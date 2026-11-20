سهراب بختیاری‌زاده از هزینه‌های سنگین استقلال انتقاد کرد و سیدرضا بیرانوند برنده جایزه بهترین بازیکن آسیا شد.

سهراب بختیاری‌زاده ، سرمربی تیم فوتبال استقلال، ضمن انتقاد از وضعیت مالی و تجهیزاتی باشگاه، نسبت به اولویت‌بندی هزینه‌ها در رشته‌های مختلف ابراز نگرانی کرده است. وی معتقد است با وجود کمبود امکانات در مجموعه ورزشی، بودجه‌ای سنگین صرف فعالیت‌های جانبی شده است. این در حالی است که تیم فوتبال استقلال همچنان با فقدان زمین تمرین استاندارد و عدم بازسازی کامل مجموعه ناصر حجازی دست و پنجه نرم می‌کند.

جزئیات انتقادات بختیاری‌زاده به مدیریت باشگاه

بختیاری‌زاده این دغدغه‌ها را مستقیماً با مصطفی متدین، مدیرعامل باشگاه، در میان گذاشته است. به گزارش روزنامه فرهیختگان، تمرکز بیش از حد بر توسعه رشته‌های دیگر بدون تامین منابع مالی متناسب، باعث نارضایتی کادر فنی تیم اصلی شده است. منبع نزدیک به باشگاه اعلام کرده که هزینه تشکیل تیم کشتی استقلال حدود ۱۲۰ میلیارد تومان برآورد شده است. این رقم کلان پرسش‌های جدی را درباره اولویت‌های مدیریتی و توزیع عادلانه منابع در ساختار باشگاه ایجاد کرده است. سرمربی استقلال تاکید کرده که توسعه ورزش قهرمانی باید با زیرساخت‌های پایه و استاندارد تیم فوتبال همخوانی داشته باشد. تا کنون هیچ واکنش رسمی از سوی مدیریت باشگاه نسبت به این انتقادات منتشر نشده است.

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رقابت شدید برای ریاست فیفا در پیش است

پرونده نامزدی جانی اینفانتینو و رقیبان او برای بررسی صلاحیت به کمیته انتخاباتی فیفا ارجاع شده است. فدراسیون‌های عضو تا اواسط فوریه از اسامی نامزدهای تایید شده برای انتخابات آینده مطلع خواهند شد. اینفانتینو که از زمان انتخاب به ریاست فیفا در سال ۲۰۱۶ تاکنون، در انتخابات سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۳ بدون رقیب پیروز شده است. پیروزی در این دوره می‌تواند حضور او را در این سمت تا سال ۲۰۳۱ تضمین کند. فلیپ دیالو، ۶۳ ساله رییس فدراسیون فوتبال فرانسه، به عنوان رقیب اصلی معرفی شده است. او ابتدا در ژانویه ۲۰۲۳ پس از استعفای نوئل لوگرائه به صورت موقت کار را بر عهده گرفت و در دسامبر ۲۰۲۴ برای یک دوره چهارساله دیگر ابقا شد. کوزو تاشیما، ۶۸ ساله و رییس افتخاری فدراسیون فوتبال ژاپن، نیز به عنوان نخستین ژاپنی نامزد ریاست فیفا شده است. یوفا سه روز پیش فلیپ دیالو را به عنوان رقیب اینفانتینو معرفی کرد و فدراسیون‌های اروپایی متعددی از او حمایت کرده‌اند.

مکانیسم رای‌گیری و حمایت فدراسیون‌های جهانی

پیروزی در انتخابات ریاست فیفا مستقیماً به حمایت فدراسیون‌های ملی وابسته است. با توجه به وجود ۲۱۱ فدراسیون ملی عضو، هر رای ارزش یکسانی دارد و هر فدراسیون می‌تواند تنها از یک نامزد حمایت کند. اگر دو نامزد در رقابت باقی بمانند، کسب اکثریت ساده یعنی بیش از ۵۰ درصد آرا کافی است. این میزان معادل حمایت ۱۰۶ فدراسیون ملی برای پیروزی محسوب می‌شود. در صورتی که در دورهای اولیه برنده مشخص نشود، رای‌گیری ادامه می‌یابد و نامزدی که کمترین آرا را کسب کند حذف خواهد شد. این روند تا رسیدن به دو نامزد نهایی تکرار می‌شود. بسیاری از چهره‌های فوتبال با تکرار حضور جانی اینفانتینو مخالف‌اند. یوفا با ۵۵ رای و کونکاکاف با ۳۵ رای به عنوان مخالفان اصلی شناخته می‌شوند. البته کنفدراسیون فوتبال آسیا پیش‌تر موضع خود را تغییر داده و از اینفانتینو حمایت کرده است. اینفانتینو با پیشنهاد افزایش ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون پوندی بودجه توسعه فوتبال، شانس خود را تقویت کرده است.

پیروزی تاریخی سیدرضا بیرانوند در آسیا

در مراسمی که در بانکوک، پایتخت تایلند برگزار شد، سیدرضا بیرانوند موفق به کسب عنوان بهترین بازیکن سال آسیا شد. او با کسب آرا بیش از سالم الدوسری و فراس البریکان، دو نامزد عربستانی، این افتخار را به دست آورد. بیرانوند که پیش‌تر در سال ۲۰۱۹ نیز در فهرست نامزدهای نهایی حضور داشت، این بار موفق به پیروزی نهایی شد. این در حالی است که آخرین بار علی کریمی در سال ۲۰۰۴ این عنوان را برای فوتبال ایران به دست آورده بود. پس از کریمی تا کنون هیچ بازیکن ایرانی موفق به دریافت جایزه بهترین بازیکن سال آسیا نشده بود. پیش از کریمی نیز خداداد عزیزی در سال ۱۹۹۶، علی دایی در سال ۱۹۹۹ و مهدی مهدوی‌کیا در سال ۲۰۰۳ برنده این جایزه شده بودند.

سایر جوایز و انتخاب‌های برجسته کنفدراسیون

با کسب این جایزه، بیرانوند به پنجمین بازیکن ایرانی تبدیل شد که نام خود را در فهرست برندگان مرد سال فوتبال آسیا ثبت می‌کند. در بخش مربیان، مرضیه جعفری، سرمربی خاتون بم و تیم ملی فوتبال زنان ایران، برای دومین سال متوالی بهترین مربی زن فوتبال آسیا شد. وی در رقابت با ما ژیائوژو از چین و پارک یون جئونگ از کره جنوبی موفق به کسب این عنوان شد. در بخش فوتسال، محمد عثمان موسی، بازیکن تیم ملی تایلند و باشگاه جیمبی کارتاخنا، جایزه بهترین بازیکن سال آسیا را دریافت کرد. حسین طیبی و سعید احمدعباسی، دو بازیکن ایرانی، هرچند در فهرست نهایی بودند اما موفق به کسب این عنوان نشدند. این رویداد نشان‌دهنده رشد قابل توجه ورزش‌های توپی در منطقه و حضور موثر کادر فنی و بازیکنان ایرانی در سطح قاره است.