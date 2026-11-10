وزیر خزانه‌داری آمریکا به دلیل تهدیدات مستقیم ایران از خانه خود در واشنگتن خارج و به یک پایگاه نظامی منتقل شد.

اسکات بسنت ، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا، پس از دریافت ارزیابی‌های امنیتی مبنی بر افزایش سطح تهدیدات جمهوری اسلامی علیه مقامات ارشد آمریکایی، محل سکونت خود را در حومه واشنگتن ترک کرد. این تصمیم عملیاتی با انتقال او به یک پایگاه نظامی مجهز به تدابیر حفاظتی سخت‌گیرانه همراه بود تا از جان وی و خانواده‌اش در برابر خطرات احتمالی اطمینان حاصل شود.

تحلیل مکانیزم تهدیدات و واکنش وزارت خزانه‌داری

منابع آگاه خبرگزاری نیویورک‌تایمز اعلام کرده‌اند که مقامات آمریکایی در هفته‌های اخیر به این نتیجه رسیده‌اند که طرح‌های خرابکاری و تروریستی ایران علیه مسئولان کنونی و پیشین دولت آمریکا به مرحله پیشرفته‌تری دست یافته است. بخش عمده‌ای از این ارزیابی‌های خطرناک بر اطلاعات دقیق و هشداردهنده‌ای درباره تهدیدات مستقیم علیه آقای بسنت استوار بوده که جدیت آن‌ها را غیرقابل انکار می‌کند.

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از ماه اوت سال جاری، اسکات بسنت هدایت کارزار فشار اقتصادی موسوم به "خشم اقتصادی" بر ایران را بر عهده داشته است. هدف اصلی این استراتژی، منزوی کردن کامل ایران از نظر مالی از طریق تشدید تحریم‌ها و اعمال محدودیت‌های شدید بر مسیرهای تجاری بین‌المللی است. همین نقش محوری باعث شده است که وزیر خزانه‌داری در شمار نخستین اولویت‌های انتقام‌جویی ایران قرار گیرد.

مواضع ذینفعان و استدلال‌های رسمی مقامات آمریکایی

یک مقام ارشد دولت آمریکا در گفتگو با فاکس‌نیوز بیان داشت که این جابه‌جایی امنیتی نشان می‌دهد راهبرد وزارت خزانه‌داری در قبال تهران نتیجه داده است، زیرا ایران تلاش می‌کند طراح اصلی این راهبرد را هدف قرار دهد. این مقام افزود که تهدیدها علیه وزیر بسنت از مرحله پیشرفته هم فراتر رفته بود و همین موضوع ضرورت جابه‌جایی او و خانواده‌اش را توجیه می‌کرد.

سخنگوی وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز در بیانیهای رسمی ضمن تایید این انتقال امنیتی اعلام کرد که تهدیدهای رژیم ایران آقای بسنت را از ادامه کار بازنخواهد داشت. این موضع‌گیری رسمی حاکی از آن است که دولت آمریکا قصد دارد با حفظ امنیت رهبران اقتصادی خود، فشارهای دیپلماتیک و مالی را بدون وقفه ادامه دهد.

پیامدهای واقعی و سناریوهای آینده برای منطقه

اسکات بسنت تازه‌ترین مقام ارشد دولت دونالد ترامپ است که مجبور به ترک خانه شخصی خود در منطقه واشنگتن شده است. سال گذشته دست‌کم شش مقام دیگر، از جمله استیون میلر رئیس دفتر کاخ سفید و پم باندی دادستان کل وقت آمریکا، چنین اقدام مشابهی انجام دادند. گفته می‌شود انتقال خانم باندی تا حدی به افزایش تهدیدها علیه او پس از دستگیری نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهوری پیشین ونزوئلا، مربوط بود.

وزیر خزانه‌داری آمریکا سه سناریوی پایان درگیری با ایران را تشریح کرده و تأکید دارد که یکی از اهداف اصلی کارزار فشار اقتصادی، قطع منابع مالی سپاه پاسداران است. دولت آقای ترامپ امیدوار است این فشار به آمریکا کمک کند تا ناچار نشود عملیات نظامی گسترده در جنگ با ایران را از سر بگیرد و اقتصاد ایران کوچک‌تر شود.