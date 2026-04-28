الیزابت وارن، سناتور دموکرات، پیت هگست را به دلیل اعزام نیرو به منطقه بدون محافظت کافی و تلاش برای پنهان کردن شکست‌ها در جنگ با ایران مورد انتقاد قرار داد.

انتقاد تند سناتور دموکرات آمریکا یی از وزیر دفاع به دلیل ناکامی در مواجهه با ایران و تلاش برای پنهان کردن شکست‌ها الیزابت وارن ، سناتور دموکرات ایالت ماساچوست، با لحنی انتقاد ی و تند، پیت هگست ، وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا را به دلیل عملکرد ضعیف و شکست در مدیریت بحران و جنگ اخیر با ایران مورد انتقاد قرار داده است.

وارن در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس، هگست را متهم کرده است که نیروهای آمریکایی را به منطقه اعزام کرده اما اقدامات لازم و اولیه برای محافظت از جان آن‌ها را انجام نداده است. این انتقاد در حالی مطرح می‌شود که گزارش‌های متعددی از کمبود تجهیزات و آمادگی ناکافی نیروهای آمریکایی در برابر حملات تلافی‌جویانه ایران منتشر شده است.

سناتور وارن تاکید کرده است که پس از جان باختن نیروهای آمریکایی، هگست تلاش کرده است تا این شکست‌ها را پنهان کند و از پذیرش مسئولیت شانه خالی کند. این اتهام، نشان‌دهنده عمق نارضایتی در میان دموکرات‌ها از سیاست‌های جنگ‌طلبانه دولت بایدن و عملکرد ضعیف پنتاگون در این بحران است.

وارن به گزارش منتشر شده توسط ای‌بی‌سی نیوز اشاره کرده است که در آن، گروهی از دموکرات‌های مجلس سنا، پنتاگون را به دلیل کوتاهی در محافظت از نیروهای آمریکایی در برابر حملات تلافی‌جویانه ایران تحت فشار قرار داده‌اند. این گزارش نشان می‌دهد که پنتاگون پس از حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، اقدامات احتیاطی اولیه را پیش از عملیات دفاعی مورد انتظار ایران انجام نداده است. این کوتاهی، منجر به افزایش تلفات و آسیب‌پذیری نیروهای آمریکایی شده است.

این انتقادات در حالی صورت می‌گیرد که عملیات وعده صادق ایران در پاسخ به حمله تجاوزگرانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران در دمشق، توانست پایگاه‌های آمریکایی در منطقه و اهدافی مشخص در سرزمین‌های اشغالی را با دقت و موفقیت مورد هدف قرار دهد. این عملیات، نشان‌دهنده قدرت بازدارندگی ایران و توانایی آن در پاسخ به هرگونه تهدید و تجاوز است.

در مقابل، آمریکا و رژیم صهیونیستی تلاش می‌کنند تا با بزرگنمایی تلفات خود و کوچک‌نمایی موفقیت‌های ایران، افکار عمومی را گمراه کنند. سناتور وارن و سایر دموکرات‌های منتقد، با افشای حقیقت و انتقاد از عملکرد پنتاگون، در تلاش هستند تا مسئولیت این شکست را به عهده مقامات مسئول بگذارند.

علاوه بر وارن، سناتورهای دیگری مانند مارک کلی از آریزونا، کرستن گیلیبرند از نیویورک و ریچارد بلومنتال از کنتیکت نیز در نامه‌ای به وزیر دفاع آمریکا، خواستار پاسخگویی و ارائه توضیحات در مورد کوتاهی‌های پنتاگون شده‌اند. این سناتورها، همگی اعضای کمیته خدمات مسلح سنا هستند و نفوذ قابل توجهی در سیاست‌های دفاعی آمریکا دارند. آن‌ها استدلال می‌کنند که پنتاگون باید اقدامات احتیاطی لازم را پیش از آغاز جنگ انجام می‌داد تا از جان نیروهای آمریکایی محافظت کند.

این بحران، سوالات جدی در مورد استراتژی نظامی آمریکا در منطقه و توانایی آن در مقابله با تهدیدات جدید ایجاد کرده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند که آمریکا در ارزیابی دقیق توانایی‌های ایران و همچنین در پیش‌بینی واکنش آن، دچار اشتباه شده است. عملیات وعده صادق، نشان داد که ایران نه تنها توانایی پاسخگویی به حملات را دارد، بلکه اراده و عزم جدی برای دفاع از منافع خود را نیز دارد.

این موضوع، معادلات قدرت در منطقه را به طور اساسی تغییر داده است. در داخل آمریکا نیز، انتقادات از سیاست‌های جنگ‌طلبانه دولت بایدن و عملکرد ضعیف پنتاگون در حال افزایش است. دموکرات‌ها، به ویژه در کنگره، نگران هستند که این بحران، به تضعیف موقعیت آن‌ها در انتخابات آینده منجر شود. آن‌ها تلاش می‌کنند تا با انتقاد از عملکرد دولت، خود را از مسئولیت این شکست دور نگه دارند.

در همین راستا، سخنگوی ارتش آمریکا اعلام کرده است که جنگ را تمام‌شده تلقی نمی‌کنند و بانک اهداف و تجهیزات خود را به روز کرده‌اند. این اظهارات، نشان‌دهنده ادامه تنش‌ها و احتمال وقوع درگیری‌های جدید در آینده است. در حالی که برخی از نمایندگان مجلس ایران نسبت به تورم سنگین بعد از جنگ هشدار داده‌اند و مردم نگران وضعیت اقتصادی هستند، قیمت دلار، طلا و سکه نیز در حال افزایش است.

این شرایط، نشان‌دهنده پیچیدگی و حساسیت وضعیت کنونی است و نیازمند مدیریت دقیق و هوشمندانه از سوی مقامات مسئول است





