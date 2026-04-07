انتقاد تند استفن کینگ از ترامپ: آیا جمهوری‌خواهان همچون لمینگ‌ها از او پیروی می‌کنند؟
استفن کینگدونالد ترامپادبیات
📆4/7/2026 9:09 PM
📰EtemadOnline
استفن کینگ، نویسنده مشهور ژانر وحشت، در پیامی تند به دونالد ترامپ حمله کرد و از وفاداری حامیان او انتقاد کرد.

استفن کینگ ، نویسنده مشهور ژانر وحشت ، در صفحه رسمی ایکس خود پیامی منتشر کرد که در آن به شدت از دونالد ترامپ ، رئیس جمهور سابق آمریکا انتقاد کرد. کینگ در این پیام، با اشاره به رفتارهای اخیر ترامپ و وفاداری بی‌چون و چرای حامیانش به او، از اصطلاح «لمینگ» (موش صحرایی) استفاده کرد و نوشت: «اکنون سوال اینجاست که چند جمهوری‌خواه قرار است همچون لمینگ‌ها تا لبه پرتگاه از ترامپ پیروی کنند؟» این اولین بار نیست که کینگ، چهره‌ی جنجالی دنیای ادبیات ، از ترامپ انتقاد می‌کند.

او پیش از این نیز در پیام‌های متعددی در شبکه‌های اجتماعی، به انتقاد از عملکرد و شخصیت ترامپ پرداخته بود. انتقادهای کینگ از ترامپ، بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی داشته است و بحث‌های فراوانی را در مورد مسائل سیاسی و فرهنگی آمریکا به راه انداخته است. کینگ با لحنی تند و تیز، ترامپ را به نادانی و حماقت متهم می‌کند و از او به عنوان فردی نام می‌برد که حتی برای یک نویسنده ژانر وحشت همچون خودش نیز غیرقابل درک است. این اظهارات نشان‌دهنده عمق نارضایتی کینگ از عملکرد و مواضع ترامپ است و بازتاب‌دهنده دیدگاه‌های بخش قابل توجهی از جامعه آمریکا نسبت به سیاست‌های او است. کینگ در یکی دیگر از پیام‌هایش، با لحنی طنزآمیز، به تمسخر ترامپ پرداخت و نوشت: «ترامپ به اندازه‌ای ابله است که حتی برای کسی که قبرستان حیوانات خانگی و میزری را نوشته است هم غیرقابل توصیف است. حتی من هم نمی‌توانم!»\استفن کینگ، نویسنده پرآوازه آمریکایی، یکی از چهره‌های برجسته و تأثیرگذار در دنیای ادبیات است. او با خلق آثار بی‌شمار در ژانرهای مختلفی همچون وحشت، علمی-تخیلی و جنایی، میلیون‌ها خواننده در سراسر جهان را مجذوب خود کرده است. کتاب‌های او تاکنون بیش از ۳۵۰ میلیون نسخه فروش داشته‌اند و به زبان‌های مختلف ترجمه شده‌اند. کینگ، نه‌تنها به خاطر داستان‌های هیجان‌انگیز و ترسناکش، بلکه به دلیل توانایی در تصویرسازی عمیق و پرداختن به مسائل انسانی و اجتماعی، مورد تحسین منتقدان و مخاطبان قرار گرفته است. کتاب «درباره نوشتن» او، به عنوان یک منبع الهام‌بخش برای نویسندگان سراسر جهان شناخته می‌شود و حاوی تجربیات و دیدگاه‌های ارزشمندی در مورد هنر نویسندگی است. کینگ در کارنامه خود، بیش از ۵۰ رمان و پنج اثر غیرداستانی دارد و آثارش بارها مورد اقتباس سینمایی و تلویزیونی قرار گرفته‌اند. او با خلق شخصیت‌های به یادماندنی و فضاهای وهم‌انگیز، توانسته است جایگاه ویژه‌ای در قلب خوانندگان خود کسب کند. از میان آثار مشهور او می‌توان به «درخشش»، «آن»، «مسیر سبز»، «ایت» و «میزری» اشاره کرد. اقتباس‌های سینمایی از آثار کینگ، از جمله فیلم «درخشش» به کارگردانی استنلی کوبریک و بازی جک نیکلسون، در سراسر جهان به شهرت رسیده‌اند و به عنوان نمونه‌های برجسته‌ای از سینمای وحشت شناخته می‌شوند. کینگ با قدرت قلم و دیدگاه‌های منحصربه‌فردش، نه‌تنها یک نویسنده موفق، بلکه یک فعال اجتماعی و منتقد سیاسی نیز به شمار می‌رود.\واکنش‌های گسترده به اظهارات اخیر استفن کینگ علیه دونالد ترامپ، بار دیگر نشان‌دهنده تأثیرگذاری و نفوذ این نویسنده در جامعه آمریکا است. کینگ، با استفاده از زبان ادبیات و هنر داستان‌نویسی، به مسائل سیاسی و اجتماعی روز واکنش نشان می‌دهد و دیدگاه‌های خود را با مخاطبانش به اشتراک می‌گذارد. انتقادات او از ترامپ، بخشی از یک جریان بزرگتر از مخالفت با سیاست‌های او و نگرش‌هایش در جامعه آمریکا است. این انتقادات، از سوی هنرمندان، نویسندگان، فعالان اجتماعی و چهره‌های سرشناس دیگری نیز مطرح شده است و نشان‌دهنده شکاف عمیقی در جامعه آمریکا است. کینگ، با استفاده از قدرت کلمات و خلق تصاویر ذهنی قدرتمند، توانسته است توجه افکار عمومی را به مسائل مهمی جلب کند و در شکل‌گیری دیدگاه‌های مردم نسبت به سیاست و سیاستمداران تأثیرگذار باشد. او با به چالش کشیدن قدرت و زیر سؤال بردن رفتارهای نادرست، به عنوان یک صدای مستقل و منتقد، نقش مهمی در آگاهی‌بخشی و روشنگری در جامعه ایفا می‌کند. اظهارات کینگ، تنها یک انتقاد ساده نیست، بلکه یک بیانیه سیاسی و فرهنگی است که نشان‌دهنده تعهد او به ارزش‌های دموکراتیک و مخالفت با عوام‌فریبی و استبداد است. این اظهارات، یک بار دیگر تأکید می‌کند که هنر و ادبیات، ابزارهای قدرتمندی برای بیان انتقادات و ایجاد تغییرات اجتماعی هستند

