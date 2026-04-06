انرژی همجوشی: امیدهای جدید برای آینده انرژی اروپا

با توجه به بحران‌های اخیر انرژی، اروپا به دنبال راه‌حل‌های پایدار و جایگزین برای سوخت‌های فسیلی است. انرژی همجوشی به عنوان یک منبع انرژی پاک و با پتانسیل بالا، مورد توجه قرار گرفته است. این مقاله به بررسی انرژی همجوشی، فناوری‌های مورد استفاده در آن و پروژه‌های پیشرو در این زمینه می‌پردازد، همچنین به نقش آلمان در توسعه این فناوری و سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در این حوزه اشاره دارد.

از زمان آغاز جنگ در ایران در ۲۸ فوریه، موضوع انرژی بار دیگر به صدر اخبار بین‌المللی بازگشته است. این درگیری و تصمیمات متعاقب آن از سوی ایران برای محدود کردن شدید ارسال محموله‌ها از تنگه هرمز، مسیر حیاتی حمل‌ونقل جهانی نفت، وضعیتی را ایجاد کرده که آژانس بین‌المللی انرژی آن را بزرگترین اختلال عرضه در تاریخ بازار نفت توصیف کرده است.

این بحران نه تنها بر بازارهای جهانی تأثیر گذاشته، بلکه باعث شده است سیاستگذاران اروپایی وابستگی خود به سوخت‌های فسیلی وارداتی را مورد بازنگری قرار دهند و به دنبال جایگزین‌های بومی باشند. انرژی‌های تجدیدپذیر و انرژی هسته‌ای از جمله این جایگزین‌ها هستند. اما انرژی هسته‌ای در اینجا صرفاً به شکافت هسته‌ای محدود نمی‌شود، شکلی دیگر از انرژی هسته‌ای با نام انرژی همجوشی نیز وجود دارد که به باور برخی می‌تواند در بلندمدت به حل بحران انرژی اروپا کمک کند. فرانچسکو شیورتینو، مدیرعامل و هم‌بنیانگذار استارتاپ آلمانی پروکسیما فیوژن، معتقد است انرژی همجوشی در تقویت امنیت انرژی اروپا «همه نقش‌ها» را ایفا می‌کند. اما انرژی همجوشی چیست و پروکسیما فیوژن از چه فناوری‌ای برای دستیابی به آن استفاده می‌کند؟ انرژی همجوشی، یک منبع امیدوارکننده؟ انرژی همجوشی یکی از دو روش اصلی تولید انرژی از طریق واکنش‌های هسته‌ای است؛ روش دیگر شکافت هسته‌ای است. شکافت هسته‌ای فرآیندی است که بیشتر شناخته شده است، همان فرآیندی که معمولاً با نیروگاه‌ها و پسماندهای هسته‌ای همراه است و طی آن با شکستن هسته یک اتم سنگین، انرژی آزاد می‌شود. در مقابل، همجوشی هسته‌ای یا انرژی همجوشی با ادغام هسته‌های اتم‌های سبک، انرژی تولید می‌کند. بر اساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA)، انرژی همجوشی این پتانسیل را دارد که به ازای هر کیلوگرم سوخت، چهار برابر بیشتر از شکافت هسته‌ای انرژی تولید کند و تقریباً چهار میلیون برابر بیشتر از سوزاندن نفت یا زغال‌سنگ انرژی آزاد کند. علاوه بر این، انرژی همجوشی دی‌اکسیدکربن تولید نمی‌کند، پسماندهای رادیواکتیو ماندگار به جا نمی‌گذارد، از نظر ایمنی مطمئن‌تر از شکافت هسته‌ای است و همچنین از انرژی‌های تجدیدپذیر نیز قابل پیش‌بینی‌تر است. این ویژگی‌ها همگی نویدبخش هستند، اما انرژی همجوشی هنوز به مرحله تجاری نرسیده است. ایجاد و حفظ یک واکنش همجوشی پایدار بسیار دشوار است و نیاز به تزریق انرژی زیادی دارد؛ به همین دلیل، کارشناسان همچنان در تلاشند نشان دهند که این فناوری می‌تواند بیش از مقدار انرژی و هزینه‌ای که صرف می‌کند، انرژی و سود تولید کند. پروکسیما فیوژن و فناوری استلراتور از جمله شرکت‌هایی که در این مسیر گام برمی‌دارند، استارتاپ پروکسیما فیوژن است؛ شرکتی مستقر در مونیخ که در سال ۲۰۲۳ از مؤسسه ماکس پلانک برای فیزیک پلاسما منشعب شد. برخلاف بیشتر پروژه‌های همجوشی در اروپا و جهان، مانند جت (JET) و ایتر (ITER)، پروکسیما فیوژن برای ایجاد واکنش همجوشی از توکامک استفاده نمی‌کند، بلکه از فناوری استلراتور بهره می‌برد. هر دو فناوری از دستگاه‌هایی به شکل دونات استفاده می‌کنند که با استفاده از میدان‌های مغناطیسی، پلاسما (حالت چهارم ماده) را در خود محبوس می‌کنند؛ پلاسما عنصر کلیدی در همجوشی است. تفاوت اصلی در نحوه پایداری پلاسمای فوق‌العاده داغ در دماهای لازم برای همجوشی است. هر دو روش مزایا و معایب خود را دارند. شیورتینو توضیح می‌دهد: «استلراتورها طراحی و ساخت دشوارتری دارند، اما کار با آن‌ها آسان‌تر است، می‌توانند به طور پیوسته کار کنند و ذاتاً پایدار هستند». استلراتورها هنوز کمتر از توکامک‌ها متداول هستند، اما به گفته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ممکن است در آینده به گزینه ترجیحی برای نیروگاه‌های همجوشی تبدیل شوند. پروکسیما فیوژن دقیقاً در همین مسیر گام برمی‌دارد. شیورتینو می‌گوید: «آلفا آخرین سیستمی است که ما باید قبل از ساخت اولین نیروگاه همجوشی با شرایط بهره‌برداری تجاری بسازیم». آلفا یک نمونه آزمایشی است که هدف آن نشان دادن چگونگی عملکرد استلراتور و امکان رسیدن به بهره‌انرژی مثبت است؛ به این معنا که پلاسما بتواند به اندازه انرژی مصرفی برای گرم کردن خود، انرژی تولید کند یا خیر. آلفا در حال حاضر در مرحله ساخت است و به گفته شیورتینو، برنامه این است که در اوایل دهه ۲۰۳۰ وارد مدار شود. فراتر از آلفا، پروکسیما فیوژن در حال کار بر روی استلاریس، اولین نیروگاه تجاری همجوشی در جهان است. شیورتینو می‌گوید: «هدف ما ساخت سیستمی است که مقیاس‌پذیر و سودآور باشد تا امکان پیاده‌سازی آن در مقیاس بزرگ فراهم شود. به عبارت دیگر، ما به یک مدل کسب‌وکار پایدار و قابل دفاع نیاز داریم». او قصد دارد استلاریس را در نیمه دوم دهه ۲۰۳۰، کمی پس از آلفا، راه‌اندازی کند. او می‌افزاید: «ما در مرحله‌ای هستیم که در حال ایجاد یک صنعت جدید هستیم. این فقط مربوط به یک شرکت نیست، بلکه این است که زنجیره تأمین در توانایی‌های خود سرمایه‌گذاری کند تا ما بتوانیم این حوزه را سریع‌تر از هر زمان دیگری پیش ببریم. تاریخچه همجوشی هسته‌ای تازه آغاز شده است». آینده انرژی همجوشی در آلمان و اروپا قرار است نیروگاه استلاریس در محل یک نیروگاه شکافت هسته‌ای سابق در گوندرمینگن آلمان ساخته شود. این کشور در آوریل ۲۰۲۳ به طور کامل تولید برق هسته‌ای مبتنی بر شکافت را متوقف کرد و اکنون در حال سرمایه‌گذاری در توسعه انرژی همجوشی است. در اکتبر ۲۰۲۵، کابینه دولت فدرال به رهبری صدراعظم، فریدریش مرتس، یک برنامه اقدام برای حمایت و تسریع توسعه فناوری همجوشی هسته‌ای ارائه کرد. بر اساس این برنامه، دولت آلمان تا سال ۲۰۲۹ بیش از ۲ میلیارد یورو برای ساخت یک نیروگاه همجوشی سرمایه‌گذاری خواهد کرد





