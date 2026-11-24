بر اساس گزارش دوم آذر، جمهوری اسلامی برای از سرگیری عملیات نظامی در صورت عدم رفع محاصره دریایی و شکست مذاکرات آماده می‌شود.

مؤسسه مطالعات جنگ به همراه پروژه تهدیدهای حیاتی در گزارش منتشر شده در دوم آذرماه اعلام کرد که جمهوری اسلامی در حال آماده‌سازی خود برای از سرگیری عملیات گسترده نظامی است. این اقدام زمانی رخ می‌دهد که تهران به خواسته‌های خود در مذاکرات نرسد و محاصره دریایی توسط ایالات متحده ادامه یابد. مقامات و رسانه‌های داخلی به طور فزاینده‌ای تأکید دارند که دیپلماسی به تنهایی قادر به پایان دادن به وضعیت محاصره نیست و فشارهای اقتصادی ناگزیر کننده است.

کارزار شدید "طرد اقتصادی" و محاصره دریایی ایالات متحده که پس از حملات سپاه به کشتی‌های تجاری تسریع شد، پیامدهای مخربی را به همراه داشته است. صادرات نفت جمهوری اسلامی با کاهش شدید مواجه شده است، نرخ تورم در جامعه بالا رفته و بحران سوخت به مرحله‌ای بحرانی رسیده است. این شرایط اقتصادی دشوار، دولت را تحت فشار قرار داده تا راهکارهای جسورانه‌تری برای خروج از بن‌بست فعلی جستجو کند.

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یکی از صریح‌ترین نشانه‌های تغییر استراتژی، پیشنهادی است که در یکی از رسانه‌های حکومتی در همان روزهای دوم آذر مطرح شد. بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی ممکن است کاروانی از نفتکش‌ها را با اسکورت مستقیم نظامی از دل محاصره عبور دهد. این اقدام با آمادگی کامل برای پاسخ به هرگونه حمله یا ممانعت توسط نیروهای آمریکایی طراحی شده است.

محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در بیانات خود در صحن علنی مجلس تأکید کرد که هیچ مذاکره‌ای با ایالات متحده بدون پذیرش شروط هفتگانه این جمهوری صورت نخواهد گرفت. او پیش‌تر نیز در تاریخ ۲۰ آبان هشدار داده بود که بن‌بست مذاکرات، فشارهای اقتصادی و عملیات شناختی می‌تواند به ناآرامی‌های داخلی منجر شود. قالیباف همچنین اعلام کرد که در صورت پذیرش خواسته‌ها، توافق ممکن است حاصل شود اما نیروهای مسلح به هر اشتباه آمریکایی پاسخ خواهند داد.

مهدی محمدی، مشاور رئیس مجلس، نیز در تاریخ ۲۰ آبان پیش‌بینی کرده بود که تنش‌ها می‌تواند منجر به درگیری تمام‌عیار با آمریکا برای لغو محاصره جنگی شود. این هشدارها در حالی مطرح می‌شود که اعتصابات گسترده در بخش حمل و نقل و تجمعات اعتراضی در شهرهایی مانند ایلام در تاریخ ۲۶ آبان، نشان‌دهنده نارضایتی عمومی از سوءمدیریت اقتصادی و کمبود سوخت است.

در عین حال، عملیات نظامی در منطقه تسریع شده است. نیروی هوافضای سپاه پاسداران در تاریخ ۳۰ آبان رادارهای سامانه پاتریوت آمریکا را در پایگاه‌های هوایی الرفاع و عوالی سخیر در بحرین هدف قرار داد. نیروی دفاعی بحرین اعلام کرد که چندین حمله را رهگیری کرده است اما وزارت کشور این کشور تایید کرد که یک حمله به یک مرکز صنعتی غیرنظامی اصابت کرده و منجر به زخمی شدن دو نفر شده است.

مؤسسه مطالعات جنگ هدف از این حملات را تضعیف توانایی ایالات متحده در شناسایی پرتابه‌ها و حفاظت از دارایی‌های منطقه‌ای پیش از تشدید احتمالی درگیری‌ها ارزیابی کرده است. این اندیشکده چهار هدف استراتژیک اصلی را برای جمهوری اسلامی برشمرده است: به رسمیت شناختن کنترل تنگه هرمز، کاستن از اراده آمریکا برای ادامه جنگ، بازسازی بازدارندگی و جدا کردن آمریکا از شرکای عربی خود.