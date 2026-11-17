نیروی دریایی سپاه از انفجار دو کشتی متخلف، سوپرنفتکش و کشتی گاز، در تنگه هرمز خبر داد و آن را نتیجه اعتماد به دروغ‌های آمریکایی دانست.

نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد که دو شناور متخلف در آبراه استراتژیک تنگه هرمز دچار حادثه شدند. این نیروی نظامی در بیانیه‌ای رسمی از انفجار و آتش‌سوزی شدید این کشتی‌ها پس از برخورد با مین‌های دریایی خبر داد. طبق این گزارش، حادثه در ساعاتی پیش رخ داده و دو شناور که حمایت هوایی نیروهای آمریکایی را نیز در پی داشتند، متوقف شدند.

جزئیات فنی انفجار کشتی‌های متخلف

بیانیه منتشر شده توسط این نهاد نظامی حاوی جزئیات دقیقی از نوع کشتی‌ها و محل دقیق حادثه است. یکی از شناورهای درگیر، یک سوپرنفتکش غول‌پیکر با ظرفیت حمل بیش از ۲ میلیون بشکه نفت خام بوده است. شناور دوم نیز یک کشتی حامل گاز مایع بوده که هر دو در مسیرهای غیرقانونی حرکت می‌کردند.

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محل دقیق برخورد سوپرنفتکش در محدوده غرب تنگه هرمز گزارش شده است. در مقابل، کشتی حامل گاز مایع در مسیر جنوبی غیرمجاز این تنگه به مین برخورد کرده و دچار انفجار شده است. نیروی دریایی سپاه تأکید کرده است که این انفجارها ناشی از اعتماد شرکت‌های کشتیرانی به اطلاعات نادرست مقامات آمریکایی است.

نقش حمایت هوایی آمریکا و واکنش‌ها

این بیانیه همچنین اشاره دارد به حضور تعداد زیادی جنگنده و هواگرد آمریکایی که از کشتی‌های متخلف حمایت هوایی می‌کردند. با وجود این حمایت گسترده، شناورها نتوانستند از برخورد با دیوار آهنین و آتشین مین‌ها جلوگیری کنند. این نیروی نظامی در بخشی از بیانیه خود ضمن محکوم کردن اقدامات آمریکا، به انتشار خبری از سوی روزنامه نیویورک تایمز اشاره کرده و این نشریه را شریک جنایت جنگی توصیف نموده است.

ادعای ارائه شده در این بیانیه این است که کشتی‌ها غافل از وجود مین‌های دریایی در آب‌های تنگه هرمز بوده‌اند. زبانه‌های آتش و انفجارات شدید در روزهای اخیر در این آبراه، نتیجه مستقیم این فریب و اعتماد به دروغ‌های مقامات آمریکایی عنوان شده است. این رویداد نشان‌دهنده درگیری مستقیم یا غیرمستقیم در آب‌های بین‌المللی منطقه است.

رویدادهای مرتبط و تحولات اخیر

همزمان با انتشار این خبر، تحولات دیگری نیز در سطح کلان سیاسی و اجتماعی ایران در جریان است. یکی از این رویدادها، اعلام درگذشت آیت‌الله وحید خراسانی است که پزشکیان با صدور پیامی این اتفاق را تسلیت گفته است. این خبر نشان‌دهنده تحولات در میان چهره‌های برجسته سیاسی و مذهبی کشور است.

علاوه بر این، عکس جدیدی از فرمانده سپاه در حرم امام خمینی منتشر شده است که توجه افکار عمومی را به خود جلب کرده است. این عکس در کنار اخبار مربوط به انفجار کشتی‌ها، سیوای سیاسی و امنیتی منطقه را پر رنگ‌تر می‌کند و بر نقش نیروهای مسلح در تحولات اخیر تأکید دارد.