تحلیلی بر نحوه مواجهه هوشمندانه با توییت‌های پر هیاهو و آشفته دونالد ترامپ و چگونگی تبدیل آن به فرصتی برای پیشبرد سیاست‌های رسانه‌ای با تکیه بر انسجام فکری و هماهنگی در پیام‌رسانی.

انسجام فکری ، کلید بهره‌برداری از توییت ‌های آشفته ترامپ و ساماندهی سیاست رسانه‌ای در دنیای پر تلاطم سیاست بین‌الملل، توییت ‌های پر فراز و نشیب دونالد ترامپ ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا، همواره محلی برای تحلیل و واکاوی بوده است. این توییت ‌ها، که گاه با لحنی هیجان‌زده و گاه با ادعاهایی غیرمنطقی همراه هستند، می‌توانند فضایی از آشفتگی و پریشانی را ایجاد کنند.

اگرچه این آشفتگی ممکن است در نگاه اول مخرب به نظر برسد، اما افراد و دولت‌هایی که دارای انسجام فکری هستند، می‌توانند از این فرصت برای پیشبرد سیاست‌های رسانه‌ای خود بهره‌مند شوند. ترامپ با هذیان‌های توییتری خود، فضایی آشفته می‌سازد که در صورت عدم آمادگی، می‌تواند به پریشانی اجتماعی منجر شود. بی‌مسئولیتی و رهاشدگی، به ویژه در فردی که ریاست بزرگترین قدرت نظامی جهان را بر عهده دارد، می‌تواند آسیب‌های اجتماعی عمیقی به بار آورد. او به عنوان فردی ضد اجتماعی و ضد نهادی، از بسیاری از مرزهای انسانی-حیثیتی عبور کرده است و این امر می‌تواند نظم فکری و انسجام اجتماعی را مختل سازد. بنابراین، برای پیشبرد سیاست‌ها و در امان ماندن از این آسیب‌ها، لازم است با ابزار مهمی یعنی حفظ آمادگی از طریق انسجام فکری پیشینی، مجهز شویم. رویکرد متمرکز و هماهنگ در مواجهه با بحران‌های بین‌المللی، به ویژه آن‌هایی که با ابزارهای رسانه‌ای شکل می‌گیرند، امری حیاتی است. پیام وزیر خارجه ایران در خصوص تنگه هرمز، نمونه‌ای بارز از این رویکرد بود. وی با تأکید بر هماهنگی با سازمان بنادر و کشتیرانی ایران، اعلام کرد که تنگه هرمز باز است. این در حالی بود که مقامات نظامی ایران نیز بر ممنوعیت تردد شناورهای نظامی و لزوم رعایت مسیرهای تعیین شده برای شناورهای تجاری تأکید داشتند. به بیان دیگر، مدیریت عمومی تنگه با ایران بود و این تدابیر در پی آتش‌بس در لبنان و شروط پیشین ایران اتخاذ شده بود. این نشان‌دهنده هماهنگی میان شورای عالی امنیت ملی، سپاه پاسداران و وزارت خارجه بود. با این حال، توییت‌های آشفته ترامپ و احتمال سوءاستفاده جناح‌های رقیب، می‌توانند این روایت را مخدوش کرده و به گونه‌ای دیگر بازنمایی کنند. در چنین شرایطی، لازم است چند نکته اساسی مورد توجه قرار گیرد. اولاً، موضع‌گیری نباید با تأخیر زمانی زیاد نسبت به توییت‌های ترامپ صورت گیرد، زیرا در انبوه اخبار رسانه‌ای جهان گم می‌شود. هرگاه رئیس‌جمهور کشوری مانند آمریکا، به خصوص در میانه بحران، توییتی منتشر می‌کند، موج خبری گسترده‌ای ایجاد می‌شود. واکنش فوری به این توییت، امکان سوار شدن بر موج خبری او را فراهم می‌آورد و بدون هزینه، پوشش رسانه‌ای را به دست می‌آورد. رسانه‌ها به طور طبیعی به دنبال دریافت واکنش طرف مقابل هستند و این امر سبب می‌شود که پاسخ فوری، در ادامه سخنان اولیه منتشر شود. این نیاز طبیعی انسان به شنیدن دیدگاه رقبا، اهمیت سرعت عمل را دوچندان می‌کند. هرچه فاصله زمانی از توییت اولیه بیشتر شود، صدای شما کمتر شنیده خواهد شد. ثانیاً، طبیعی است که به همه توییت‌ها نباید واکنش نشان داد. با نظم فکری و دسته‌بندی توییت‌ها، می‌توان تشخیص داد که کدام‌یک نیازمند پاسخ فوری، کدام‌یک نیازمند تأمل بیشتر و کدام‌یک اساساً نباید پاسخ داده شود. برخی توییت‌ها دارای آثار حقوقی هستند و نیازمند تأمل و بررسی دقیق‌تر می‌باشند، در حالی که برخی دیگر صرفاً تلاش برای روایت‌سازی رسانه‌ای هستند. بعضی توییت‌ها نیز مستقیماً غرور ملی را هدف قرار می‌دهند و نیازمند پاسخی قاطع و رسانه‌ای هستند. در چنین مواردی، سیلی رسانه‌ای را باید با سیلی رسانه‌ای و در لحظه پاسخ داد، نه با تعارفات معمول. یادآوری پاسخ درخشان وزیر خارجه به سؤالی در خصوص ترس از وضعیت، در فضای مجازی همچنان بازنشر می‌شود. در این شرایط، پاسخ‌های عمومی، گنگ و بی‌خاصیت کارایی ندارد. اگر ترامپ روایتی مخدوش از بیانیه‌ای با پیامد حقوقی روشن بسازد، نمی‌توان تنها به ارجاع به «اقدامات لازم» یا بیان اینکه «اگر محاصره دریایی ادامه یابد، جمهوری اسلامی ایران متقابلاً اقدامات لازم را انجام خواهد داد»، اکتفا کرد. چنین رویکردی، در داخل و خارج، باخت روایت را به همراه دارد. در برابر فردی مانند ترامپ، اکتفا به پاسخ‌های کلی و مرسوم دیپلماسی کافی نیست. در ادامه، نباید به دام هذیان‌گویی‌های ترامپ افتاد و به هر آنچه می‌گوید پاسخ داد. با این حال، این به معنای رها کردن او به صورت افسارگسیخته نیست. نکته مهم این است که تمام توییت‌های او را به صرف آشفته بودن، هذیان‌گو بودن یا تلاش برای خروج از بحران، بی‌پاسخ نگذاریم. از آنجایی که رئیس‌جمهور ایران از ابتدای بحران، وارد چالش توییتری مستقیم با ترامپ نشده است، وظیفه وزیر خارجه است که با نظم و انسجام به این امر مهم بپردازد. انسجام فکری به معنای آمادگی برای پاسخگویی از پیش، از طریق دسته‌بندی توییت‌هایی با آثار حقوقی، رسانه‌ای، سیاسی یا نظامی است. هنگامی که با فردی آشفته مواجه می‌شوید، همه چیز به نظم فکری شما بستگی دارد تا شما را به مسیر انحرافی خود نکشاند. البته، در تمام این اقدامات، باید راه خروج را برای او در بن‌بست خودساخته‌اش باز گذاشت، اما این بازگذاری باید تا جایی باشد که او نتواند از آن در عرصه بین‌المللی روایت پیروزی بسازد یا آثار حقوقی نامطلوبی به دنبال داشته باشد. هنگامی که ترامپ برای مصرف داخلی و انتخاباتی خود در توییت‌ها یا اظهارنظرهایش سخن می‌گوید، می‌توان پاسخی نداد و در واقع راه خروج را برای او باز گذاشت. در نهایت، نکته کلیدی، دسته‌بندی توییت‌های او از جنبه‌های حقوقی، سیاسی، مصرف داخلی، مصرف بین‌المللی و غیره است و آمادگی برای پاسخ‌های متناسب. ممکن است حتی برخی از توییت‌ها را در چارچوب طنز قالب‌بندی کرده و در صورت لزوم، تنها با طنز پاسخ داد. اما باید مراقب بود تا «گاو زخمی را جریحه‌دار نکرد»، زیرا او وارد مغازه بلورفروشی شما شده است و باید راهی برای خروج او باز کرد. در مرحله نهایی برساخت روایت‌ها از پدیده‌ها، اعتمادبه‌نفس تحلیلی لازم است، نه غرور و جدل رقابتی. متأسفانه، فضای جناحی در کشور این اعتمادبه‌نفس را خدشه‌دار کرده است. دیپلمات‌های ایرانی، از ترس «رقیبان نارفیق»، به احتیاط می‌گرایید و از سخن گفتن پرهیز می‌کنند. لازم است این ترس را یک بار برای همیشه از خود دور کنیم و به مردم نیز توضیح دهیم که این عرصه، میدان سخن گفتن با جهانیان است و برای تأثیرگذاری، باید پیوسته سخن گفت. در این مسیر، ممکن است اشتباهاتی نیز رخ دهد





