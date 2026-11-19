نیروی دریایی سپاه پاسداران از انفجار دو سوپرنفتکش در تنگه هرمز به دلیل برخورد با مین خبر داد. این رویداد با هشدار جدی برای عبور از مسیرهای غیرمجاز همراه بود.

روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که دو فروند سوپرنفتکش در مسیر غیرمجاز تنگه هرمز منفجر شده‌اند. بر اساس این گزارش فوری، این کشتی‌ها در فاصله نزدیکی از ساحل جنوبی تنگه هرمز در حال سوختن هستند. حامل این نفتکش‌ها بیش از چهار میلیون بشکه نفت خام بوده است. این رویداد نشان‌دهنده تنش‌های اخیر در آبراه استراتژیک منطقه است.

جزئیات انفجار و ادعای حمایت آمریکا

نیروی دریایی سپاه مدعی شد که این دو نفتکش قصد عبور مخفیانه از مسیر ممنوعه تنگه هرمز را داشتند. طبق ادعای این نهاد نظامی، عملیات عبور با حمایت جنگنده‌های آمریکایی انجام می‌شد. پهپادهای مراقبتی نیز در فاصله نزدیک بر فراز کشتی‌ها در حال پرواز بودند. پس از برخورد با مین دریایی، انفجاری رخ داد که منجر به آتش‌سوزی گسترده شد. کشتی‌های مذکور در نهایت در موقعیت انفجار رها شدند.

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هشدارهای قاطعانه نیروی دریایی سپاه

روابط عمومی نیروی دریایی سپاه در پایان بیانیه خود هشدارهای جدی را مطرح کرد. این نهاد تأکید کرد که با نفتکش‌های تحت فرمان و همکار ارتش آمریکا برخورد قاطع خواهد شد. این اقدامات برای کسانی است که از مسیرهای غیرمجاز عبور کنند. هشدارهای صادره نشان‌دهنده جدیت نظامی جمهوری اسلامی در حفظ امنیت آبراه است. تداوم این هشدارها می‌تواند بر تصمیمات کشتیرانی‌های بین‌المللی تأثیر بگذارد.

پیامدهای امنیتی و اثرات منطقه‌ای

این حادثه امنیتی پیامدهای گسترده‌ای برای تجارت دریایی در منطقه خلیج فارس دارد. حضور نیروهای نظامی آمریکا در نزدیکی کشتی‌ها موضوع حساسیت‌برانگیزی است. ادعای پشتیبانی از عبور غیرقانونی کشتی‌ها، تنش‌های دیپلماتیک را افزایش می‌دهد. بررسی‌های بعدی نشان خواهد داد که آیا مین‌ها از قبل نصب شده بودند یا خیر. واکنش‌های بین‌المللی به این حادثه در روزهای آینده مشخص خواهد شد.