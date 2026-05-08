انسداد مسیر جنوب به شمال در محور چالوس و آزادراه تهران-شمال تا عادی شدن ترافیک ادامه دارد

رئیس پلیس راه استان مازندران اعلام کرد که محدودیتهای ترافیکی در محورهای چالوس و هراز تا عادی شدن شرایط ادامه خواهد داشت. همچنین، گزارشهایی از ترافیک سنگین در محورهای کندوان و هراز و اعمال محدودیتهای یکطرفه در این مسیرها ارائه شده است. علاوه بر این، پیشبینی هوای بوشهر و گزارشهایی از حوادث جادهای و افزایش خشونت خانگی در سایه بحران و جنگ نیز منتشر شده است.
رئیس پلیس راه استان مازندران در گفتوگو با خبرنگاران اعلام کرد که انسداد مسیر جنوب به شمال در محور چالوس و آزادراه تهران-شمال تا عادی شدن شرایط ترافیک ادامه خواهد داشت.
سرهنگ هادی عبادی، رئیس پلیس راه استان مازندران، با اشاره به ترافیک سنگین در محورهای کندوان و هراز، گفت: «بر اساس هماهنگیهای صورت گرفته، حدود دو تا سه ساعت بعد از ساعت ۱۷، محدودیت یکطرفه در مسیر جنوب به شمال اجرا میشود. » وی همچنین خاطرنشان کرد که در محور هراز نیز محدودیتهای مقطعی اعمال خواهد شد. این اقدامات با هدف مدیریت ترافیک و جلوگیری از حوادث جادهای انجام میشود.
رئیس پلیس راه استان مازندران تاکید کرد که با توجه به شرایط لغزنده جادهها، رعایت سرعت مطمئنه، حفظ فاصله طولی و توجه کامل به جلو ضروری است. همچنین، مرکز کنترل ترافیک پلیس راه استان مازندران با شمارههای تماس ۲۱۸۲۴۴۳۴ و ۲۱۸۲۴۴۲۰ و با پیش شماره ۰۱۱ به طور شبانه روز آماده پاسخگویی در خصوص وضعیت راههای استان است.
در همین رابطه، آخرین وضعیت ترافیکی محورهای شمالی اعلام شده و پیشبینی هوای بوشهر برای فردا شنبه ۱۹ اردیبهشت نشان میدهد که احتمال نفوذ گردوغبار فرامنطقهای وجود دارد. علاوه بر این، یک لنج باری مردمی در میناب هدف حمله قرار گرفت که در این حادثه ۱۰ ملوان مصدوم شدند.
در بخش دیگری از گزارشها، روزنامه شرق در گفتوگو با متخصصان و بررسی تجربههای جهانی، از افزایش خشونت خانگی در سایه بحران و جنگ گزارش میدهد و تاکید میکند که اینترنت نباید به حالت قبل برگردد
