مقامات پاکستانی و کاربران فضای مجازی این کشور به شدت از اظهارات سناتور آمریکایی لیندسی گراهام که نقش پاکستان در روند صلح منطقه‌ای را زیر سوال برده است، انتقاد کرده‌اند. سخنرانان پاکستانی معتقدند که چنین اظهاراتی با هدف تضعیف نقش میانجی‌گری پاکستان و ایجاد سردرگمی اطلاعاتی صورت می‌گیرد.

تریتا پارسی در پیامی در حساب کاربری خود در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: گراهام به همه میانجی‌گرانی که تلاش کرده‌اند مناقشه آمریکا و ایران را حل کنند، حمله کرده است چرا که او نمی‌خواهد این بحران حل شود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه این سناتور جمهوری‌خواه پیشتر ادعا کرده بود که پاکستان یک میانجی مشکل‌دار است، خاطرنشان کرد: دشمنی پاکستان با (رژیم) اسرائیل اولین دلیل گراهام برای مطرح کردن چنین ادعایی است. وزیر اطلاع رسانی دولت پاکستان پیشتر نسبت به برخی تحرکات خارجی علیه تلاش‌های جاری صلح در منطقه از طریق دروغ پراکنی و اشاعه اخبار نادرست هشدار داده و گفته بود: ما مصمم به ایفای نقش مسئولانه و افشای عوامل پشت پرده این طرح‌های شوم هستیم.

عطاء اله تارِر در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: طی چند روز اخیر یک پویش اطلاعاتی منفی و هماهنگ، که از خارج از پاکستان با نیت بدخواهانه آغاز شده، مشاهده شده است. وی اظهار کرد: هدف از این تبلیغات، ایجاد سردرگمی عمدی و اشاعه اطلاعات نادرست به نقل از منابع و مقامات ناشناس است. این نیت غیرحرفه‌ای برای بی‌اعتبار کردن نقش پاکستان در صلح پایدار در منطقه، نشان از ناامیدی عناصری دارد که از صلح خسته شده‌اند.

این مقام پاکستانی افزود: ما کاملاً درک می‌کنیم که در پشت چنین داستان‌هایی عناصر خاصی عمدتاً مخالفان صلح، قرار دارند که قادر به کنار آمدن با نقش پاکستان در صلح منطقه و همچنین مبارزه مداوم و موفقیت‌آمیز ما علیه تروریسم تحت حمایت و تشویق خارجی نیستند. درپی اظهارات جهت دار لیندسی گراهام سناتور جنگ طلب آمریکا و حامی رژیم صهیونیستی علیه نقش پاکستان در روند دیپلماسی جاری، بسیاری از کاربران فضای مجازی و چهره‌های سیاسی پاکستان به شدت موضع گیری این سناتور تندرو را مورد سرزنش قرار دادند





