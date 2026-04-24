انعکاس سفر رضا پهلوی به برلین و نگرانی آلمان از تنگه هرمز

سفر شاهزاده رضا پهلوی به برلین و انتقادهای او از سیاستهای مماشاتی اروپا در قبال ایران، در حالی بازتاب گستردهای در رسانههای آلمان داشته است که نگرانیها در مورد بسته شدن تنگه هرمز و افزایش قیمت سوخت در این کشور افزایش یافته است. این سفر و واکنشهای مختلف به آن، بحثهای جدی در مورد رهبری اپوزیسیون و رویکرد دولت آلمان نسبت به ایران را به دنبال داشته است.
بسته شدن تنگه هرمز و افزایش قیمت سوخت، نگرانیهای جدی در میان مردم آلمان ایجاد کرده و این موضوع به طور مداوم در رسانهها و برنامههای سیاسی مورد بحث قرار میگیرد.
در این میان، سفر شاهزاده رضا پهلوی به برلین، پایتخت آلمان، بازتاب گستردهای داشته است. او در این سفر، مواضع دولتهای اروپایی، از جمله آلمان را به شدت مورد انتقاد قرار داد و آنها را به اتخاذ سیاستهای مماشاتی در برابر جمهوری اسلامی متهم کرد. رضا پهلوی در دیداری با آرمین لاشت، کارشناس سیاست خارجی حزب سوسیال دموکرات آلمان، به تبادل نظر پرداخت.
یوهان وادهفول، وزیر خارجه آلمان، با احتیاط اعلام کرد که این سفر یک دعوت خصوصی بوده و در چارچوب غیررسمی صورت گرفته است، اما تاکید کرد که سازماندهی چنین ملاقاتهایی بر عهده دولت آلمان نیست. اشتفان کورنلیوس، سخنگوی دولت آلمان نیز صراحتاً اعلام کرد که با وجود اختلافنظرها، جمهوری اسلامی همچنان به عنوان طرف گفتگو باقی خواهد ماند. این اظهارات، نگرانیهایی را در میان دیاسپورای ایرانی برانگیخته و به عنوان نشانهای از ادامه سیاست مماشات تلقی شده است.
عبدالرضا احمدی، تحلیلگر سیاسی و برگزارکننده تجمع برلین، بر اهمیت گفتوگو میان اپوزیسیون و دولتهای دموکراتیک تاکید دارد و معتقد است رضا پهلوی توانسته است توجه بینالمللی را به مسئله ایران جلب کند. او میزبانی آرمین لاشت از رضا پهلوی را نشانهای از حمایت بخشی از سیاستمداران اروپایی از طرح موضوع ایران میداند.
احمدی با اشاره به عدم دیدار رسمی با مقامات آلمانی، این موضوع را غیرمنتظره ندانسته و توضیح میدهد که چنین دیدارهایی معمولاً در مراحل پایانی تحولات سیاسی رخ میدهند. با این حال، او از برگزاری برنامههای اعتراضی گسترده در مقابل پارلمان آلمان خبر میدهد. در این میان، بحث درباره رهبری اپوزیسیون همچنان ادامه دارد. برخی بر 'تکثر رهبری' و 'ویژگیهای اتنیکی جامعه ایران' تاکید دارند و با ایده 'یک ملت، یک پرچم، یک رهبر' مخالفند.
در مقابل، احمدی معتقد است که فرایند گذار معمولاً ارگانیک است و باید صدای خیابان را مدنظر قرار داد. مینا احدی، فعال حقوق بشر و عضو گروه 'اتحاد کلن برای مردم ایران'، در نامهای به آرمین لاشت، با دعوت از رضا پهلوی به عنوان 'رهبر اپوزیسیون' مخالفت کرده و نسبت به پیامدهای آن ابراز نگرانی کرده است. او معتقد است که اپوزیسیون ایران متکثر است و نمیتوان آن را در یک فرد خلاصه کرد.
احدی از دولت آلمان میخواهد که در تعامل با چهرههای سیاسی ایران، تصویر کاملی از نیروهای متنوع اپوزیسیون را در نظر بگیرد و رضا پهلوی را صرفاً به عنوان یکی از فعالان سیاسی بشناسد. او تاکید میکند که بسیاری از گروهها، از جمله کردها و بلوچها، با تمرکز رهبری مخالفند.
سعید حافظی، سردبیر 'رادیو گوشه کنار' و از حامیان رضا پهلوی، معتقد است که رویکرد آلمان نسبت به رضا پهلوی باید در چارچوب سیاست کلی این کشور در قبال جمهوری اسلامی بررسی شود. او معتقد است که آلمان عمدتاً رویکردی اصلاحمحور داشته و تمایلی به تغییر بنیادین در ایران نشان نداده است. حافظی 'دیدارهای غیررسمی شاهزاده رضا پهلوی با نمایندگان پارلمان آلمان' را نشانهای مثبت از باز بودن فضای گفتوگو میداند.
او در پاسخ به منتقدان تکثرگرایی رهبری، میگوید که هر جریان سیاسی میتواند در مسیر خود حرکت کند و هدف مشترک، گذار از جمهوری اسلامی است. حافظی همچنین انتقاد میکند که برخی از جریانهای سیاسی به جای تمرکز بر جمهوری اسلامی، در حال مبارزه با رضا پهلوی هستند و فرصتهای مشارکت را نادیده گرفتهاند.
او در پایان میگوید که از آلمان انتظار دارد جنایات جمهوری اسلامی را ببیند، از آن حمایت نکند و بین هزینهای که برای خون پرداخت میشود و بنزین تفاوت قائل شود
