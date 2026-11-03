نیروی دریایی سپاه از انفجار سه نفتکش در مسیر غیرمجاز تنگه هرمز خبر داد. این نهاد نظامی علت حوادث را خاموشی سامانه‌های ناوبری و سرپیچی از مقررات اعلام کرد و هشدارهای پیشین را یادآور شد.

نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای رسمی از وقوع حادثه‌ای امنیتی و دریایی در آب‌های بین‌المللی تنگه هرمز خبر داد. بر اساس اعلام این نهاد، از ساعات اولیه بامداد امروز تاکنون سه فروند نفتکش متخلف در مسیرهای غیرمجاز این تنگه دچار انفجار و آتش‌سوزی شدید شده‌اند.

جزئیات فنی انفجار و نحوه وقوع حادثه

بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که علت اصلی این انفجارها، خاموش کردن سامانه‌های ناوبری و شناسایی خود توسط کشتی‌های مذکور بوده است. این شناورها با نادیده گرفتن مقررات هیدروگرافی منطقه، اقدام به عبور از مسیرهای ممنوعه و غیرمجاز تنگه هرمز نموده‌اند. در نتیجه این سرپیچی، این نفتکش‌ها با اصابت به مین‌های دریایی مستقر در منطقه منفجر شده و اکنون در سواحل جنوبی تنگه هرمز رها شده و در آتش سوختن هستند.

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شدت انفجار و آتش‌سوزی به حدی بوده است که صیادان مستقر در بخش شرقی تنگه هرمز شبی روشن را تجربه کرده و شعله‌های آتش در مسافت‌های دور قابل مشاهده بوده است. این رویداد نشان‌دهنده وجود موانع زیرآبی کنترل‌شده در این گذرگاه استراتژیک برای ناوگان‌های متخلف است.

هشدارهای تکرارشده و موضع رسمی تهران

نیروی دریایی سپاه تاکید کرد که مقررات ایرانی حاکم بر تنگه هرمز بارها و در قالب‌های مختلف به تمامی کشتی‌ها ابلاغ شده است. این مقررات از طریق ایستگاه‌های رادیویی تخصصی دریایی و همچنین اطلاعیه‌های رسمی نیروی دریایی سپاه به ناوبران جهان منتقل می‌شود. نهاد نظامی اشاره کرد که نادیده گرفتن این هشدارها از سوی شناورها، همپایانی با ارتش آمریکا برای عبور از مسیرهای غیرمجاز، عواقب امنیتی به همراه خواهد داشت.

در بیانیه منتشر شده، مقامات سپاه صراحتاً اعلام کردند که سرپیچی از مقررات دریایی و همراهی با نیروهای نظامی خارجی نظارت‌گر در منطقه، با حوادثی نظیر این انفجارها همراه خواهد بود. این موضع نشان‌دهنده جدیت در اعمال حاکمیت دریایی و جلوگیری از هرگونه نقض حریم دریایی کشور است.

نقد ادعاهای خارجی و واقعیت میدانی

نیروی دریایی سپاه در ادامه بیانیه خود به نقض ادعاهای مقامات آمریکایی پرداخت. این نهاد اعلام کرد که واقعیت وضعیت تنگه هرمز همان چیزی است که در صحنه مشاهده می‌شود، نه آنچه که فرمانده تروریستی سنتکام با استفاده از تصاویر آرشیوی و غیرمستند در فضای مجازی ادعا می‌کند. این بیانیه در پاسخ به شایعات و گزارش‌های اخیر واشنگتن مبنی بر بی‌ثباتی در منطقه و نقش ایران در ایجاد ترومبوت دریایی صادر شده است.

این اختلاف نظر بر سر تفسیر رویدادها، بازتاب‌دهنده تنش‌های دیپلماتیک و نظامی میان تهران و واشنگتن در خلیج فارس است. تهران با ارائه این شواهد عینی، تلاش می‌کند تا مسئولیت امنیت گذرگاه‌های آبی را بر عهده گرفته و هرگونه اقدام خصمانه علیه منافع ملی را محکوم کند. همچنین در همین راستا، مقامات ایرانی اعلام کرده‌اند که آمریکا برای بازگشایی مجدد و ایمن تنگه هرمز باید تمام شروط تعیین شده توسط تهران را بپذیرد.

پیامدهای امنیتی و چشم‌انداز آینده

رویداد اخیر تأثیرات عمیقی بر دیدگاه‌های استراتژیک بازیگران منطقه‌ای دارد. در حالی که برخی تحلیلگران معتقدند تنها توافق منطقه‌ای با ضمانت چین می‌تواند از جنگ جلوگیری کند، مقامات ایرانی پایان جنگ را نزدیک نمی‌بینند مگر اینکه شرایط عادلانه برقرار شود. این دیدگاه نشان می‌دهد که تهران انتظار دارد فشارهای دیپلماتیک ادامه یابد.

علاوه بر این، در گفت‌وگوهای اخیر، ابراهیم عراقچی تأکید کرده است که هیچ‌گونه خصومتی با اعضای شورای همکاری خلیج فارس وجود ندارد و امکان رسیدن به یک تفاهم دیپلماتیک محلی وجود دارد. این رویکرد دیپلماتیک در کنار موضع نظامی قوی، نشان‌دهنده استراتژی چندجانبه ایران برای حفظ امنیت و حاکمیت در تنگه هرمز است. مقامات ایرانی همچنین خواستار شفافیت بیشتر در عملکرد‌های داخلی و هزینه‌کرد‌ها شده‌اند تا تمرکز بر تهدیدات خارجی حفظ شود.