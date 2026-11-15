دادستان تهران از انتقال ۱۴۰ هزار میلیارد تومان از اموال محکومان بانک ایران‌زمین به بانک مرکزی خبر داد. در مجموع ۱۸۰ هزار میلیارد تومان اموال شناسایی و توقیف شده است.

علی صالحی ، دادستان تهران، از پیشرفت قابل توجه در فرآیند بازپس‌اندازی اموال مرتبط با پرونده بزرگ بانک ایران‌زمین خبر داد. وی اعلام کرد که مجموعاً ۱۸۰ هزار میلیارد تومان از اموال محکومان این پرونده با پیگیری‌های مستمر قضایی، در حال انتقال به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

جزئیات انتقال ۱۴۰ هزار میلیارد تومان اموال

بر اساس اعلام رسمی دادسرای تهران، از کل مبلغ ۱۸۰ هزار میلیارد تومان اموال شناسایی‌شده، مبلغ ۱۴۰ هزار میلیارد تومان تاکنون به‌صورت قطعی و نهایی به بانک مرکزی واگذار شده است. این انتقال نشان‌دهنده سرعت عمل نهادهای قضایی در برخورد با اموال تملک‌شده متعلق به متهمان پرونده است.

Also read تدیه رینر، قهرمان جودو، وارد رقابت ریاست جمهوری فرانسه شد

ادامه این فرآیند نشان می‌دهد که نهادهای نظارتی و قضایی بر حفظ دارایی‌های شناسایی‌شده و جلوگیری از هرگونه جابجایی غیرقانونی آن‌ها تمرکز دارند. انتقال این مبالغ کلان به بانک مرکزی، گامی اساسی در جهت شفاف‌سازی وضعیت مالی پرونده و بازگرداندن حقوق متضررین یا خزانة عمومی است.

سرنوشت ۴۰ هزار میلیارد تومان اموال باقیمانده

در بخش دیگر این گزارش، علی صالحی توضیح داد که ۲۰ هزار میلیارد تومان دیگر از اموال محکومان، هم‌اکنون ضبط و توقیف شده است. این اموال نیز در شرف انتقال به بانک مرکزی قرار دارد و پرونده مربوط به آن‌ها همچنان در دادسرای تهران در حال رسیدگی است.

علاوه بر این، مبلغ ۲۰ هزار میلیارد تومان دیگر شناسایی شده است که پیش‌تر نزد اشخاص ثالث قرار داشت. این اشخاص شامل بستگان، وابستگان، دوستان و آشنایان محکومان می‌شوند که دارایی‌های خود را به نام این افراد منتقل کرده بودند. اقدامات قضایی برای تعیین تکلیف و انتقال این بخش از اموال نیز همچنان ادامه دارد.

ادامه رسیدهگی قضایی و شفاف‌سازی پرونده

پرونده بانک ایران‌زمین هنوز در دادسرای تهران در حال بررسی است و مقامات قضایی بر این موضوع تأکید دارند که تمام تلاش‌ها برای شناسایی دقیق و انتقال قانونی اموال متعلق به محکومان ادامه خواهد داشت. علی صالحی ابراز امیدواری کرد که با سرعت‌بخشی به این فرآیندها، هرچه سریع‌تر به جمع‌بندی نهایی پرونده و واگذاری کامل اموال شناسایی‌شده نائل آیند.

این پیشرفت‌ها نشان‌دهنده جدیت دستگاه قضا در برخورد با تخلفات بانکی و تلاش برای جلوگیری از فرار اموال از چرخه قانونی است. منتظرین این بخش از اخبار اقتصادی، پیگیر تصمیمات بعدی دادسرای تهران در خصوص نحوه توزیع یا استفاده از این مبالغ کلان خواهند بود.