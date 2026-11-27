نیروی دریایی سپاه پاسداران از انفجار دو نفتکش متخلف در مسیرهای غیرمجاز تنگه هرمز خبر داد. جزئیات کامل حمله به کشتی‌ها در دهانه بندر خصب و شرق تنگه هرمز را مطالعه کنید.

روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه‌ای رسمی از وقوع انفجار و آتش‌سوزی در دو نفتکش متخلف در آب‌های تنگه هرمز خبر داد. این حادثه بامداد امروز شنبه ۷ آذر ماه رخ داد و تأیید می‌کند که تلاش‌های اخیر برای عبور غیرقانونی از این مسیر استراتژیک با پیامدهای ویرانگری مواجه شده است.

جزئیات انفجار در دهانه بندر خصب و شرق تنگه

بر اساس اعلام روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، یک نفتکش متخلف با اصابت به مین دریایی در دهانه بندر خصب دچار انفجار شد. همزمان، نفتکش دوم در مسیر غیرمجاز شرق تنگه هرمز مورد اصابت قرار گرفت و دچار آتش‌سوزی گردید. این دو رویداد جداگانه اما مرتبط نشان‌دهنده شدت عمل نیروهای امنیتی دریایی در برابر متخلفان است.

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جزئیات بیشتر حاکی از آن است که هر دو نفتکش قصد داشتند با خاموش کردن سامانه‌های موقعیت‌یاب، به صورت مخفیانه و بدون ثبت در سیستم‌های ردیابی، از مسیرهای جعلی و غیرمجاز تنگه هرمز عبور کنند. این اقدام همانند نفتکش‌های منفجر شده در وقایع قبلی بود که تلاش داشتند با دور زدن نظارت‌ها، از ریسک دستگیری یا بازرسی اجتناب کنند.

هشدار سپاه درباره مین‌های ویرانگر در مسیر غیرمجاز

نیروی دریایی سپاه پاسداران در بیانیه خود صراحتاً هشدار داد که سراسر مسیر جعلی و غیرمجاز تنگه هرمز آلوده به مین‌های بسیار ویرانگر است. این هشدار نشان می‌دهد که منطقه مورد اشاره برای هرگونه تلاش غیرقانونی مسدود و خطرناک است و عبور از آن به معنای ورود به منطقه‌ای پرخطر محسوب می‌شود.

در بخش دیگری از بیانیه، این نهاد نظامی اعلام کرد که تلاش‌های نفتکش‌ها با حمایت هوایی ارتش آمریکا (که در متن منبع به عنوان ارتش تروریست آمریکایی توصیف شده است) نمی‌تواند از برخورد با مین‌های دریایی نجات دهد. این ادعا تأکیدی بر ناکارآمدی پشتیبانی هوایی در خنثی‌سازی تهدیدات مین‌های زمینی و دریایی در این منطقه است.

الگوی تکراری عبور مخفیانه و پیامدهای آن

گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهد که الگوی اصلی در این حوادث، خاموش کردن سامانه‌های موقعیت‌یاب برای پنهان کردن هویت و مسیر کشتی‌هاست. نفتکش‌های منهدم شده مانند موارد قبلی، به این روش دست زدند تا در نزدیکی سواحل جنوبی و بندر خصب بدون رصد شدن تردد کنند، اما سرنوشت مشابهی را تجربه کردند.

این رویدادها در حالی رخ می‌دهد که تنش‌های منطقه‌ای بر سر کنترل مسیرهای دریایی به اوج خود رسیده است. روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تأکید بر عواقب ناگوار این اقدامات، هرگونه تلاش برای دور زدن قوانین دریایی را محکوم کرده و هشداری جدی برای ناوگان‌های تجاری و غیرمجاز صادر کرده است.