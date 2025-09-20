پس از تساوی پرسپولیس مقابل چادرملو، مربی این تیم، کریم باقری، با انتقاد شدید از کیفیت نامناسب زمین ورزشگاه تختی و وضعیت کلی ورزشگاه‌های پایتخت، خواستار رسیدگی فوری به معضل زیرساخت‌های فوتبال ایران شد. باقری، تعطیلی موقت لیگ را در صورت عدم توانایی در بهبود شرایط، پیشنهاد داد و به اعتراض هواداران نیز واکنش نشان داد.

پس از برگزاری مسابقه پرسپولیس مقابل چادرملو، انتقادها از وضعیت نامناسب زمین مسابقه در ورزشگاه تختی به اوج رسید و بیش از جنبه‌های فنی بازی، به چشم آمد. این موضوع، اعتراض شدید کادر فنی تیم پرسپولیس را به دنبال داشت و بار دیگر، معضل دیرینه زیرساخت‌های فوتبال ایران را برجسته کرد. کریم باقری ، مربی پرسپولیس ، که به ندرت در مصاحبه‌ها شرکت می‌کند، پس از تساوی تیمش در این دیدار، واکنشی تند نسبت به شرایط زمین و وضعیت کلی ورزشگاه‌های پایتخت از خود نشان داد.

او با اشاره به کیفیت نامطلوب زمین، تاکید کرد که این شرایط، مانع از ارائه یک بازی باکیفیت از سوی هر دو تیم شده بود. باقری با لحنی گلایه‌آمیز خطاب به مسئولان ورزشی گفت: «من در مورد بازی حرف نمی‌زنم. در این زمین، نه ما و نه تیم حریف نمی‌توانستیم فوتبال خوب بازی کنیم. فقط می‌خواهم از مسئولان ورزش این سوال را بپرسم: خودتان بیایید و ببینید آیا در این زمین امکان بازی فوتبال وجود دارد؟» او با اشاره به وضعیت اسف‌بار ورزشگاه‌های تهران، اینطور ادامه داد: «پایتخت این مملکت تنها ۳ استادیوم دارد که متاسفانه هر سه، عملا غیرقابل استفاده هستند. ما باید بازی خوبی ارائه دهیم تا هواداران‌مان را راضی نگه داریم. اما در چنین زمینی، کدام تیم می‌تواند بازی خوب و باکیفیتی را به نمایش بگذارد؟» باقری سپس با انتقاد از بی‌توجهی مسئولان، اینگونه سخنان خود را پی گرفت: «آقایان مسئولان ورزش، اگر توانایی حل این مشکل را ندارید، بهتر است لیگ را تعطیل کنید. در حال حاضر، تیم‌های پایتخت زمین مناسبی برای بازی ندارند و تیم‌های شهرستانی نیز برای برگزاری مسابقات به تهران اضافه شده‌اند. اگر امکان فراهم کردن زمین مناسب وجود ندارد، چند ماه لیگ را تعطیل کنید و اجازه دهید زمین‌ها ترمیم و آماده شوند و سپس بازی‌ها را برگزار کنید. متاسفانه، مسئولان ما در خواب غفلت فرو رفته‌اند و به مسائل دیگری مشغول هستند.»\کریم باقری در ادامه، به واکنش تند هواداران پرسپولیس نیز اشاره کرد و ضمن ابراز همدلی با آن‌ها، دلایل نارضایتی‌شان را درک کرد. او گفت: «البته هواداران حق دارند که ناراحت باشند. آن‌ها همیشه حق دارند و انتظار دارند که تیم‌شان نتیجه بگیرد. اما باید به تیم ما و تیم مقابل هم حق بدهند. شرایط زمین، واقعا برای بازی کردن مناسب نبود. خودتان هم دیدید که در نیمه دوم، بازیکنان تیم حریف تقریبا روی زمین افتاده بودند.» باقری در پاسخ به شعار «حیا کن، رها کن» که از سوی هواداران خطاب به وحید هاشمیان سر داده شد، گفت: «این واکنش‌ها، طبیعی است. وقتی تیم بازی خوبی ارائه نمی‌دهد و نتیجه نمی‌گیرد، این اتفاقات رخ می‌دهد. پرسپولیس، یک تیم بزرگ است و هواداران انتظارات زیادی از آن دارند. من از هواداران می‌خواهم که صبور باشند. تیم، تازه شکل گرفته و سرمربی جدیدی دارد. امیدوارم که روز به روز پیشرفت کنیم.» در پایان، باقری بار دیگر خطاب به مسئولان ورزشی، با لحنی هشداردهنده گفت: «آقایان مسئولین، لطفا یک فکری بکنید. فردا یا پس‌فردا، این اعتراض‌ها ممکن است متوجه خود شما هم بشود!» این اظهارات، نشان‌دهنده عمق نگرانی کادر فنی پرسپولیس از وضعیت موجود و تاکید بر ضرورت رسیدگی فوری به معضل زیرساخت‌های فوتبال کشور است





EtemadOnline / 🏆 9. in İR این خبر را خلاصه کرده ایم تا بتوانید سریع آن را بخوانید. اگر به خبر علاقه مند هستید، می توانید متن کامل را اینجا بخوانید. ادامه مطلب:

پرسپولیس کریم باقری ورزشگاه تختی زیرساخت‌های فوتبال کیفیت زمین

ایران آخرین اخبار, ایران سرفصلها