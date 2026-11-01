انتقاد شدید رونالد لاودر از نتانیاهو: اسراییل در خطر نابودی و دیکتاتوری

رونالد لاودر، رئیس کنگره جهانی یهود، در مصاحبه‌ای جنجالی بنیامین نتانیاهو را دیکتاتور خواند و هشدار داد که بازگشت او به قدرت اسراییل را به سمت نابودی می‌برد.

رونالد لاودر ، رئیس کنگره جهانی یهود و از نزدیک‌ترین دوستان سابق بنیامین نتانیاهو ، پس از سه دهه سکوت، در مصاحبه‌ای تکان‌دهنده با روزنامه هاآرتص، نقاب از چهره نخست‌وزیر اسراییل برداشت. وی با انتقادی شدید از عملکرد دولت نتانیاهو، هشدار داد که انتخاب مجدد او می‌تواند پیامدهای ویرانگری برای بقای نظام صهیونیستی داشته باشد. این اظهارنظرها که برای نخستین بار پس از سال‌ها پنهان‌کاری فاش شده، نشان‌دهنده شکاف عمیق در داخل لایه‌های قدرت این رژیم است.

تبدیل دموکراسی به جمهوری موزی

لاودر در این گفتگو نتانیاهو را به دیکتاتوری متهم کرد و او را متهم به ایجاد یک نمایش سیاسی تک‌نفره دانست. وی یادآوری کرد که پیش از این، یکی از ویژگی‌های متمایز اسراییل در مقایسه با سایر کشورها، داشتن یک دموکراسی واقعی و نهادینه‌شده بود. اما به گفته وی، آنچه امروز در این رژیم مشاهده می‌شود، شباهت بسیار بیشتری به یک جمهوری موزی دارد. عبارت جمهوری موزی در ادبیات سیاسی دوران جنگ سرد، به حکومت‌های تک‌نفره در آمریکای لاتین اشاره داشت که اگرچه در ظاهر ساختار جمهوری داشتند، اما عملاً تحت حاکمیت مطلق یک فرد عمل می‌کردند.

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رئیس کنگره جهانی یهود تأکید کرد که بازگشت نتانیاهو به قدرت، ضرر جبران‌ناپذیری به اسراییل وارد خواهد کرد. وی همچنین ایتمار بن‌گویر و اتسمار اسموتریچ از اعضای تندروی کابینه را مسئول اصلی آسیب دیدن وجهه بین‌المللی اسراییل دانست. لاودر صراحتاً اعلام کرد که اگر احزاب متعلق به این دو سیاستمدار در دولت آینده نقشی داشته باشند، اسراییل محکوم به نابودی کامل است. این هشدارها نشان می‌دهد که حتی نزدیک‌ترین متحدان پیشین نتانیاهو نیز دیگر امید چندانی به آینده سیاسی او ندارند.

سرآغاز جدایی: هدایای گران‌قیمت و اختلافات مالی

لاودر در بخش دیگری از صحبت‌هایش به تاریخچه روابط صمیمانه خود با نتانیاهو اشاره کرد و گفت زمانی که این دو بسیار نزدیک بودند، گاهی اوقات روزانه با یکدیگر مکاتبه و گفتگو داشتند. اما نقطه عطف تیرگی روابط آن‌ها به زمان ازدواج نتانیاهو با سارا واهیگن برمی‌گردد. به نقل از افراد نزدیک به لاودر در روزنامه هاآرتص، ماجرا از آنجا آغاز شد که سارا نتانیاهو در جشن تکلیف مذهبی پسرشان یائیر در سال ۲۰۰۴، هدیه‌ای به ارزش ۲۵ هزار دلار از لاودر درخواست کرد. لاودر این درخواست را نپذیرفت که این موضوع آغازگر سردی روابط بود.

این اختلافات مالی چندین بار تکرار شد. لاودر بیان کرد که سارا نتانیاهو در موقعیتی دیگر نیز خواستار دریافت حدود ۱۵ هزار دلار محصولات شرکت لوازم آرایشی و بهداشتی خود شد. این درخواست نیز توسط لاودر رد گردید و شکاف بین دو طرف را عمیق‌تر کرد. اوج تشدید اختلافات زمانی رخ داد که شبکه ۱۰ تلویزیون اسراییل، که لاودر سهامدار اصلی آن بود، از نتانیاهو انتقاد کرد. لاودر خاطرنشان کرد که این رویداد نهایی باعث شد رابطه آن‌ها به طور کامل نابود شود و او دیگر نتانیاهو را همان فرد سابق نداند.

افشای مذاکرات محرمانه دهه ۱۹۹۰ با حافظ اسد

مهم‌ترین بخش افشاگری‌های لاودر مربوط به مذاکرات محرمانه دهه ۱۹۹۰ میلادی با حافظ اسد، رئیس‌جمهور وقت سوریه است. وی ادعا کرد که با مجوز مستقیم نتانیاهو، به مدت ۱۰ تا ۱۵ ماه بین اسراییل، سوریه و گاهی لبنان سفر کرده است. این مذاکرات با مشارکت رفیق حریری، نخست‌وزیر وقت لبنان، شکل گرفت و یک چارچوب توافقی ۱۰ ماده‌ای تهیه شد. به گفته لاودر، حافظ اسد کاملاً آماده امضای توافق نهایی بود و نتانیاهو نیز با مفاد آن از جمله عقب‌نشینی اسراییل از بلندی‌های جولان موافقت کرده بود، موضوعی که نتانیاهو پیش از این بارها آن را تکذیب کرده بود.

لاودر توضیح داد که تنها دو نسخه از متن نهایی این توافق تهیه شد که هر دو نسخه هنوز نزد خود او نگهداری می‌شوند. وی ادعا کرد که نتانیاهو در آخرین لحظه پیش از امضای نهایی، شرط کرد که توافق باید با موافقت آریل شارون، وزیر جنگ وقت اسراییل نیز همراه باشد. لاودر معتقد است که نتانیاهو می‌دانست شارون چنین توافقی را امضا نخواهد کرد. وی بیان می‌کند که نتانیاهو سیاست را بر صلح ترجیح داد و آینده سیاسی خودش را بر توافق صلح مقدم دانست. این لحظه بود که لاودر احساس کرد نتانیاهو به او خیانت کرده است.

سکوت ۳۰ ساله و هشدار به یهودیان جهان

نتانیاهو پس از آن از لاودر خواسته بود که مذاکرات محرمانه را فاش نکند و در نتیجه، لاودر نزدیک به ۳۰ سال سکوت کرد. اکنون وی با شکستن این سکوت، هشدار داده است که اسراییل نه‌تنها حمایت اروپا را از دست داده، بلکه بخش‌هایی از یهودیان خارج از اسراییل و هر دو حزب اصلی آمریکا یعنی دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان نیز در حال از دست دادن حمایت از این رژیم هستند. وی خطاب به اسراییلی‌ها گفت که این کشور در حال طرد کردن حمایت‌های سنتی خود است.

لاودر اعلام کرد که تمام املاک خود در سرزمین‌های اشغالی را فروخته یا اهدا کرده و هیچ قصدی برای بازگشت به اسراییل ندارد. وی اظهار داشت که اسراییل اکنون پر از دعواهای کوچک و تنش‌های داخلی است و او هیچ علاقه‌ای به حضور در آنجا ندارد. با این حال، تأکید کرد که همچنان صهیونیست است و اسراییل را دوست دارد، اما معتقد است که رژیم در نقطه عطفی تاریخی قرار دارد و آینده آن کاملاً به تصمیم مردم بستگی دارد. در نهایت، هاآرتص اعلام کرد که تا زمان انتشار این مصاحبه، پاسخی از سوی دفتر نتانیاهو دریافت نکرده است.