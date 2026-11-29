در اثر انفجار گاز در کرمان هفت نفر جان باختند. گزارش وزارت بهداشت از ۱۳ کشته در هرمزگان خبر می‌دهد. اعتراضات بازنشستگان در سراسر کشور ادامه دارد.

حادثه تلخ انفجار گاز در کرمان صبح یکشنبه هشتم آذرماه رخ داد و منجر به جان باختن هفت نفر و مصدوم شدن دو تن دیگر گردید. صادق امیری مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان اعلام کرد که این حادثه در محدوده بیمارستان مرسلین در بلوار باستانی پاریزی رخ داده است. چهار زن و سه مرد در این انفجار جان باختند و دو مصدوم در بیمارستان باهنر کرمان بستری شدند. پیش از اعلام نهایی، شمار جان‌باختگان ابتدا چهار و سپس شش نفر اعلام شده بود.

تضاد روایت درباره ساختمان منفجر شده

درباره وضعیت ساختمان محل حادثه دو روایت متفاوت وجود دارد. صادق امیری ساختمان متروکه نامید اما رضا فلاح مدیرعامل هلال احمر کرمان اعلام کرد این ساختمان مسکونی و متعلق به مرکز آموزشی خانه کارگر بوده است. روح‌الله مطهری مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی شهرداری کرمان نیز گفت که شهروندان ساعت ۱۷:۱۱ با سامانه ۱۲۵ تماس گرفتند و آتش‌نشانان با حضور سریع آتش را مهار کردند. تیم اورژانس پنج آمبولانس و یک موتورلانس را در دقایق نخست اعزام کرد.

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گزارش فاجعه‌بار وزارت بهداشت ایران

حسین کرمانپور رئیس مرکز اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت اعلام کرد آمارهای ثبت شده از ۹ آبان تا ساعت ۱۴:۳۰ یکشنبه هشتم آذر را شامل می‌شود. هرمزگان با ۱۳ کشته بیشترین شمار قربانیان را داشت و در تهران ۱۰ نفر جان باختند. شیراز هفت نفر و نیشابور شش نفر را از دست داد. در زنجان و خوی سه مورد مرگ و در اصفهان دو مورد ثبت شد. کرمانپور هشدار داد مسمومیت با متانول می‌تواند منجر به نابینایی یا مرگ شود.

واکنش‌های مردمی و گزارش‌های گمانه‌زنی

پراکندگی جغرافیایی مسمومیت‌ها گمانه‌زنی‌ها را درباره سازمان‌یافته بودن این رخدادها افزایش داده است. یکی از شهروندان در پیامی به ایران‌اینترنشنال نوشت که به نظر می‌رسد کار حکومتن و کس دیگری نمی‌تواند کل کشور را مسموم کند. مشروبات الکلی با انتقاد از رویکرد حذفی به مسائل اجتماعی، اظهار داشت افراد سودجو با دلایل مختلف اقدام به مسموم‌سازی الکل می‌کنند. آمارها نشان می‌دهد ۸۵۳ نفر مرد و ۱۴۰ نفر زن بودند و میانگین سنی آن‌ها ۳۱ سال بود.

تجمعات اعتراضی بازنشستگان در شهرهای ایران

تشکل‌های صنفی مستقل و خبرگزاری ایلنا گزارش دادند که بازنشستگان در اصفهان اهواز تهران رشت شوش و کرمانشاه تجمع کردند. معترضان در تهران و رشت شعارهای جنگ‌افروزی کافیه و سفره ما خالیه را سر دادند. در اهواز با شعارهای ضد فساد و تورم به خیابان‌ها آمدند. در اصفهان شعار دولت به این بی‌غیرتی هرگز ندیده ملتی طنین‌انداز شد. مخالفت با اعدام و سرکوب تشکل‌ها محور اعتراضات بود.

بازداشت امیر وقاری در رشت پس از تجمعات

اتحادیه آزاد کارگران ایران گزارش داد که ماموران امنیتی پس از پایان تجمع بازنشستگان در رشت امیر وقاری را بازداشت کردند. به گزارش سایت هرانا ماموران وقاری را با زور سوار موتورسیکلت کردند و با خود بردند. این بازداشت در پی تجمع‌های سراسری بازنشستگان در روز یکشنبه هشتم آذرماه و اعتراضات گسترده شهروندان به وضعیت معیشتی انجام شد.