انتقاد زلنسکی از تمدید معافیت نفتی روسیه: تامین مالی جنگ با اوکراین

رئیس جمهور اوکراین، ولودیمیر زلنسکی، از تصمیم ایالات متحده برای تمدید معافیت فروش نفت روسیه به شدت انتقاد کرده و این اقدام را تامین مالی جنگ مسکو علیه اوکراین خواند. این در حالی است که قیمت نفت در بازارهای جهانی رو به افزایش است و تنگه هرمز همچنان بسته مانده است.

انتشار خبر تمدید معافیت روسیه از تحریم‌های نفتی آمریکا، با انتقادی تند از سوی ولودیمیر زلنسکی ، رئیس جمهور اوکراین ، مواجه شد. وی این تصمیم ایالات متحده را به مثابه تامین مالی مستقیم جنگ روسیه علیه اوکراین توصیف کرد.

در شرایطی که تنگه هرمز همچنان شاهد بسته بودن و تشدید محدودیت‌ها بود و قیمت نفت در بازارهای جهانی روندی افزایشی را طی می‌کرد، دولت آمریکا روز جمعه، ۲۸ فروردین، معافیتی را که پیشتر به صورت موقت برای امکان فروش نفت روسیه صادر کرده بود، تمدید کرد. این مجوز که کمی بیش از یک ماه پیش صادر شده بود، خرید بخشی از نفت تولیدی روسیه را که پیش از اعلام معافیت در نفتکش‌ها بارگیری شده و روی آب بودند، برای مدت یک ماه مجاز اعلام کرده بود. این خبر در حالی منتشر شد که تنها چند روز پیش، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، اعلام کرده بود که این مجوز و مجوز مشابهی که برای نفت ایران صادر شده بود و در تاریخ ۳۰ فروردین منقضی می‌شد، تمدید نخواهند شد. با این حال، تنها دو روز بعد، وبسایت وزارت خزانه‌داری آمریکا مجوزی را منتشر کرد که حاکی از تمدید معافیت مربوط به نفت روسیه به مدت یک ماه دیگر، یعنی تا ۱۶ ماه مه (۲۶ اردیبهشت) بود.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، در واکنشی قاطعانه به انتشار این خبر، این تصمیم دولت آمریکا را محکوم کرد و در پلتفرم ایکس (توییتر سابق) نوشت: «هر دلاری که در ازای نفت روسیه پرداخت شود، پولی است که صرف جنگ خواهد شد.» وی با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از ۱۱۰ نفتکش حامل نفت روسیه در آب‌های آزاد در تردد هستند و مجموعاً ۱۲ میلیون تُن نفت خام را در خود جای داده‌اند، افزود: «این یعنی ده میلیارد دلار، منبع درآمدی که مستقیماً به حملات جدید به اوکراین تبدیل خواهد شد.» زلنسکی در ادامه بر اهمیت جلوگیری از رسیدن این نفتکش‌ها به بنادر و ممانعت از فروش نفت تاکید کرد و گفت: «مهم است که جلو نفتکش‌ها را بگیرند، نه این که بگذارند خود را به بنادر برسانند.»

این مجوز تازه در واقع بخشی از تلاش دولت آمریکا برای کنترل افزایش قیمت انرژی در بازارهای جهانی در نتیجه جنگ اوکراین محسوب می‌شود و جایگزین مجوز قبلی که تنها یک هفته پیش منقضی شده بود، می‌گردد. کیریل دیمیتریِف، نماینده ویژه ریاست جمهوری فدراسیون روسیه، اعلام کرده بود که مجوز یک‌ماهه اول، حدود صد میلیون بشکه نفت خام روسیه را وارد بازار کرده است. تمدید این مجوز می‌تواند تلاش‌های غرب برای کاهش درآمد روسیه در خلال جنگ اوکراین را تا حدودی بی‌اثر کند و واشینگتن را در مقابل متحدانش قرار دهد. اورسولا فون‌ در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، پیشتر هشدار داده بود که زمان مناسبی برای کاستن از تحریم‌های روسیه نیست.

معافیت مشابهی که در ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۴ برای نفت ایران صادر شده بود، امکان ورود نزدیک به ۱۴۰ میلیون بشکه نفت به بازارهای جهان را فراهم می‌کرد؛ موضوعی که به گفته استیو بسنت، تا حدی از فشار و شوک ناشی از جنگ بر بازار انرژی کاست. در حال حاضر، همزمان با افزایش تنش‌ها در خاورمیانه و تمرکز توجهات جهانی بر این منطقه، نگرانی مردم اوکراین و رئیس جمهور این کشور از احتمال انحراف تمرکزها از جنگ اوکراین، مشهود است.

ایالات متحده، روسیه و اوکراین در سال جاری میلادی سه دور مذاکره در سطح بالا در ابوظبی و ژنو برگزار کرده‌اند تا شاید راه حلی برای بزرگترین جنگ اروپا پس از جنگ جهانی دوم، که تاکنون جان صدها هزار نفر از دو طرف را گرفته و میلیون‌ها نفر را آواره کرده، پیدا شود. چهارمین دور از این مذاکرات که قرار بود در ماه مارس برگزار شود، به دلیل تحولات منطقه خاورمیانه و جنگ بین اسرائیل و آمریکا با ایران، به تعویق افتاده است. این تعویق و همچنین تصمیم به تمدید معافیت نفتی روسیه، نشان‌دهنده پیچیدگی‌های فزاینده دیپلماسی بین‌المللی و تاثیر منافع اقتصادی بر معادلات سیاسی جهانی است





