انتقاد فعال بازنشستگان از پرداخت چرخشی حقوق بازنشستگی تامین اجتماعی

رضا محسنی فعال بازنشستگان با انتقاد از پرداخت حقوق بر اساس حروف الفبا خواستار چرخش در نوبت پرداخت‌ها برای ایجاد عدالت و رفع مشکل معیشتی بازنشستگان شد.

رضا محسنی ، فعال صنفی بازنشستگان تامین اجتماعی ، ضمن بیان نارضایتی شدید از شیوه فعلی واریز حقوق بازنشستگی ، بر ضرورت تغییر الگوی پرداخت تأکید کرد. او در تماس با خبرنگار ایانا اعلام کرد که پرداخت مرحله‌ای مستمری‌ها بر اساس حروف الفبای نام خانوادگی، موجب ایجاد تبعیض زمانی و مشکلات اقتصادی برای ده‌ها هزار بازنشسته شده است. این فعال صنفی با اشاره به اینکه این مشکل تنها مربوط به افراد خاص نیست، خواستار بازنگری فوری در شیوه سازمان تامین اجتماعی برای برقراری عدالت نسبی در زمان دریافت حقوق شد.

مکانیسم ناعادلانه پرداخت و تاثیر آن بر بازنشستگان

بر اساس توضیحات رضا محسنی، سازمان تامین اجتماعی به دلیل حجم بالای مستمری‌بگیران، مجبور است پرداخت‌ها را در چند مرحله انجام دهد، اما ترتیب این مراحل بر اساس حروف الفبای نام خانوادگی تعیین می‌شود. کسانی که نام خانوادگی‌شان با حروف پایانی الفبا مانند حرف "م" آغاز می‌شود، در گروه آخر و با تأخیر مواجه می‌گردند. این در حالی است که بازنشستگان کشوری و نیروهای مسلح معمولاً حقوق خود را در یک روز خاص دریافت می‌کنند و دچار چنین نوبت‌دهی طولانی‌مدتی نمی‌شوند. محسنی خاطرنشان کرد که در چند ماه اخیر، به جای واریز حقوق در سی‌ام هر ماه، پرداخت‌ها به روز اول ماه بعد موکول شده است که این وضعیت برای معوقات و عیدی نیز صدق می‌کند.

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نگاه فعالان صنفی به تبعیض در نوبت‌دهی حقوق

رضا محسنی در مقام یک فعال صنفی، شرایط مختلف نام‌خانوادگی‌ها را با جزئیات تشریح کرد. او بیان داشت افرادی که نام خانوادگی‌شان در بخش میانی الفبا قرار دارد، معمولاً با مشکل کمتری مواجه هستند و حقوقشان در میانه زمان‌بندی پرداخت‌ها واریز می‌شود. در مقابل، افرادی که نام خانوادگی‌شان با حروف ابتدایی شروع می‌شود، همواره جزو اولین دریافت‌کنندگان هستند. اما بازنشستگانی مانند او که در انتهای الفبا قرار دارند، مجبورند تا آخرین روزهای ماه منتظر بمانند. او با تأکید بر اینکه صدها هزار بازنشسته با این مشکل روبرو هستند، خواستار پایان یافتن این نوع تبعیض ساختاری شد.

پیامدهای عملی تأخیر در پرداخت بر معیشت بازنشستگان

فعالیت بازنشستگان تأثیر مستقیم و ملموسی بر هزینه‌های روزمره زندگی این قشر دارد. رضا محسنی مثال زد که وقتی موعد پرداخت اجاره‌خانه می‌رسد، گاهی مجبورند یک روز از ماه بگذرد و سپس اجاره را پرداخت کنند، زیرا هنوز حقوق‌شان به حسابشان واریز نشده است. این تأخیر چند روزه می‌تواند فشار روانی و مالی زیادی را به بازنشستگان وارد کند. او تأکید کرد که این مسئله برای صدها هزار نفر به یک معضل تبدیل شده است که نیازمند توجه جدی نهادهای مربوطه و سازمان تامین اجتماعی است تا از بروز مشکلات بیشتر برای معیشت بازنشستگان جلوگیری شود.

پیشنهادات اصلاحی برای ایجاد عدالت در زمان واریز حقوق

رضا محسنی دو راهکار اصلی را برای حل این مشکل پیشنهاد کرد. نخست، واریز یکپارچه حقوق تمامی بازنشستگان تامین اجتماعی در یک روز، مشابه بازنشستگان کشوری و نیروهای مسلح. دوم، در صورتی که امکان پرداخت یکجا وجود ندارد، تغییر ترتیب پرداخت‌ها به‌صورت چرخشی است؛ به این معنا که یک ماه پرداخت از حروف ابتدایی الفبا شروع شود و ماه بعد از حروف پایانی. با اجرای این طرح، دست‌کم عدالت نسبی در زمان پرداخت حقوق ناچیز بازنشستگان برقرار می‌شود و گروه مشخصی مجبور نیستند همیشه در انتهای صف دریافت حقوق قرار گیرند. این پیشنهاد نشان‌دهنده تلاش برای ایجاد تعادل در توزیع منابع مالی در بازه‌های زمانی مختلف است.