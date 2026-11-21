تحلیل انتقادی توصیه‌های اسماعیل سقاب‌اصفهانی برای ذخیره سوخت در شرایطی که آمار قاچاق نفتی تایید می‌شود و فشار بر معیشت شهروندان افزایش یافته است.

اسماعیل سقاب‌اصفهانی در اظهاراتی که مورخ ۲۲ آبان ۱۴۰۵ منتشر شد، با توصیه به برنامه‌ریزی دقیق برای سفرها و ذخیره کردن سهمیه سوخت، گفتگوهای تندی را درباره اولویت‌های مدیریت انرژی در کشور برانگیخت. این توصیه‌ها که فردای آن روز توسط معاون اول دولت تأیید نشد، در شرایطی مطرح گردید که شهروندان با دغدغه‌های شدید معیشتی و افزایش هزینه‌های روزمره دست‌وپنج نرم می‌کنند.

جزئیات توصیه به ذخیره‌سازی سوخت و واکنش‌ها

اسماعیل سقاب‌اصفهانی با اشاره به قانون امکان ذخیره سهمیه اول بنزین تا سه ماه، اعلام کرد که دیگر نمی‌توان مانند گذشته و بدون پیش‌بینی قبلی به مسافرت پرداخت. او تأکید کرد که دیگر نمی‌توان در میانه مسیر و با برنامه‌ای نو، مقصد سفر را تغییر داد و شهروندان ملزم به برنامه‌ریزی از قبل هستند. این موضع‌گیری در حالی صورت گرفت که هیچ اشاره‌ای به اقدامات اجرایی دولت برای مقابله با چالش‌های زیرساختی و پیمانکاران سوخت‌رسان نشده بود.

Also read مسئولان مکزیکی مانع حرکت گروهی از مهاجران به سمت آمریکا نشدند

نکته حائز اهمیت این است که این اظهارات بلافاصله با سکوت یا واکنش منفی از سوی معاون اول رئیس‌جمهور مواجه شد که نشان‌دهنده اختلاف نظر در لایه‌های بالای اجرایی کشور درباره نحوه مدیریت این بحران است. عدم تأیید رسمی این توصیه‌ها توسط مقامات ارشد دولت، ابهامات بیشتری را پیرامون استراتژی کلی حاکمیت در قبال مدیریت مصرف و توزیع سوخت ایجاد کرده است.

آمار قاچاق سوخت و مواضع مقامات عالی‌رتبه

آمارهای منتشر شده درباره حجم قاچاق سوخت، ابعاد این چالش را بسیار فراتر از دغدغه‌های مصرف‌کنندگان خانگی نشان می‌دهد. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در تاریخ ششم آذر ۱۴۰۳ صراحتاً از قاچاق روزانه ۲۵ تا ۳۰ میلیون لیتر فراورده نفتی خبر داد و تأکید کرد که این پدیده به صورت کاملاً سازمان‌یافته انجام می‌شود.

چند هفته پس از این بیانیه، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، در روز یازدهم دی‌ماه همان سال با اشاره به قاچاق روزانه ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر سوخت، این وضعیت را غیرقابل قبول خواند. رئیس‌جمهور خواستار شناسایی سرچشمه‌های اصلی این قاچاق شد و پرسید چگونه وقتی تولید و توزیع سوخت در اختیار خود کشور است، چنین حجم عظیمی از منابع از چرخه رسمی خارج می‌شود.

تحلیل سهم گازوئیل و پیامدهای اجتماعی بحران

بر اساس اظهارات سخنگوی دیوان محاسبات در آبان ۱۴۰۵، حدود ۹۰ درصد قاچاق سوخت به گازوئیل مربوط می‌شود و سهم بنزین کمتر از پنج درصد برآورد شده است. این آمار نشان می‌دهد که تمرکز بر محدودیت‌های بنزین ممکن است توجه را از محور اصلی نشت منابع در بخش حمل‌ونقل باری و صنعتی منحرف کند.

از سوی دیگر، فشار این بحران بر قشرهای آسیب‌پذیر اجتماعی مشهود است. معلمی با حقوق ۲۷ میلیون تومان در بندرعباس، مجبور است چهار میلیون تومان از درآمدش را صرف سوخت خودرو کند. در مواردی更为 وخیم، دانش‌آموزانی به دلیل مشکل تأمین سوخت، مجبور به ترک تحصیل شده‌اند که نشان‌دهنده تبدیل شدن یک مسئله فنی به یک بحران اجتماعی و آموزشی است.

پاسخ به سوال اصلی مدیریت بحران و آینده سیاست‌ها

پرسش اصلی اینجاست: آیا در شرایطی که مسئولان به قاچاق روزانه ده‌ها میلیون لیتر سوخت معترف هستند، اولویت نخست مدیریت انرژی باید توصیه‌های محدودکننده به مردم باشد یا نشان دادن عزمی قاطع برای مقابله با هدررفت منابع ملی؟ مدیریت مصرف انرژی تنها زمانی معنادار و قابل دفاع است که عادلانه، شفاف و مبتنی بر اولویت‌بندی درست باشد.

شهروندان منتظر دیدن اقدامات عملی دولت برای برخورد با باندهای سازمان‌یافته قاچاق سوخت هستند. تا زمانی که صداقت و عزم جدی برای حل عقلانی این مسئله از سوی حاکمیت دیده نشود، انتظار همراهی شهروندان در صرفه‌جویی یا ذخیره‌سازی سوخت محقق نخواهد شد و این بار مدیریت منابع بر دوش مصرف‌کننده نهاده می‌شود که ناعادلانه است.