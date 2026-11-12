دونالد ترامپ در مراسم روز کهنه‌سربازان، جنگ ۲۰ ساله افغانستان را بی‌نتیجه دانست و با مقایسه آمار کشته‌های جنگ‌های کره، ویتنام و عراق، شکست‌های آمریکا را تشریح کرد.

دونالد ترامپ در مراسمی با حضور مقامات ارشد نظامی در گورستان ملی آرلینگتون، انتقادات تندی را به سیاست‌های خارجی واشنگتن در خاورمیانه و آسیا وارد کرد. او با تأکید بر بی‌نتیجه بودن حضور طولانی‌مدت آمریکا در افغانستان، اعلام کرد که این کشور علی‌رغم از دست دادن هزاران نیرو، هیچ دستاورد استراتژیکی محسوسی کسب نکرده است.

مقایسه آمار کشته‌ها در چهار جنگ بزرگ

در این سخنرانی، ترامپ با مرور دقیق تاریخ نظامی ایالات متحده، به مقایسه تلفات چهار جنگ اصلی پرداخت و اعداد دقیقی را از خود سوابق دولتی ارائه داد. او خاطرنشان کرد که جنگ کره چهار سال به طول انجامید و در این مدت ۳۶ هزار و ۵۰۰ آمریکایی کشته شدند و جنگ ویتنام نیز ۲۱ سال ادامه یافت که حدود ۶۰ هزار کشته بر جای گذاشت.

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رئیس‌جمهور آمریکا همچنین با اشاره به جنگ عراق، بیان کرد که این درگیری هشت سال به طول انجامید و بیش از چهار هزار و ۴۰۰ نظامی آمریکایی جان خود را از دست دادند. وی با ذکر این اعداد، سعی داشت نشان دهد که تلفات انسانی در تمام این درگیری‌ها بسیار بالا بوده و عملاً هزینه‌ای سنگین برای نیویورک و واشنگتن داشته است.

پایان ۲۰ ساله و انتقاد از خروج نیروها

دونالد ترامپ در خصوص جنگ افغانستان گفت: "این جنگ نزدیک به ۲۰ سال طول کشید و ما ۲۵۰۰ نیروی نظامی خود را از دست دادیم و از هیچ‌ یک از این جنگ‌ها دستاورد چندانی به دست نیاوردیم." این درگیری با آغاز عملیات نظامی در اکتبر ۲۰۰۱ و با بهانه حملات یازدهم سپتامبر و هدف‌گذاری برای سرنگونی حکومت نخست طالبان شروع شده بود.

با گذشت دو دهه، این جنگ در آگوست ۲۰۲۱ با خروج کامل نیروهای آمریکایی و بازگشت مجدد طالبان به قدرت در افغانستان به پایان رسید. پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا نیز اخیراً در یک نشست خبری درباره این خروج ابراز تأسف کرد و گفت که پنج سال پیش آمریکا در افغانستان تحقیر شد و این موضوع به تمام دشمنان آمریکا در سراسر جهان نشان داد که چگونه می‌توان از این موقعیت سوءاستفاده کرد.

پیامدهای امنیتی و دیدگاه‌های مخالفان

ترامپ در محافل خصوصی نیز از تفاهم‌نامه‌های منطقه‌ای انتقاد می‌کند و معتقد است که توافق‌های صورت گرفته فرصت بازیابی توان را به تهران داده است. او تأکید دارد که بی‌نتیجه بودن این جنگ‌ها نه تنها به ضرر امنیت ملی آمریکا بوده، بلکه جایگاه این کشور را در معادلات جهانی تضعیف کرده است.

بررسی آمارهای ارائه شده توسط ترامپ نشان می‌دهد که مجموع کشته‌های نظامی آمریکا در این چهار جنگ اصلی به عدد قابل توجهی می‌رسد که هیچ دستاورد پایدار یا صلح محسوسی را به دنبال نداشته است. تحلیلگران معتقدند این انتقادات ریشه در بازنگری جامع در دکترین مداخله‌گری خارجی واشنگتن دارد که پس از خروج از افغانستان شدت گرفته است.

نتیجه‌گیری و چشم‌انداز آینده

سخنرانی ترامپ در گورستان ملی آرلینگتون نشان‌دهنده تغییر لحن در نقد سیاست‌های نظامی گذشته است. با تکیه بر اعداد و ارقام دقیق از تلفات در جنگ‌های کره، ویتنام، عراق و افغانستان، او بر این باور است که هزینه‌های انسانی و مالی این مداخلات هیچ‌گاه به ثبات یا پیروزی واقعی منجر نشده است.