انتقاد شدید وزیر ورزش از رویکرد دوگانه فیفا در قبال میزبانی آمریکا در جام جهانی ۲۰۲۶

احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان در نشست ستاد جام جهانی ۲۰۲۶، ضمن انتقاد از استانداردهای دوگانه مجامع بینالمللی ورزشی و فیفا در برابر اقدامات خصمانه آمریکا، بر حفظ عزت ملی در کنار تدارکات تیم ملی تأکید کرد.
احمد دنیامالی ، وزیر ورزش و جوانان، در دومین نشست ستاد برگزاری جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶، با لحنی صریح و انتقادی به بررسی ابعاد سیاسی و ورزش ی میزبانی ایالات متحده در این رویداد بزرگ پرداخت. وی در آغاز سخنان خود، سیاستگذاریهای فدراسیون جهانی فوتبال ( فیفا ) و سایر نهادهای بینالمللی را به دلیل رویکردهای دوگانه در قبال تجاوزات آمریکا مورد نکوهش قرار داد.
دنیامالی با اشاره به اینکه اگر هر کشور دیگری به جز آمریکا میزبان این تورنمنت جهانی بود، مجامع بینالمللی با فشارهای سیاسی و ورزشی سریعاً امتیاز میزبانی را از آن کشور سلب میکردند، اظهار داشت که این رفتارها نشاندهنده نفوذ و سلطه سیاسی بر بدنه ورزش است. او با یادآوری رفتارهای رئیس فیفا در مواجهه با دولتمردان آمریکایی، آن را مصداق خوشرقصیهای سیاسی دانست و تأکید کرد که نهادهای ورزشی نباید به ابزاری برای تطهیر چهره دولتهای جنگطلب تبدیل شوند. وزیر ورزش و جوانان در بخش دیگری از صحبتهای خود به موضوع غیرت ملی و حساسیتهای مردم ایران نسبت به شهدا و آرمانهای انقلاب اشاره کرد. وی با بیان اینکه نمیتوان در برابر جنایات اخیر و شهادت سرداران و مردم بیتفاوت بود، اعلام کرد که شخصاً مخالف حضور در چنین رویدادی است، اما در عین حال تصریح کرد که اگر مصلحت نظام و تصمیم دولت بر حضور در جام جهانی باشد، وزارت ورزش وظیفه دارد تا تمامی امکانات لازم را برای موفقیت تیم ملی فراهم کند. دنیامالی با انتقاد از کمیته بینالمللی المپیک برای میزبانی لسآنجلس ۲۰۲۸، افزود که این مجامع در قبال برخی کشورها چنان سریع و قاطعانه واکنش نشان میدهند که در کمتر از چهار روز کل ورزش یک کشور را تعلیق میکنند، اما در برابر اقدامات آمریکا چشمان خود را بستهاند. این تناقض در رفتار، نشان میدهد که شعار ورزش برای صلح و دوستی، در عمل به حاشیه رانده شده و سیاست در اولویت قرار گرفته است. با وجود تمامی دغدغههای قلبی و ناراحتیهای ناشی از رفتارهای استکباری، دنیامالی تأکید کرد که وزارت ورزش و جوانان با تمام توان و با قلبی آکنده از درد، تدارکات تیم ملی را به پیش خواهد برد تا عزت و اقتدار ایران در میادین ورزشی خدشهدار نشود. او خطاب به ملت ایران خاطرنشان کرد که مسئولان از دردهای جامعه آگاه هستند و تلاش میکنند در عین حفظ آرمانهای انقلابی، تیم ملی فوتبال را با آمادگی کامل راهی مسابقات کنند. در پایان این نشست، وزیر ورزش دستور داد که تمامی تجهیزات، امکانات لجستیکی و بودجههای مورد نیاز برای اردوهای آمادهسازی تیم ملی بدون فوت وقت تأمین و مهیا شود. وی همچنین از همکاری کشورهای دوست همچون ترکیه در میزبانی اردوهای تیم ملی قدردانی کرد و در ادامه به استماع نظرات و پیشنهادهای اعضای فدراسیون فوتبال و نمایندگان نهادهای ذیربط نشست تا با خرد جمعی، بهترین تصمیم برای حضور مقتدرانه ملیپوشان اتخاذ گردد
