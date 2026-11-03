انفجار 3 نفتکش متخلف در تنگه هرمز به دستور سپاه

نیروی دریایی سپاه از انفجار و آتش‌سوزی سه نفتکش متخلف در مسیر غیرمجاز تنگه هرمز خبر داد. این نیروی دریایی اعلام کرد این کشتی‌ها به دلیل خاموش کردن سامانه‌های ناوبری و سرپیچی از مقررات با مین دریایی برخورد کردند.

نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه رسمی خود از انفجار و آتش‌سوزی شدید در سه فروند نفتکش متخلف در تنگه هرمز خبر داد. بر اساس این گزارش، این حوادث از ساعات ابتدایی بامداد امروز تا زمان انتشار خبر رخ داده است. این نیروی دریایی اعلام کرد که این شناورها به دلیل عبور از مسیرهای غیرمجاز و خاموش کردن سامانه‌های ناوبری و شناسایی خود، با مین‌های دریایی برخورد کرده‌اند. شعله‌های آتش آنقدر شدید بود که صیادان در بخش شرقی تنگه هرمز شبی روشن را تجربه کردند و دود ناشی از سوختن نفتکش ‌ها در سواحل جنوبی منطقه پخش شد.

جزئیات برخورد نفتکش‌ها با مین‌های دریایی

بر اساس گزارش‌های منتشر شده از سوی روابط عمومی نیروی دریایی سپاه، سه فروند نفتکش متخلف با غیرفعال کردن سیستم‌های ردیابی و ناوبری خود، بدون رعایت مقررات دریایی از مسیرهای غیرمجاز تنگه هرمز عبور می‌کردند. این اقدام شوم منجر به برخورد این شناورها با مین‌های دریایی نصب شده توسط نیروی دریایی سپاه شد. در پی این انفجارها، نفتکش‌ها دچار آتش‌سوزی شدید شدند و در نهایت در نزدیکی سواحل جنوبی تنگه هرمز رها شدند و همچنان در حال سوختن هستند. این اتفاق نشان‌دهنده توانایی نیروی دریایی سپاه در نظارت بر عبور و مرور دریایی و اجرای دقیق مقررات امنیتی در این تنگه استراتژیک است.

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هشدار سپاه به کشتی‌های عبوری و آمریکا

نیروی دریایی سپاه در بیانیه خود تأکید کرد که مقررات حاکم بر تنگه هرمز بارها از طریق ایستگاه‌های رادیویی و اطلاعیه‌های رسمی به تمام کشتی‌های عبوری اعلام شده است. سرپیچی و نادیده گرفتن این مقررات توسط شناورها، به ویژه آن‌هایی که با ارتش آمریکا همکاری دارند، با حوادثی از این دست همراه خواهد بود. این نیروی دریایی همچنین در پاسخ به ادعاهای فرمانده سابق سنتکام که از تصاویر آرشیوی استفاده کرده بود، اعلام کرد که واقعیت وضع تنگه هرمز چیزی است که اکنون مشاهده می‌شود، نه آنچه در فضای مجازی بیان می‌گردد. سپاه پاسداران هشدار داده است که هرگونه تجاوز به منافع ایران، به ویژه در تنگه هرمز، با واکنش قدرتمند و فوری مواجه خواهد شد.

پیام‌های سیاسی و وضعیت دیپلماسی منطقه

در پی این تحولات، سخنگوی سپاه پاسداران تأکید کرد که بازگشایی مجدد تنگه هرمز تنها زمانی امکان‌پذیر است که مطالبات ایران به طور کامل رعایت شود. او افزود که توپ در زمین آمریکاست و اگر واشنگتن خواهان جلوگیری از جنگ و بازگشایی مسیرهای تجاری است، باید شروط تهران را بپذیرد. این اظهارنظرها در حالی مطرح می‌شود که منابع دیپلماتیک از فاصله زیاد تهران و واشنگتن برای رسیدن به توافق برای پایان دادن به تنش‌ها خبر می‌دهند. میانجی‌ها تلاش‌های فشرده‌ای را برای کاهش اختلافات و بازگشایی تنگه هرمز انجام می‌دهند، اما هیچ توافق نهایی هنوز حاصل نشده است. وضعیت فعلی نشان می‌دهد که اطمینان از بازگشایی سریع این تنگه برای ناوگان‌های تجاری وجود ندارد.