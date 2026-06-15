انتقاد اسرائیل از توافق پیشنهادی آمریکا و ایران؛ 'یک فاجعه' برای امنیت اسرائیل

توافق آتش‌بس ۶۰ روزه بین واشنگتن و تهران با انتقاد شدید مقامات اسرائیلی مواجه شده است؛ آنان می‌گویند این توافق به تهدیدات هسته‌ای و موشکی ایران نمی‌پردازد و راه را برای بازگشت منابع مالی به تهران هموار می‌کند.

دولت دونالد ترامپ از نزدیک شدن به توافق صلح با جمهوری اسلامی ایران سخن می‌گوید، اما این توافق با موج گسترده‌ای از انتقاد در اسرائیل روبه‌رو شده است.

منتقدان اسرائیلی آن را توافقی می‌دانند که نگرانی‌های اصلی امنیتی این کشور درباره حکومت ایران را نادیده گرفته است. به گزارش منابع خبری، خشم و نارضایتی از توافق پیشنهادی در طیف‌های مختلف سیاسی اسرائیل گسترش یافته است؛ به‌ویژه به این دلیل که اسرائیل در مذاکراتی که با هدایت دولت ترامپ میان آمریکا و حکومت ایران جریان داشته، نقش مستقیمی نداشته است. روزنامه اسرائیلی یدیعوت آحارانوت در تیتر اصلی خود در روز یکشنبه، توافق پیشنهادی را توافقی بد توصیف کرد.

بر اساس گزارش‌ها، توافق در حال شکل‌گیری میان واشینگتن و تهران شامل تمدید آتش‌بس برای ۶۰ روز دیگر، بازگشایی تنگه هرمز و ایجاد چارچوبی برای مذاکرات گسترده‌تر درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی است. اما منتقدان اسرائیلی می‌گویند این چارچوب به اهداف اصلی جنگی که اسرائیل و آمریکا در ماه اسفند علیه حکومت ایران آغاز کردند، نمی‌پردازد.

بنیامین نتانیاهو در آغاز جنگ اعلام کرده بود که هدف اسرائیل از بین بردن تهدیدهای وجودی ناشی از برنامه هسته‌ای و برنامه موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی است. رهبران اسرائیل همچنین بارها خواستار پایان حمایت تهران از گروه‌های هم‌پیمان خود در منطقه، از جمله حزب‌الله لبنان، حماس و حوثی‌های یمن شده بودند. با این حال، آویگدور لیبرمن، وزیر دفاع پیشین اسرائیل و از چهره‌های شاخص جناح راست، معتقد است هیچ‌یک از این اهداف در توافق فعلی دیده نمی‌شود.

او روز یکشنبه در شبکه‌های اجتماعی نوشت: این توافق از دیدگاه اسرائیل یک فاجعه است. یک مقام اسرائیلی که در جریان جزئیات توافق قرار گرفته، گزارش داد که آتش‌بس پیشنهادی هیچ پاسخ روشنی درباره سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران ارائه نمی‌دهد و محدودیت‌های کافی بر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی اعمال نمی‌کند.

این منبع افزوده است که مقام‌های اسرائیلی از این موضوع نیز نگران هستند که توافق راه را برای بازگشت منابع مالی به حکومت ایران هموار می‌کند، در حالی که از نظر آنان باید شرایطی برای تضعیف یا فروپاشی حکومت جمهوری اسلامی فراهم می‌شد. به گفته این مقام، در متن توافق نیز سازوکار مشخصی برای وادار کردن حکومت ایران به قطع حمایت از گروه‌های هم‌پیمان منطقه‌ای وجود ندارد.

یعقوب ناگل، مشاور پیشین امنیت ملی نتانیاهو، نیز در یک نشست مجازی گفته است: هر اتفاقی که بیفتد، رییس‌جمهوری ترامپ اعلام خواهد کرد که پیروز شده و به یک پیروزی کامل دست یافته است. او همچنین تاکید کرده که موضوع موشک‌های بالستیک ایران و حمایت جمهوری اسلامی از گروه‌های نیابتی منطقه‌ای ظاهراً در توافق کنونی جایی ندارد و تنها وعده داده شده که در مذاکرات آینده مورد بحث قرار گیرند.

این گزارش همچنین به اختلاف‌های اخیر میان ترامپ و نتانیاهو اشاره می‌کند. خشم اسرائیلی‌ها پس از آن تشدید شد که ترامپ از حملات هوایی اسرائیل در نزدیکی بیروت انتقاد کرد. این حملات در واکنش به شلیک‌هایی از سوی حزب‌الله به سمت خاک اسرائیل انجام شده بود. ترامپ در گفت‌وگو با فاکس‌نیوز فاش کرد که در تماس با نتانیاهو درباره این حملات به او گفته است: داری چه کار می‌کنی؟

جمله‌ای که نشانه نارضایتی رییس‌جمهوری آمریکا از اقدام اسرائیل تلقی شد. با وجود این اختلاف‌ها، نتانیاهو تاکنون از رویارویی علنی با ترامپ بر سر مذاکرات با حکومت ایران خودداری کرده است. این در حالی است که او همزمان با فشارهای فزاینده در داخل ائتلاف حاکم و نزدیک شدن به انتخابات سراسری اسرائیل که انتظار می‌رود تا پایان اکتبر برگزار شود، با چالش‌های سیاسی داخلی نیز روبه‌رو است.

منتقدان اسرائیلی نگران‌اند که توافق فعلی بدون پرداختن به برنامه موشکی جمهوری اسلامی، شبکه نیروهای هم‌پیمان منطقه‌ای و سرنوشت نهایی مواد هسته‌ای ایران، به تهران فرصت دهد منابع مالی و توان خود را بازیابی کند؛ موضوعی که از نگاه آنان می‌تواند تهدیدهای امنیتی علیه اسرائیل را در آینده حفظ کند. میان تهران و واشینگتن، به مهم‌ترین پیشرفت دیپلماتیک از زمان آغاز جنگ دست یافته است.

این توافق شامل تعهد ایران به بازگشایی تنگه هرمز است؛ اقدامی که می‌تواند به کاهش قیمت انرژی و سوخت، به‌ویژه در آمریکا، کمک کند. با این حال، توافقی که با میانجی‌گری پاکستان حاصل شده، ظاهراً با برخی امتیازدهی‌های آمریکا همراه است. از جمله اینکه مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای ایران، که ترامپ آن را هدف اصلی جنگ معرفی کرده بود، به مذاکرات بعدی و یک دوره ۶۰ روزه موکول شده است.

ترامپ در ماه‌های اخیر تحت فشار فزاینده‌ای برای پایان دادن به جنگ قرار داشت؛ جنگی که هزاران کشته برجای گذاشته، هزینه‌های اقتصادی سنگینی به همراه داشته و همزمان محبوبیت رییس‌جمهوری آمریکا را در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره کاهش داده است. جمهوری‌خواهان نیز در شرایطی قرار دارند که حفظ اکثریت خود در کنگره با چالش مواجه شده و همین مساله تلاش ترامپ برای یافتن راه خروج از جنگ را تشدید کرده است.

با این حال، تلاش‌های او برای توافق با حکومت ایران با انتقاد بخشی از جمهوری‌خواهان و جریان‌هایی در واشینگتن روبه‌رو شده است؛ گروه‌هایی که معتقدند کاخ سفید در حال واگذاری امتیازهای بیش از حد به تهران است. ترامپ روز یکشنبه اعلام کرد توافق با جمهوری اسلامی ایران اکنون کامل شده است، اما متن توافق هنوز به طور رسمی امضا نشده و بسیاری از مسائل کلیدی همچنان حل‌نشده باقی مانده‌اند





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