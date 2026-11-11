انتقال وزیر دارایی آمریکا به پایگاه نظامی در پی تهدید ایران

اسکات بسنت وزیر دارایی آمریکا به دلیل تهدیدات امنیتی مرتبط با ایران به پایگاه نظامی منتقل شد. جزئیات امنیتی و واکنش کاخ سفید به این اقدام فوری.

اسکات بسنت ، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا، به دستور نهادهای امنیتی از محل سکونت شخصی خود در واشنگتن دی‌سی خارج و به یک پایگاه نظامی منتقل شد. این انتقال امنیتی پس از دریافت هشدارهای دقیق مبنی بر تهدیدهای جانی علیه او از سوی عوامل مرتبط با ایران انجام پذیرفت. نخستین گزارش این رویداد را روز گذشته نیویورک تایمز و پس از آن رسانه‌های متعدد آمریکایی پیگیری کردند.

جزئیات انتقال امنیتی وزیر دارایی

شبکه سی‌بی‌اس آمریکا در گزارش مورخ چهارشنبه ۱۱ نوامبر / ۲۰ آبان اعلام کرد که عامل اصلی این جابه‌جایی ناگهانی، انتشار تصویری از خانه اسکات بسنت در روزنامه وال استریت ژورنال بود. این تصویر که در اینترنت منتشر شده بود، امکان تعیین دقیق مختصات جغرافیایی محل سکونت وی را برای افراد متخاصم فراهم کرده بود. منبع آگاه در شبکه سی‌بی‌اس توضیح داد که پس از انتشار این عکس در رسانه‌های اجتماعی، نگرانی‌های امنیتی به شدت افزایش یافت.

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منطقه جورج‌تاون در شمال‌غرب واشنگتن دی‌سی محل سکونت بسیاری از مقامات ارشد و چهره‌های شناخته‌شده آمریکایی است. با این حال، نشت اطلاعات موقعیت مکانی خانه وزیر دارایی باعث شد مقامات مسئول تصمیم بگیرند برای حفظ جان وی، او را به یکی از پایگاه‌های نظامی در همین منطقه منتقل کنند. ماهیت دقیق تهدیدات مطرح شده هنوز به طور کامل شفاف‌سازی نشده است، اما شواهد حاکی از وجود خطر جدی است.

افزایش تهدیدات امنیتی علیه مقامات آمریکایی

نهادهای اطلاعاتی آمریکا پیش‌تر هشدار داده بودند که ایران تلاش‌های خود برای هدف قرار دادن شهروندان و مقامات آمریکایی را به‌طور قابل‌توجهی افزایش داده است. جی کلیتون، مدیر اطلاعات ملی آمریکا، در ماه سپتامبر در مورد این افزایش تهدیدات هشدار داد و اشاره کرد که این تلاش‌ها به مرحله پیشرفته‌تری رسیده‌اند. نیویورک تایمز گزارش داده است که ایران علاوه بر شهروندان عادی، مقامات فعلی و پیشین دولت آمریکا را نیز در sights خود دارد.

این روزنامه به نقل از یک منبع اعلام کرد که اقدامات ایران علیه چهره‌های آمریکا در مرحله جدیدی قرار گرفته است. علاوه بر اسکات بسنت، نام‌هایی مانند مایک پمپئوی وزیر خارجه پیشین، جان بولتون مشاور پیشین امنیت ملی و مارک میلی رئیس پیشین ستاد مشترک ارتش در فهرست اهداف احتمالی قرار دارند. این افراد همگی در زمان کشتن قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه، سمت‌های کلیدی را بر عهده داشتند.

تأثیر تنش‌های منطقه‌ای بر سیاست‌های آمریکا

اسکات بسنت در مرکز تلاش‌های آمریکا برای منزوی کردن اقتصادی ایران از طریق تحریم‌های سخت‌گیرانه قرار داشته است. انتقال او به پایگاه نظامی نشان‌دهنده شدت تنش‌ها پس از حملات گسترده آمریکا و اسرائیل علیه ایران در ماه فوریه است. این حملات منجر به کشته شدن رهبر ایران شد و در پی آن تهران با بستن تنگه هرمز واکنش نشان داد. تنگه هرمز مسیری حیاتی است که حدود یک‌پنجم نفت و گاز جهان از آن عبور می‌کند.

سخنگوی وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که بسنت در برابر تهدیدات عقب‌نشینی نخواهد کرد و متعهد به ادامه فشار بر اقتصاد ایران است. سایر مقامات ارشد نیز در شرایط مشابهی قرار دارند. استیون میلر رئیس دفتر کاخ سفید در اواخر سال ۲۰۲۵ پیش از درگیری‌ها به پایگاه نظامی منتقل شد. پیت هگست وزیر دفاع و مارکو روبیو وزیر خارجه نیز در پایگاه‌های نظامی ساکن هستند.