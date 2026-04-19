این مقاله به تحلیل انتقادات اخیر از محمدباقر قالیباف و تیم مذاکره‌کننده می‌پردازد و معتقد است این حملات، ورای نقد سیاسی، ضربه‌ای راهبردی به منافع ملی و قدرت چانه‌زنی کشور در عرصه بین‌المللی وارد می‌کند.

کشور در مقطعی تاریخی و بی‌سابقه پس از انقلاب قرار دارد؛ دورانی که پس از عبور از یک جنگ کوتاه‌مدت اما پرتنش و با توجه به آسیب‌های وارده به زیرساخت‌ها و احتمال درگیری‌های آتی، انتظار می‌رود کنشگران سیاسی و رسانه‌ای بیش از هر زمان دیگری به اقتضائات حساس زمانه توجه کنند.

با این حال، آنچه مشاهده می‌شود، تکرار الگوهای فرسوده‌ای است که پیش از این نیز هزینه‌های گزافی را بر نظام تصمیم‌گیری کشور تحمیل کرده است؛ الگوهایی مبتنی بر تخریب، دوقطبی‌سازی و تقلیل مسائل کلان ملی به رقابت‌های جناحی، که جز ضرر برای مردم، ارمغان دیگری نداشته است. در این میان، موج جدید حملات به محمدباقر قالیباف و تیم مذاکره‌کننده، گرچه تازگی ندارد، اما عمق و دلالت‌های نگران‌کننده‌تری نسبت به دوره‌های گذشته به همراه دارد. این بار، موضوع فراتر از اختلافات سیاسی مرسوم یا رقابت‌های درون‌گروهی است و نشان از ناتوانی در درک مختصات حساس و پیچیده وضعیت کنونی کشور دارد. شرایطی که نیازمند درکی دقیق، رفتاری مسئولانه و پرهیز از واکنش‌های هیجانی است، اما برخی اقدامات، حکایت از عدم شکل‌گیری درکی متناسب با سطح تهدیدها و ضرورت‌های ملی دارد؛ چرا که روایت مذاکرات در این دوره با ادوار گذشته، از سازندگی و اصلاحات تا برجام و پسابرجام، متفاوت است. کشور در یکی از پیچیده‌ترین و حساس‌ترین مقاطع تاریخی خود ایستاده و سایه تهدید مستمر بر فراز آن سنگینی می‌کند؛ وضعیتی که هر تصمیمی را به سطحی راهبردی ارتقا داده است. بنابراین، تخریب‌های اخیر، بیش از آنکه در قالب نقد سازنده قابل تحلیل باشد، در امتداد پروژه‌ای قرار می‌گیرد که پیشتر با ترور شخصیت و حذف تدریجی چهره‌هایی مانند علی لاریجانی، یکی از معدود بازیگران «پل‌ساز» در ساختار قدرت، خود را نشان داد. تجربه حذف لاریجانی، چه در سطح ترور سیاسی و چه در عرصه اثرگذاری، به وضوح نشان داد که فقدان چهره‌هایی با قابلیت اتصال میان سطوح مختلف حاکمیت، چه خلأیی در فرایند تصمیم‌سازی ایجاد می‌کند. اکنون، محمدباقر قالیباف در موقعیتی مشابه قرار گرفته است؛ موقعیتی که او را نه صرفاً به عنوان یک فرد یا یک سیاست‌مدار، بلکه به مثابه یک «نهاد پیونددهنده» و همان «پل‌ساز» میان میدان و دیپلماسی، میان ساختارهای امنیتی و سیاسی، و میان ضرورت‌های عملیاتی و ملاحظات راهبردی تعریف می‌کند. تقلیل چنین جایگاهی به یک سوژه شخصی برای تسویه‌حساب‌های سیاسی، خطایی راهبردی است که می‌تواند مستقیماً بر وزن چانه‌زنی کشور در عرصه بین‌المللی اثر بگذارد. باید به این اصل انکارناپذیر توجه داشت که در شرایط بحرانی، هرگونه شکاف‌سازی داخلی به طور مستقیم در معادلات خارجی بازتاب پیدا می‌کند. هنگامی که تیم مذاکره‌کننده در هر سطحی با هجمه‌های داخلی، اتهام‌زنی و تردیدافکنی مواجه می‌شود، طرف مقابل نه‌تنها این شکاف‌ها را رصد می‌کند، بلکه آن را به عنوان اهرمی برای فشار بیشتر به کار می‌گیرد. به بیان دیگر، تضعیف سرمایه سیاسی و اجتماعی مذاکره‌کنندگان در داخل، به معنای تضعیف قدرت چانه‌زنی آنان در خارج است. از این منظر، حملات سازمان‌یافته یا حتی هیجانی به قالیباف و دیگر اعضای تیم مذاکره‌کننده، صرف‌نظر از نیت عاملان آن، عملاً در راستای کاهش توان دیپلماتیک کشور عمل می‌کند. این همان خطایی است که پیشتر نیز در قالب «خالص‌سازی» و حذف تدریجی نیروهای میانه‌رو یا پل‌ساز رخ داد و هزینه‌های آن هنوز هم در ساختار تصمیم‌گیری کشور مشاهده می‌شود. تکرار این الگو در شرایطی به‌مراتب حساس‌تر، نه‌تنها غیرمسئولانه، بلکه از منظر امنیت ملی قابل نقد جدی است. در عین حال، تأکید بر پرهیز از تخریب، به‌هیچ‌وجه به معنای نفی نقد نیست. کارنامه محمدباقر قالیباف، مانند هر چهره سیاسی دیگری، واجد نقاط قوت و ضعف است و نقد عملکرد گذشته یا حتی برخی تصمیمات کنونی، امری طبیعی و ضروری در یک فضای سیاسی پویاست. اما مسئله اصلی، «زمان» و «نحوه» این نقد است. در میانه یک بحران امنیتی-سیاسی، تبدیل نقد به ابزار تخریب و بی‌اعتبارسازی، عملاً کارکردی معکوس پیدا می‌کند و به‌جای اصلاح، به تضعیف می‌انجامد. امروز، بیش از هر زمان دیگری، نیاز به تمایزگذاری میان «نقد مسئولانه» و «تخریب سیاسی» احساس می‌شود. اگر هدف، تقویت منافع ملی است، باید پذیرفت که این هدف از مسیر انسجام نسبی داخلی و تقویت جایگاه مذاکره‌کنندگان می‌گذرد، نه از مسیر فرسایش آنان در میدان رقابت‌های جناحی که دود آن صرفاً به چشم مردم می‌رود. برای درک هدف این‌گونه اظهارات و حملات، نیازی به تحلیل‌های پیچیده نیست؛ کافی است به معانی نهفته میان خطوط آنها توجه شود. در این میان به روشنی پیداست که این مواضع بیش از آنکه از دغدغه‌های راهبردی ناشی شود، متأثر از محاسبات قدرت و نگاه به آینده سیاسی است. در همین زمینه، مجموعه اظهارات و مواضعی که از سوی برخی چهره‌ها و جریان‌های منتقد در روزهای اخیر علیه تیم مذاکره‌کننده و مشخصاً شخص قالیباف مطرح شده، بیش از آنکه در چارچوب یک نقد دقیق، مستند و مسئولانه ارزیابی شود، نشانه‌ای از غلبه ادبیات هیجانی و گاهی اتهام‌محور در مواجهه با یک موضوع راهبردی است. طرح ادعاهایی نظیر «نقض خطوط قرمز»، «پنهان‌کاری» یا حتی نسبت‌دادن برچسب‌هایی مانند «خیانت»، «سازش‌کار»، «دل‌داده غرب» و... بدون ارائه شواهد روشن و قابل اتکا، نه‌تنها به شفافیت کمک نمی‌کند، بلکه فضای تصمیم‌گیری را با ابهام و بی‌اعتمادی بیشتری مواجه می‌کند. در این میان، نوعی تناقض آشکار نیز در این مواضع به چشم می‌خورد؛ از یک سو بر ضرورت پایبندی به اصول و خطوط کلان تأکید می‌شود و از سوی دیگر، با طرح گمانه‌ها و روایت‌های غیرقطعی، همان انسجامی که لازمه تحقق این اصول است، تضعیف می‌شود





