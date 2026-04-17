انتقادها به عراقچی در پی اعلام بازگشایی تنگه هرمز؛ واکنشی که شکاف در رویکردها را آشکار کرد

اعلام خبر بازگشایی تنگه هرمز توسط عباس عراقچی با انتقادات گسترده مقامات و رسانه‌های داخلی ایران مواجه شده است. این واکنش‌ها، از جمله نگرانی نمایندگان مجلس و خبرگزاری‌های وابسته به نهادهای نظامی، ابهامات و شکاف در رویکردهای سیاست خارجی و مذاکراتی جمهوری اسلامی را برجسته کرده است. در حالی که برخی این اقدام را فرصتی برای آمریکا در جهت بهره‌برداری تبلیغاتی تلقی می‌کنند، برخی دیگر بر لزوم شفافیت و هماهنگی بیشتر در اعلام مواضع تأکید دارند. این تحولات همزمان با اظهارات دونالد ترامپ درباره آمادگی ایران برای توقف غنی‌سازی و برگزاری دور دوم مذاکرات، بر پیچیدگی فضای سیاسی و بین‌المللی حاکم بر ایران افزوده است.

پس از اعلام خبر بازگشایی تنگه هرمز توسط عباس عراقچی ، معاون سیاسی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، و اظهارات دونالد ترامپ ، رئیس‌جمهوری آمریکا، مبنی بر موافقت ایران با توقف دائمی غنی‌سازی اورانیوم و آمادگی برای برگزاری دور دوم مذاکرات در پاکستان، واکنش‌های انتقادی و پرسشگرانه در میان مقامات و رسانه‌های داخلی ایران شدت گرفته است.

این اظهارات که توسط منابع مختلف خبری از جمله ایران اینترنشنال، خبرگزاری مهر، و تسنیم منتشر شده، موجی از نگرانی و مخالفت را در میان برخی نمایندگان مجلس و شخصیت‌های اصولگرا برانگیخته است. نمایندگان مجلس در بیانیه‌ای مشترک، بدون آزادسازی اموال بلوکه‌شده ایران، حضور در مذاکرات را امری اشتباه و غیرقابل قبول خوانده و نسبت به نقض مکرر آتش‌بس از سوی 'دشمن' هشدار داده‌اند. آن‌ها معتقدند عدم توجه به این نقض‌ها در روند مذاکرات، منجر به عادی‌سازی امری خطرناک می‌شود.

خبرگزاری مهر، ضمن انتقاد از نحوه اعلام عراقچی، این اقدام را فرصتی برای ترامپ دانسته تا خود را 'برنده جنگ' معرفی کند و بر لزوم شفاف‌سازی یکپارچه تیم مذاکره‌کننده تأکید کرده است. در همین راستا، عزت‌الله ضرغامی، عضو شورای عالی فضای مجازی، با ابراز نگرانی از عدم شفافیت، از مسئولان خواسته است تا 'یک مسلمان' باشند و مردم را از آنچه می‌گذرد، مطلع کنند. ضرغامی همچنین در پستی دیگر در شبکه اجتماعی ایکس، ضمن اشاره به بازگشایی تنگه هرمز و اظهارات ترامپ، نوشته است: 'یه مسلمون نیست، یه خورده به مردم بگه چه خبره و داره چی میشه؟! مراقب روایات یاس‌آور دشمن و شکل گیری دوقطبی‌ها هستید؟'

این اظهارات در حالی بیان می‌شود که فرمانده سنتکام، ارتش جمهوری اسلامی را دچار پراکندگی و آشفتگی در فرماندهی و کنترل دانسته و مدعی شده است که حملات آمریکا توانمندی‌های این ارتش را تضعیف کرده است. در مقابل، خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، از پیگیری مقامات جمهوری اسلامی برای اجرای تعهد ترامپ مبنی بر آتش‌بس در لبنان خبر داده و مدعی شده است که اسرائیل مجبور به پذیرش آتش‌بس شده است. تسنیم همچنین تهدید کرده است که در صورت عدم اجرای تعهدات، ایران آماده حمله به اسرائیل بوده و مقدمات لازم از جمله آماده‌سازی لانچرهای پرتاب موشک فراهم شده بود.

یک مقام ارشد جمهوری اسلامی که نامش فاش نشده، در گفت‌وگو با رویترز، ضمن تأیید وجود اختلافات قابل توجه با آمریکا در مسائل هسته‌ای، آمادگی تهران برای اطمینان‌بخشی به جهان درباره ماهیت صلح‌آمیز فعالیت‌های هسته‌ای خود را در صورت برآورده شدن مطالباتش اعلام کرده است. وی همچنین از امکان دستیابی به توافق اولیه و تمدید آتش‌بس در روزهای آینده سخن گفته و معتقد است چنین توافقی می‌تواند فضایی برای گفتگو درباره رفع تحریم‌ها و غرامت جنگی ایجاد کند.

اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، اعلام کرده است که تردد در تنگه هرمز بر مبنای تفاهم آتش‌بس ۱۹ فروردین صورت می‌گیرد و این تردد با هماهنگی جمهوری اسلامی انجام خواهد شد. وی تأکید کرده است که در صورت بدعهدی طرف مقابل و ادامه محاصره دریایی، جمهوری اسلامی اقدامات لازم را انجام خواهد داد. این در حالی است که در فضایی متفاوت، جوزف عون، رئیس‌جمهور لبنان، اعلام کرده است که هرگونه توافق احتمالی، هیچ‌گونه واگذاری سرزمین را در بر نخواهد داشت و حقوق ملی لبنان را تضعیف نخواهد کرد. سخنرانی او پس از میانجی‌گری آمریکا برای آتش‌بس میان اسرائیل و حزب‌الله صورت گرفته و طبق متن توافق، اسرائیل و لبنان مذاکرات مستقیمی برای دستیابی به 'صلح میان دو کشور' برگزار خواهند کرد.

وضعیت امنیتی در آرامستان 'امامزاده عبدالله گرگان' نیز با کشیدن دیوارهای بلند و استقرار ماموران برای کنترل رفت و آمد، خبرساز شده است. این موضوع از سوی یک شهروند در ویدیویی به ایران اینترنشنال ارسال شده و حاکی از فضای امنیتی پس از خاکسپاری 'جاویدنامان انقلاب ملی' است. این اتفاقات در مجموع تصویری پیچیده و چندوجهی از تحولات سیاسی، نظامی و امنیتی در منطقه و وضعیت داخلی ایران ارائه می‌دهد که با ابهامات و نگرانی‌های جدی همراه است.





