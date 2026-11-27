نعمان کورتولموش، رئیس مجلس ملی ترکیه، عملکرد سازمان ملل را در برابر حملات اسرائیل به فلسطینیان ناکام دانست و بر ضرورت تشکیل نظام جهانی جدید برای ایجاد امنیت پایدار تاکید کرد.

نعمان کورتولموش ، رئیس مجلس ملی ترکیه، در دوازدهمین نشست روسای مجالس کشورهای عضو گروه میکتا که در کانberra، پایتخت استرالیا برگزار شد، با انتقاد شدید از عملکرد سازمان ملل متحد اعلام کرد که جامعه جهانی قادر به متوقف کردن حملات اسرائیل به فلسطینیان نیست. وی با اشاره به شکست نهادهای نظام بین‌الملل در حل بحران‌های جهانی، خواستار ایجاد یک ساختار جدید و عادلانه در سیاست‌های جهانی شد.

ناتوانی ساختاری شورای امنیت سازمان ملل

کورتولموش تصریح کرد که به دلیل مشکلات بنیادین در ساختار شورای امنیت، هیچ نیروی بین‌المللی نمی‌تواند جلوی اقدامات نظامی اسرائیل را بگیرد. وی با قاطعیت بیان داشت که حتی اگر تمام جهان بخواهد، به دلیل موانع ساختاری موجود، متوقف کردن این حملات ناممکن است و اصلاحات فعلی سازمان ملل به تنهایی برای جلوگیری از تکرار چنین رویدادهایی کافی نیست.

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توصیف وضعیت فلسطین به عنوان نسل‌کشی

رئیس مجلس ترکیه حملات اسرائیل به فلسطینیان را نسل‌کشی نامید و بر این باور بود که برای پیشگیری از تکرار چنین وقایع هولناکی، نیاز به یک نظم جهانی جدید است. وی معتقد است که این تغییرات باید بر پایه برابری حاکمیت کشورها استوار باشد و از انحصار قدرت در دست چند کشور خاص جلوگیری کند.

بحران تنگه هرمز و تأثیر بر اقتصاد جهانی

کورتولموش در بخش دیگری از سخنان خود به تنش‌های منطقه‌ای و جنگ میان آمریکا و ایران اشاره کرد و بیان داشت که این درگیری به یک جنگ فرسایشی تبدیل شده است. وی هشدار داد که تنش‌ها در تنگه هرمز نه‌تنها امنیت تامین انرژی، بلکه اقتصاد جهانی و منافع بسیاری از کشورهای مستقل را به شدت تحت تاثیر قرار داده است.

نقش گروه میکتا در دیپلماسی چندجانبه

وی گروه میکتا متشکل از مکزیک، اندونزی، کره جنوبی، ترکیه و استرالیا را بستری مهم برای تقویت چندجانبه‌گرایی و دیپلماسی پارلمانی دانست. کورتولموش خواستار نقش‌آفرینی فعال‌تر این کشورها در حل بحران‌های بین‌المللی شد و تاکید کرد که همکاری‌های اقتصادی و سیاسی میان این اعضا می‌تواند الگویی برای همکاری‌های جهانی باشد.

نیاز مبرم به نظام جهانی چندقطبی

در پایان این نشست، رئیس مجلس ملی ترکیه بر ضرورت حرکت به سمت یک نظام جهانی چندقطبی تاکید کرد که در آن قدرت‌های منطقه‌ای نقش پررنگ‌تری ایفا کنند. او بر این باور بود که تنها با تغییر رویکردهای سنتی و پذیرش برابری در حاکمیت ملی، می‌توان امنیت و ثبات را برای همه ملت‌ها تضمین کرد و از بروز جنگ‌های ویرانگر جلوگیری نمود.