شرکت امنیت دریایی آمبری گزارش داد که جنبش انصارالله یمن در حال بررسی طرحهایی برای اعمال عوارض بر کشتیهای عبوری از دریای سرخ است. این اقدام میتواند کنترل مقاومت یمن بر مسیرهای دریایی را تثبیت کند و پیامدهای گستردهای برای تجارت جهانی داشته باشد.
جنبش انصارالله یمن در حال بررسی جدی طرحهایی برای اعمال عوارض بر کشتی هایی است که از دریای سرخ و بهویژه تنگه بابالمندب عبور میکنند. این اقدام، که توسط یک شرکت امنیت دریایی انگلیسی به نام آمبری گزارش شده، میتواند پیامدهای گستردهای برای تجارت جهانی و امنیت دریایی در منطقه داشته باشد.
گزارش آمبری، که به نقل از پایگاه تخصصی لویدز لیست اینتلیجنس منتشر شده، حاکی از آن است که این موضوع در بالاترین سطوح رهبری انصارالله مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. این نشاندهنده یک تلاش آگاهانه و سازمانیافته برای تبدیل نفوذ نظامی این گروه در تنگه بابالمندب به یک اهرم دائمی در حوزه ژئوپلیتیک و اقتصاد است.
به عبارت دیگر، انصارالله قصد دارد عبور امن کشتیها از این مسیر حیاتی را منوط به پرداخت هزینه کند و از این طریق، منابع مالی جدیدی را برای خود تأمین کند و کنترل بیشتری بر این مسیر استراتژیک به دست آورد. این اقدام، در صورت عملی شدن، میتواند به تثبیت کنترل مقاومت یمن بر مسیرهای راهبردی دریایی منجر شود و معادلات قدرت در منطقه را به طور قابل توجهی تغییر دهد.
پیشتر نیز گزارشهایی از منابع خبری دیگر، از جمله یمن مانیتور، نشان داده بود که انصارالله حتی پیش از آغاز درگیریهای اخیر بین آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، به دنبال بررسی امکان دریافت عوارض در تنگه بابالمندب بوده است. این موضوع نشان میدهد که این طرح، ریشه در یک استراتژی بلندمدت دارد و صرفاً یک واکنش موقت به تحولات اخیر نیست.
گزارش آمبری همچنین ادعا میکند که این روند احتمالاً با حمایت و مشارکت ایران همراه بوده است، اما انصارالله تلاش دارد ضمن بهرهگیری از تجربیات تهران در این زمینه، مدیریت این سازوکار را بهصورت مستقل در دست داشته باشد. این امر نشاندهنده تمایل انصارالله به حفظ استقلال عمل و جلوگیری از وابستگی بیش از حد به متحدان خود است.
در همین راستا، ایران نیز در پاسخ به تجاوزات آمریکایی-صهیونیستی، در تنگه هرمز اقدام به ایجاد سازوکاری برای محدود کردن تردد شناورهای وابسته به کشورهای متخاصم کرده و از کشتیها خواسته است مدارک کامل ارائه داده و مجوز عبور از نیروهای مسلح دریافت کنند. همچنین، ایران برای دریافت عوارض از کشتیها اقدام کرده و در برخی موارد، پرداخت این عوارض را به صورت ارزهای دیجیتال یا یوان چین پذیرفته است.
این اقدامات، نشاندهنده یک رویکرد هماهنگ و مکمل بین ایران و انصارالله در زمینه تأمین امنیت و منافع خود در منطقه است. شرکت آمبری در گزارش خود هشدار داده است که دسترسی انصارالله به تسلیحات پیشرفتهتر، امکان مهار این روند از طریق مداخلات نظامی متعارف را دشوارتر کرده است. این بدان معناست که هرگونه تلاش برای مقابله با این طرح، با چالشهای جدی مواجه خواهد بود و ممکن است به تشدید تنشها در منطقه منجر شود.
آمبری همچنین پیشبینی کرده است که انصارالله ممکن است با گسترش فعالیت خود در چند جبهه، مأموریت ائتلافهای بینالمللی برای تأمین امنیت کشتیرانی را پیچیدهتر کند. این امر، میتواند به افزایش هزینههای امنیتی برای شرکتهای کشتیرانی و در نهایت، افزایش قیمت کالاها و خدمات برای مصرفکنندگان در سراسر جهان منجر شود. به طور کلی، طرح انصارالله برای دریافت عوارض از کشتیها، یک اقدام جسورانه و استراتژیک است که میتواند پیامدهای گستردهای برای منطقه و جهان داشته باشد.
این طرح، نشاندهنده قدرت رو به رشد انصارالله و تمایل این گروه به ایفای نقش فعالتر در معادلات منطقهای است. در عین حال، این طرح، چالشهای جدیدی را برای امنیت دریایی و تجارت جهانی ایجاد میکند و نیازمند یک رویکرد دیپلماتیک و سازنده برای حل و فصل این مسئله است.
لازم به ذکر است که این تحولات در چارچوب گستردهتر تنشهای منطقهای و رقابتهای ژئوپلیتیکی بین قدرتهای بزرگ رخ میدهد و نمیتوان آن را به صورت جداگانه از این عوامل مورد بررسی قرار داد. در نهایت، موفقیت یا شکست این طرح، به عوامل متعددی از جمله واکنشهای بینالمللی، حمایت یا مخالفت ایران، و توانایی انصارالله در اجرای این طرح بستگی دارد
اقتصادی سیاسی امنیتی انصارالله یمن دریای سرخ تنگه بابالمندب عوارض کشتی امنیت دریایی ایران تنشهای منطقهای ژئوپلیتیک