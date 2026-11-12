انصراف تیم ملی فوتبال آمریکا از جام جهانی زیر ۱۷ سال قطر به دلایل امنیتی

فدراسیون فوتبال آمریکا با استناد به هشدار سطح سه وزارت خارجه درباره خطر درگیری مسلحانه در قطر، تیم زیر ۱۷ سال خود را از رقابت‌های جام جهانی کنار کشید. فیفا این تصمیم را درک کرد اما وضعیت امنیتی رویداد را عادی ارزیابی نمود.

فدراسیون فوتبال ایالات متحده آمریکا رسماً اعلام کرد که تیم ملی فوتبال زیر ۱۷ سال این کشور به دلیل نگرانی‌های جدی امنیتی، از حضور در جام جهانی زیر ۱۷ سال که در قطر برگزار می‌شود، کناره‌گیری کرده است. این تصمیم مهم پیش از آغاز مسابقات که قرار بود از ۱۹ نوامبر و همزمان با ۲۸ آبان ماه آغاز گردد، گرفته شد. فدراسیون فوتبال آمریکا در بیانیه‌ای رسمی به بازیکنان و کادر فنی خود تأکید کرد که اردوی آماده‌سازی و حضور در مسابقات لغو شده و اولویت اصلی آن‌ها حفظ امنیت بازیکنان و مربیان تیم است.

دلایل امنیتی و واکنش فیفا به انصراف آمریکا

علت اصلی این انصراف، استناد فدراسیون فوتبال آمریکا به هشدار مسافرتی سطح سه منتشر شده توسط وزارت خارجه ایالات متحده است. این هشدار سفر به قطر را با عنوان خطر درگیری مسلحانه در سطح بالا طبقه‌بندی کرده و از شهروندان آمریکایی خواسته است که در سفر به این منطقه تجدید نظر کنند. وزارت خارجه آمریکا ماه گذشته این هشدار را از سطح‌های پایین‌تر به سطح سه ارتقا داده بود تا خطرات احتمالی امنیتی را برای شهروندانش برجسته‌تر سازد.

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در مقابل، فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) اعلام کرد که ارزیابی‌های امنیتی آن‌ها درباره وضعیت برگزاری مسابقات تغییری نکرده و تحول تازه‌ای که بر امنیت کلی جام جهانی تأثیر بگذارد، رخ نداده است. فیفا در بیانیه خود گفت که تصمیم آمریکا را در چارچوب هشدار سفر وزارت خارجه این کشور درک می‌کند و هم‌اکنون با مقام‌های مربوطه در تماس است. این نهاد جهانی همچنین تأکید کرد که ایمنی و امنیت تمام شرکت‌کنندگان و هواداران از بالاترین اهمیت برخوردار است و آن‌ها مانند تمام رویدادهای فیفا، با مقام‌های مسئول قطر در ارتباط نزدیک هستند.

مسابقات جام جهانی فوتبال زیر ۱۷ سال سال ۲۰۲۶ قرار است از تاریخ ۱۹ نوامبر تا ۱۳ دسامبر در قطر برگزار شود. طبق برنامه‌ریزی‌های فیفا، کشور قطر تا سال ۲۰۲۹ میزبان سالانه این تورنمنت جهانی خواهد بود. تیم ملی فوتبال آمریکا قرار بود در گروه جی رقابت کند و با تیم‌های مونته‌نگرو، شیلی و الجزایر روبرو می‌شد. با وجود انصراف آمریکا، فیفا هنوز تیم جایگزینی را برای پر کردن خلاء موجود در گروه معرفی نکرده است.

رکوردهای تاریخی هری کین در تیم ملی انگلستان

همزمان با اخبار جام جهانی، هری کین، ستاره تیم ملی فوتبال انگلستان، موفق به کسب رکوردهای تاریخی جدیدی شد. او پیش از دیدار انگلستان و کرواسی در ورزشگاه ومبلی، پیراهن ویژه‌ای را از پیتر شیلتون دریافت کرد. کین که هم‌اکنون با به ثمر رساندن ۹۱ گل ملی، بهترین گلزن تاریخ تیم ملی انگلستان محسوب می‌شود، اعلام کرد که این موفقیت متعلق به تیم است و او عاشق نمایندگی کشورش در هر مسابقه‌ای است. او همچنین با انجام ۱۲۶ بازی ملی، رکورد تعداد بازی‌های انجام شده در تاریخ تیم ملی انگلستان را شکست.

توماس توخل، سرمربی تیم ملی انگلستان، درباره عملکرد هری کین اظهار داشت که این بازیکن شایسته دریافت توپ طلای سال ۲۰۲۶ بوده است. کین در دوران حضور خود در تیم ملی احساسات گوناگونی را تجربه کرده است. او پس از از دست دادن ضربه پنالتی در شکست انگلستان مقابل فرانسه در مرحله یک‌چهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۲، به سختی جلوی اشک‌هایش را گرفت. در مقابل، پس از پیروزی مقابل کرواسی در جام جهانی تابستان امسال، همراه با هواداران ترانه "Wonderwall" را خواند و این لحظه را یکی از محبوب‌ترین دوران حضورش در تیم ملی توصیف کرد.

داستان کودکی تا قهرمانی هری کین و حمایت هم‌تیمی‌ها

به نوشته بی‌بی‌سی اسپرت، کین از سنین پایین عاشق فوتبال شد. او در پنج سالگی در تکالیف مدرسه درباره آرزوی فوتبالیست شدن نوشت و آخر هفته‌ها را با پدرش پاتریک و برادرش چارلی در پارک محلی ریج‌وی به فوتبال بازی می‌گذراند. آن‌ها از درختان به عنوان تیرهای دروازه استفاده می‌کردند. او در دبستان لارکس‌وود تنها اجازه داشت از توپ تنیس استفاده کند و برای تیم ریج‌وی روورز بازی می‌کرد، تیمی که دیوید بکام نیز بازیکن سابق آن بوده است. کین گفت که دیدن پیراهن بکام در مدرسه، انگیزه بزرگی به او می‌داد.

هنگامی که کین در ۱۱ سال پیش نخستین بازی ملی خود را انجام داد، وین رونی کاپیتان تیم بود. جو هارت، دروازه‌بان سابق تیم ملی، درباره ورود کین به تیم گفت که ابتدا با تعجب پرسید این کیست، اما به سرعت دریافت که بازیکن خوبی است و روز به روز بهتر می‌شود. هارت افزود که در دوران کرونا در تمرینات تاتنهام آنقدر با کین تمرین می‌کرد که حتی برای مهار شوت‌های او دیگر شیرجه نمی‌زد. کین بیشتر دوران حضور خود را زیر نظر گرت ساوت‌گیت و توخل سپری کرده است و ساوت‌گیت در سال ۲۰۱۷ برای نخستین بار بازوبند کاپیتانی را به او سپرد، زیرا ویژگی‌های رهبری و مسئولیت‌پذیری او را تشخیص داده بود.