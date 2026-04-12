انجمن تجارت الکترونیک تهران در بیانیه‌ای با تاکید بر اهمیت برقراری اینترنت پایدار، خواستار رفع فوری محدودیت‌های اینترنتی و بازگشت رونق اقتصادی شد. این انجمن، ایستادگی مردم را ستود و از فعالان اقتصاد دیجیتال قدردانی کرد.

انجمن تجارت الکترونیک تهران با انتشار بیانیه‌ای، ضمن تجلیل از پایداری مردم و گرامی‌داشت یاد جان‌باختگان، بر ضرورت برقراری فوری و پایدار اینترنت تاکید کرد و آن را پیش‌نیاز اساسی برای بازگشت رونق اقتصاد ی و احیای امید در جامعه دانست. این انجمن در بیانیه خود با اشاره به تجربه‌ی دشوار و مشترک تاب‌آوری و ایستادگی در روزهای اخیر، از رشادت‌های دلیرمردان و شیرزنانی که با دفاع از امنیت و عزت ایران، نقش‌آفرینی کردند، قدردانی نمود.

در این بیانیه آمده است که در کنار این ایستادگی و مقاومت، جلوه‌های کم‌نظیر وطن‌دوستی ایرانیان امید را در دل‌ها زنده نگه داشت؛ مردمی که در سخت‌ترین شرایط، از پشتیبانی و حمایت از کشور دریغ نکردند. این بیانیه با اشاره به چالش‌های پیش روی کسب‌وکارهای آنلاین و فعالان اقتصاد دیجیتال در پی محدودیت‌های اینترنتی، از تلاش‌های شبانه‌روزی آن‌ها برای حفظ جریان زندگی در بستر دیجیتال و ارائه خدمات مستمر، قدردانی کرد و این اقدام را مصداقی از مسئولیت‌پذیری فعالان این حوزه دانست که شایسته توجه ویژه‌ای است.\انجمن تجارت الکترونیک تهران با تاکید بر اهمیت برقراری اینترنت پایدار و دسترسی آزاد به آن، یادآور شد که این موضوع نه تنها به نیازهای روزمره مردم مربوط می‌شود، بلکه تاثیر مستقیمی بر معیشت، اشتغال و درآمدزایی بخش بزرگی از جامعه دارد. این انجمن با اشاره به اهمیت سرمایه اجتماعی، همدلی ملی و ظرفیت‌های بزرگ کشور در پیمودن مسیر پیش رو، ابراز امیدواری کرد که با رفع محدودیت‌های اینترنتی، جریان زندگی به عموم جامعه بازگردد و از وارد آمدن آسیب بیشتر به اقتصاد خانواده‌ها و بخش خصوصی جلوگیری شود. در این بیانیه، بر ضرورت تسریع در رفع محدودیت‌های اینترنتی به منظور تقویت امید، همدلی ملی و تداوم فعالیت‌های اقتصادی تاکید شده است. این انجمن همچنین با اشاره به اهمیت اینترنت در فردای پس از بحران و نقش آن در پاسخگویی به مسائل ملی، خواستار توجه ویژه به این موضوع و فراهم‌سازی شرایط برای دسترسی آزاد و بدون محدودیت به اینترنت شده است.\در ادامه بیانیه، به اهمیت بازگشایی اینترنت برای رونق کسب و کارها و جلوگیری از آسیب‌های بیشتر به اقتصاد کشور اشاره شد. انجمن تجارت الکترونیک تهران تاکید کرد که محدودیت‌های اینترنتی، به ویژه در شرایط کنونی، ضربه‌ای جدی به کسب‌وکارهای آنلاین و اقتصاد دیجیتال وارد کرده و بر معیشت بسیاری از خانواده‌ها تاثیر منفی گذاشته است. این انجمن با اشاره به ضرورت حمایت از فعالان این حوزه و فراهم‌سازی بستری مناسب برای فعالیت آن‌ها، خواستار اتخاذ سیاست‌هایی برای جبران خسارت‌های وارده و تسهیل دسترسی به اینترنت با سرعت و کیفیت مناسب شد. در پایان بیانیه، این انجمن با ابراز امیدواری به آینده‌ای روشن و با تاکید بر نقش‌آفرینی فعالان اقتصاد دیجیتال در توسعه اقتصادی کشور، از تمامی فعالان این حوزه خواست تا با همبستگی و تلاش مضاعف، در جهت اعتلای اقتصاد دیجیتال و رفاه جامعه گام بردارند. همچنین، در این بیانیه به اهمیت واکنش بازار طلا و دلار به مذاکرات ایران و آمریکا اشاره و وضعیت بی‌مسیری بازار مورد بررسی قرار گرفت





