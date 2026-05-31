انتقادهای شدید پیشکسوت پرسپولیس از معرفی نمایندگان ایران به آسیا

محمود خوردبین پیشکسوت باشگاه پرسپولیس با انتقاد از تصمیم فدراسیون فوتبال برای معرفی نمایندگان ایران به مسابقات آسیایی فصل بعد، پرسش‌های جالبی درباره منطق و شفافیت این تصمیم مطرح کرد. او تأکید کرد که یک تیم که مجوز داخلی کسب نکرده، نمی‌تواند به عنوان نماینده آسیایی معرفی شود و این تصمیم می‌تواند بر میلیون‌ها هوادار تأثیر بگذارد.

به گفته وی، این تصمیم با معیارهای واضح و منطقی گرفته نشده و-biased به نظر می‌رسد. خوردبین با اشاره به اینکه این تصمیم می‌تواند بر ۳۰ میلیون هوادار پرسپولیس تأثیر بگذارد، بر لزوم شفافیت و رعایت قوانین بین‌المللی تأکید کرد. او همچنین به بی‌عدالتی در رقابت با تیم‌هایی مانند گل‌گهر سیرجان که در صدر جدول بودند اشاره نمود. پیشکسوت پرسپولیس با به چالش کشیدن رفتار سازمان لیگ برتر و دبیر آن، خواسته است که توضیحی درباره معیارهای انتخاب ارائه دهند.

همچنین او به اختلاف در رفتار سازمان لیگ با تیم‌های مختلف در خصوص ثبت قراردادها اشاره کرد و پرسید که چرا در زمان‌های قبلی سکوت کرده‌اند. در نهایت خوردبین بر اهمیت احترام به حق هواداران و تاریخ پرسپولیس به عنوان یکی از پرگذارترین تیم‌های ایران تأکید کرد و پیشنهاد کرد که تصمیم‌گیرندگان با احتیاط بیشتری عمل کنند تا از بروز هرگونه مشکلی جلوگیری شود





