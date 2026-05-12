انجمن قلم آمریکا گزارش سالانه خود درباره وضعیت آزادی بیان در جهان منتشر کرد

انجمن قلم آمریکا در گزارش سالانه خود درباره وضعیت آزادی بیان در جهان اعلام کرد که شمار نویسندگان زندانی در سال ۲۰۲۵ برای نخستین بار از سال ۲۰۱۹ که این شاخص منتشر میشود، از مرز ۴۰۰ نفر عبور کرده است. این گزارش که روز سهشنبه ۲۲ اردیبهشت منتشر شد، نشان میدهد که در سال ۲۰۲۵ میلادی در مجموع ۴۰۱ نویسنده در ۴۴ کشور زندانی بودهاند، در حالیکه این رقم در سال پیش ۳۷۵ نفر در ۴۰ کشور بود. انجمن قلم آمریکا در شاخص آزادی نوشتن خود تأکید کرده است که طی هفت سال گذشته شمار نویسندگان زندانی در جهان ۶۸ درصد افزایش یافته و این روند نشاندهنده تشدید مداوم سرکوب آزادی بیان و خاموشکردن صداهای منتقد در کشورهای مختلف است.
انجمن قلم آمریکا در گزارش سالانه خود درباره وضعیت آزادی بیان در جهان اعلام کرد که شمار نویسندگان زندانی در سال ۲۰۲۵ برای نخستین بار از سال ۲۰۱۹ که این شاخص منتشر میشود، از مرز ۴۰۰ نفر عبور کرده است.
این گزارش که روز سهشنبه ۲۲ اردیبهشت منتشر شد، نشان میدهد که در سال ۲۰۲۵ میلادی در مجموع ۴۰۱ نویسنده در ۴۴ کشور زندانی بودهاند، در حالیکه این رقم در سال پیش ۳۷۵ نفر در ۴۰ کشور بود. انجمن قلم آمریکا در شاخص آزادی نوشتن خود تأکید کرده است که طی هفت سال گذشته شمار نویسندگان زندانی در جهان ۶۸ درصد افزایش یافته و این روند نشاندهنده تشدید مداوم سرکوب آزادی بیان و خاموشکردن صداهای منتقد در کشورهای مختلف است.
بر اساس این گزارش، چین همچنان بزرگترین زندان نویسندگان در جهان است و با ۱۱۹ مورد در صدر فهرست قرار دارد. ایران با ۵۳ نویسندهٔ زندانی در رتبهٔ دوم ایستاده و به گفته پن آمریکا، شدیدترین افزایش بازداشتها در ایران طی سال گذشته رخ داده است. این سازمان میگوید مقامهای جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۵ دستکم ۱۷ بازداشت تازه انجام دادند و شمار نویسندگان زندانی را بار دیگر به سطح دوران اعتراضهای «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ نزدیک کردهاند
انجمن قلم آمریکا گزارش سالانه وضعیت آزادی بیان در جهان نویسندگان زندانی چین ایران جمهوری اسلامی پن آمریکا کارزار علیه آزادی بیان سرکوب آزادی بیان صداهای منتقد تلاش برای خاموش کردن بحث و مخالفت پایگاه داده نویسندگان در معرض خطر آزار و پیگرد نویسندگان قتل ناپدیدسازی اجباری تبعید یا مهاجرت اجباری