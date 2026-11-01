انتقاد شدید از قطع بیمه کارگران ساختمانی توسط تأمین اجتماعی

علی‌اصغر دهسنگی از سیاست‌های غلط تأمین اجتماعی در قطع بیمه کارگران ساختمانی انتقاد کرد و خواستار توقف تجسس در زندگی شخصی آنان شد.

علی‌اصغر دهسنگی ، نماینده کارگران و فعال حوزه حقوق اجتماعی، به شدت تصمیمات اخیر سازمان تأمین اجتماعی را مورد انتقاد قرار داده است. او اعلام کرد که اقدامات صورت گرفته نه‌تنها کمکی به ساماندهی وضعیت شغلی کارگران نمی‌کند، بلکه با فشار آوردن به حقوق واقعی آن‌ها، معیشت قشر آسیب‌پذیر جامعه را در معرض خطر جدی قرار داده است. این انتقادها در حالی مطرح می‌شود که نگرانی‌ها از تبعات اقتصادی و اجتماعی حذف حمایت‌های اجتماعی کارگران به ویژه در روزهای سخت اقتصادی افزایش یافته است.

استفاده ابزاری از مجوزهای مشاغل خانگی

دهسنگی با اشاره به صدور گسترده مجوزهای مشاغل خانگی توسط مراجع ذی‌ربط اظهار داشت که این مجوزها در اصل برای ایجاد کارگاه‌های کوچک و اشتغال پایدار طراحی نشده‌اند. به گفته او، اغلب افراد تنها به منظور دریافت وام‌های خرد و رفع نیازهای فوری مالی اقدام به گرفتن این مجوزها می‌کنند. با این حال، سازمان تأمین اجتماعی این مجوزهای کوچک و موقت را بهانه‌ای قرار داده است تا از پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی که در این دسته‌بندی قرار گرفته‌اند، خودداری کند.

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خطرات جدی برای معیشت کارگران ساختمانی

وی تأکید کرد که قطع بیمه تأمین اجتماعی برای کارگران ساختمانی، به معنای حذف حداقل حمایت اجتماعی از یکی از آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه است. ماهیت شغل کارگران ساختمانی ایجاب می‌کند که آن‌ها برای تأمین معاش خانواده‌های خود، گاهی به فعالیت‌های کوچک دیگری نیز روی بیاورند. اما این موضوع نباید بهانه‌ای برای حذف بیمه و سلب امنیت شغلی آن‌ها باشد. دهسنگی معتقد است که بیمه تنها پشتوانه اصلی کارگر ساختمانی در برابر حوادث و بیماری‌های شغلی است.

انتقاد از شیوه‌های نظارتی و تجسس در زندگی شخصی

دهسنگی با انتقاد از روش‌های نظارتی فعلی سازمان تأمین اجتماعی، گفت که تجسس در زندگی شخصی کارگران و بررسی اینکه آیا فرد وام گرفته است یا مجوزی دارد، روشی صحیح و حرفه‌ای نیست. کارگری که هر روز در محیط‌های پرخطر ساختمانی فعالیت می‌کند، نباید قربانی چنین تصمیم‌های غیرکارشناسی و فشارهای نظارتی شود. او خاطرنشان کرد که این وام‌های خرد هیچ تأثیر مثبتی در بهبود معیشت بلندمدت کارگران ندارند، اما قطع بیمه می‌تواند زندگی آن‌ها را به طور کامل متحول و آسیب‌پذیر کند.

درخواست اصلاح فوری و بازرسی از محل کار

در پایان، دهسنگی خواستار اصلاح فوری روند نظارتی، توقف تجسس در زندگی کارگران ساختمانی و توجه واقعی به شرایط سخت معیشتی آنان شد. وی تأکید کرد که سازمان تأمین اجتماعی باید به جای سرکشی به زندگی شخصی کارگران، بازرسی‌های خود را از محل کار و رعایت اصول ایمنی در کارگاه‌ها انجام دهد. مجوزهای مشاغل خانگی ممکن است آمار اشتغال را در سطح کلان بالا ببرند، اما نباید به قیمت به خطر افتادن بیمه و امنیت شغلی هزاران کارگر تمام شود. ادامه این روند می‌تواند امنیت شغلی و آینده هزاران خانواده کارگر را تهدید کند.