وال‌استریت ژورنال در سرمقاله‌ای نوشتند که درخواست جی‌دی ونس برای پایان جنگ با ایران، قدرت چانه‌زنی آمریکا و دونالد ترامپ را تضعیف می‌کند و عوامل شکلی انتخاباتی را نادیده می‌گیرد.

هیات تحریریه روزنامه وال‌استریت ژورنال در سرمقاله منتشرشده در چهارم نوامبر، موضع جی‌دی ونس معاون رئیس‌جمهوری آمریکا را نسبت به جنگ ایران به شدت نقد کرد. این نهاد خبری استدلال می‌کند که تمرکز ونس بر انتساب شکست انتخاباتی جمهوری‌خواهان به درگیری با تهران، عوامل دیگر را نادیده گرفته و جایگاه مذاکراتی آمریکا را تضعیف می‌کند.

نادیده گرفتن عوامل اقتصادی شکلی انتخابات

این روزنامه با استناد به نظرسنجی‌های خروج از حوزه‌های رای‌گیری، نشان داد که دغدغه‌های اقتصادی رای‌دهندگان بسیار بیشتر از مسائل خارجی بوده است. بر اساس ارقام نقل‌شده، ۹۰ درصد رأی‌دهندگان فساد و ۸۹ درصد هزینه‌های زندگی را عاملی حیاتی در تصمیم‌گیری خود دانسته‌اند. در مقابل، فقط ۷۴ درصد جنگ ایران و ۷۳ درصد مهاجرت را در اولویت قرار داده‌اند.

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وال‌استریت ژورنال همچنین به آمار رضایت از عملکرد اقتصادی دونالد ترامپ اشاره کرد که از ۵۲ درصد در پایان دوره نخست، به ۲۹ درصد در اکتبر کاهش یافته بود. این کاهش نشان می‌دهد که نارضایتی‌های داخلی پیش از آغاز درگیری‌ها نیز سهم عمده‌ای در شکلی حزب جمهوری‌خواه داشته‌اند.

تضعیف قدرت چانه‌زنی در تنگه هرمز

نویسندگان سرمقاله معتقدند که اعلام عمومی نیاز به پایان جنگ، به تهران نشان می‌دهد که در مذاکرات هسته‌ای و تنگه هرمز دست بالاتر را دارد. دونالد ترامپ پایان محاصره بنادر ایران را امتیازی از سوی آمریکا می‌داند که باید در قبال آن امتیازات قابل‌توجهی دریافت کند.

اگرچه موفقیت‌های اخیر آمریکا در تنگه هرمز قدرت چانه‌زنی ترامپ را افزایش داده، اما فشار داخلی برای توقف درگیری می‌تواند این معادله را معکوس کند. در این سناریو، پایان درگیری به امتیازی تبدیل می‌شود که ایران از آن بهره‌برداری می‌کند و واشینگتن ناچار به پرداخت بهای سنگین خواهد بود.

سابقه توافق‌های شکسته و انتقادات به ونس

وال‌استریت ژورنال با یادآوری تجربه شش هفته نخست جنگ، تاکید کرد که رویکردهای دیپلماتیک گذشته منجر به آتش‌بس آوریل و توافق ژوئن شد که بلافاصله توسط حکومت ایران نقض گردید. جی‌دی ونس با استناد به داده‌های ناشناخته، پایان جنگ را راهی برای بازگرداندن رای‌دهندگان از دست رفته می‌داند، اما این رویکرد را گزینشی و ناسازگار با سیاست‌های محافظه‌کارانه حزب می‌داند.

روزنامه همچنین پیشنهاد ونس مبنی بر تغییر رابطه با اسرائیل را نقد کرد و آن را همسو با گفتمان‌های رادیکال دانست. تحلیلگران معتقدند این اقدامات، اعتبار ونس را به عنوان مذاکره‌کننده ارشد با تهران زیر سوال برده و او را به توصیه‌ای علنی برای تسلیم نزدیک می‌کند.

واکنش ترامپ و پیامدهای آینده

دونالد ترامپ در پاسخ به انتقادات، ارزیابی معاونش را تا حدی درست خواند و تاکید کرد که ایران بخشی از ماجرا بوده است. با این حال، رئیس‌جمهوری آمریکا تاکید کرده که اگر در همان موقعیت قرار بگیرد، همان تصمیم را برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای خواهد گرفت.

سرمقاله در پایان پرسید آیا ترامپ پس از پرداخت هزینه سیاسی سنگین، توصیه ونس را می‌پذیرد و درگیری را با شرایطی پایان می‌دهد که جهان آن را پیروزی ایران تلقی کند. این سوال نشان‌دهنده نگرانی عمیق از تحولات آینده سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه است.