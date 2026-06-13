انسحادات آینده در مورد توافق میان ایران و اسرائیل و نقش آمریکا

گفتوگوی میان یک منبع ارشد دیپلماتیک و روزنامه اسرائیل هیوم، تأکید بر عدم اجباری امضای توافق برای اسرائیل، همزمان با همکاری با ایالات متحده، و اشاره به درایوهای موجود برای سرنگونی حکومت ایران در صورت عدم پیشرفت مذاکرات.
در روزنمایی روزنامه اسرائیل هیوم بر طبق نظر یک منبع ارشد دیپلماتیک بر این باور است که اگر در نهایت توافقی برای پایان دادن به جنگ ایران حاصل شود، اسرائیل ملزم به امضای آن نخواهد بود و همچنان قادر خواهد بود با سوی تهدیدها دفاع نماید، اما این اقدامات باید در چارچوب هماهنگی با ایالات متحده انجام گیرد.
در گفتوگو با این روزنامه، منبع ارشد انتقاد کرد که جزئیات تفاهمنامهای که در دست مذاکره است، هنوز در جدول بحث قرار دارد؛ مهمترین دغدغه، موضوع موشکهای ایران و حمایت از گروههای تروریستی منطقهای از جمله حزبالله است. همچنین او خبر داد که دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، در تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، به این نتیجه رسانده است که برای حل و فصل موضوع هستهای ایران، باید به طور کامل پیشبینی شود؛ در غیر این صورت توافقی در کار نخواهد بود.
به گفته او، ترامپ تاکید کرده است که تمام عواملی که باعث پیشآمدن جنگ شدهاند، محاسبه و رفع میشود؛ برنامه هستهای، موشکها و سازمانهای وابسته به جمهوری اسلامی، از جمله حزبالله. این منبع از این نکته هم میگوید که در مذاکرات، موضوع لبنان هنوز باقی مانده و در عین حال بر این باور است که قواعد آخرین توافق آتشبس، هنوز معتبر است؛ این بدان معناست که در صورت وقوع تهدید، اسرائیل مجاز به اقدام دفاعی است.
به طور کلی، هدف بر این است که اسرائیل با احتیاط عمل کند تا در طول مذاکرات به ایجاد بحران نشود. در چارچوب این حال، منبع بیان کرد که اگر مذاکرات به توافق نرسد، موضوع سرنگونی حکومت ایران، در هسته تصمیمگیریهای واشنگتن قرار خواهد گرفت. او تأکید کرد که در دو هفته گذشته، مذاکرات با تیم ایران، به این نکته توجه داشتهاند که ترامپ در مورد هرگونه پاسخ منفی ایران، از ابزارهای لازم برای جایگزین کردن حکومت استفاده خواهد کرد.
گفته شد که هدف سرنگونی حکومت ایران، در زمانهای گذشته، در طول مذاکرات در مورد جنگ مطرح بودهاست؛ هرچند که اسرائیل نسبت به امکان موفقیت در بازه زمانی کوتاه، شک دارد. همچنین او در این روزنامه اشاره کرد که حامیان قرارداد بر این باورند که توافق فردا (یکشنبه) امضا خواهد شد و پس از آن، تنگه هرمز به همه باز خواهد شد.
به گفته آنچه در ادامه نقل قولهای ترامپ آمده است، وی در مالکیت مناسب و زمان مناسب، موفق میشود که هسته و هوانوردان پیشرفته بیشتری را بهکار گیرد. اما او همینطور اعلام کرده است که اگر کار اصلی با مشکلات مواجه شود، جایگزین نهایی در اختیار دارد. در همراهی با این متن، مقامهای جمهوری اسلامی، اعتماد و حمایت از نهایی شدن متن یادداشت تفاهم، تأیید کردهاند؛ اما هنوز اعلام نکردهاند که این متن در یکشنبه ۲۴ خرداد، امضا خواهد شد
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