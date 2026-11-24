انجمن نویسندگان کودک و نوجوان با اشاره به قتل سوگند صیادی خواستار ورود مستقیم ریاست جمهوری و وزارت آموزش و پرورش برای نجات کودکان از بحران‌های اجتماعی و آموزشی شد.

انجمن نویسندگان کودک و نوجوان در واکنش به خبر تراژیک قتل سوگند صیادی ، با انتشار بیانیه‌ای رسمی بر لزوم مداخله مستقیم ریاست جمهوری به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی کشور برای حمایت از کودکان و نوجوانان تاکید کرد. این انجمن که اعضایش همگی نویسندگان تخصصی در حوزه کودک و نوجوان هستند، ضمن ابراز تأثر عمیق از مرگ این نوجوان، خواستار اقدامات جدی‌تر و ساختاری برای حفظ جان فرزندان ایران شد.

این نهاد فرهنگی در بیانیه خود ذکر کرد که این رویداد تلخ نخستین هشدار جدی برای جامعه بزرگ‌سالان نیست، اما امیدوار است مرگ غم‌انگیز این نوجوان عزیز، فراتر از برانگیختن حس اندوه و خشم کوتاه‌مدت، دغدغه‌های عمیق‌تری را در جامعه ایجاد کند. نویسندگان این انجمن بر این باورند که باید گام‌های مؤثری در جهت حمایت از کودکی کودکان و ایمن‌سازی خانه، مدرسه و جامعه برای همه آنان برداشته شود.

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انتقاد تند از بی‌تفاوتی وزارت آموزش و پرورش

در بخش دیگری از این بیانیه، انجمن نویسندگان کودک و نوجوان به شدت از واکنش نشان ندادن وزیر آموزش و پرورش به این موضوع انتقاد کرد. این نهاد فرهنگی اشاره کرد که سخنگوی وزارت آموزش و پرورش تنها به وعده برخورد قانونی با مسئولان مدرسه در صورت اثبات قصور آن‌ها بسنده کرده است و این رویکرد کافی به نظر نمی‌رسد.

نویسندگان این انجمن در بیانیه خود بیان کردند که گویی سال‌هاست مسئولان اصلی آموزش و پرورش، نه با برنامه‌ریزی برای پیشگیری از وقوع چنین فجایعی آشنایی دارند و نه از ضرورت آموزش مهارت حل مسائل دانش‌آموزان به مدیران و کادر آموزشی چیزی می‌دانند. آن‌ها مهم‌ترین مهارت مسئولان فعلی را انکار واقعیت دانستند.

خطر تبدیل مدارس به مراکز بدبینی و خبرچینی

این بیانیه هشدار داد که با چنین شیوه و رویکردی، عجیب نیست اگر برخی مدارس به جای اینکه پناهگاه امن برای کودکان باشند، به مرکز بدبینی و خبرچینی علیه دانش‌آموزان تبدیل شوند. انجمن نویسندگان کودک و نوجوان بر این باور است که رویکرد فعلی نظام آموزشی، جایگاه مدرسه را به عنوان مکانی برای رشد و امنیت روانی کودکان زیر سوال برده است.

در ادامه این بیانیه، وضعیت قانون‌گذاری نیز مورد انتقاد قرار گرفت. نویسندگان اشاره کردند که لایحه‌های قانونی برای رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و تأمین امنیت زنان در برابر خشونت، سال‌هاست پشت سدهای پیدا و پنهان مانده‌اند. آن‌ها خاطرنشان کردند که هیچ فاجعه‌ای دل و جان صاحبان صدای بلند در مجلس را چندان نمی‌لرزاند تا این لایحه‌ها را از سدهای مرئی و نامرئی عبور دهند.

درخواست تصویب قانون حمایت از کودکان و ورود رئیس جمهور

انجمن نویسندگان کودک و نوجوان خواستار تصویب قانون حمایت از کودکان به گونه‌ای کارآمد و متناسب با نیازهای روز شد تا کمتر شاهد این رویدادهای تلخ باشیم. این نهاد فرهنگی تأکید کرد که وقوع چنین رویدادهای تلخ و دردآوری، فراتر از ضرورت ورود وزیر و اقدام اساسی و فوری وزارت آموزش و پرورش در رسیدگی و گزارش شفاف ماجراست.

این بیانیه در پایان تاکید کرد که مداخله ریاست جمهوری به عنوان عالی‌ترین مسئول اجرایی کشور برای حمایت از کودکان و نوجوانان کشور ضروری است. نویسندگان بیم آن دارند که اگر امروز شنیدن صدای دانش‌آموزان، تقویت روحیه پذیرش، درک و حمایت از کودکان و نوجوانان و درک خواسته‌ها و نیازهای آنان در اولویت اداره کشور قرار نگیرد، فردا ممکن است کمتر کسی از میان آنان صدای شما را بشنود و درک کند.