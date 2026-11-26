شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، با اشاره به قتل چندین زن در هفته‌های اخیر، از تاخیر ۱۵ ساله در تصویب لایحه حمایت از زنان انتقاد کرد.

شیرین عبادی ، حقوقدان برجسته و برنده جایزه صلح نوبل ، در یادداشتی که در تاریخ ۵ آذر ۱۴۰۵ منتشر شد، به مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان ، انتقادات تندی را نسبت به بلاتکلیفی طولانی‌مدت لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت وارد کرد. این فعال حقوق بشر با یادآوری وقایع اخیر و فاصله زمانی بسیار زیاد بین تدوین نخستین پیش‌نویس این لایحه و زمان حال، شرایط فعلی را برای زنان ایرانی نگران‌کننده خواند.

تاریخچه ۱۵ ساله و نام قربانیان اخیر خشونت

شیرین عبادی در این یادداشت تصریح کرد که حدود ۱۵ سال از تدوین نخستین پیش‌نویس این لایحه می‌گذرد و عمر این سند از عمر برخی از قربانیان زن‌کشی در ایران بیشتر شده است. او با اشاره به قتل‌های اخیر، نام چندین دختر و زن را برشمرد که جان خود را از دست داده‌اند. این لیست شامل سوگند صیادی، دختر ۱۶ ساله اهل کرمانشاه، و صدف حق‌بین است که در جشن تولد ۲۳ سالگی‌اش کشته شد. حق‌بین چند روز پیش از درگذشتش، برای مرگ سوگند صیادی ابراز اندوه کرده بود. همچنین سپیده رئیسی، زن باردار ۲۱ ساله جهرمی، فاطمه بهزادی ۲۴ ساله، مادرش نرگس نارنجی، و هلیا فتاحی ۱۹ ساله از دیگر قربانیان هفته‌های اخیر هستند که نام‌هایشان در این یادداشت ثبت شده است.

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دلایل مخالفت با لایحه و تغییرات ساختاری عنوان آن

حقوقدان برنده جایزه نوبل با ارجاع به سال ۱۳۹۰، خاطرنشان کرد که نخستین پیش‌نویس لایحه در آن زمان تدوین شده بود. با گذشت این سال‌ها، اختلاف‌نظرهای شدیدی بر سر مفاد آن پابرجا مانده و منجر به حذف واژه کلیدی "خشونت" از عنوان لایحه شده است. این تغییرات واژگانی و ساختاری نشان‌دهنده مقاومت در برابر به رسمیت شناختن کامل ماهیت فاجعه‌بار خشونت‌ها علیه زنان در چارچوب قانونی کشور است. عبادی معتقد است که این تغییرات، عمق مشکل را کمرنگ کرده و راه‌حل‌های واقعی را مسدود می‌کند.

نقش قوانین تبعیض‌آمیز و بازداشت‌های اخیر

شیرین عبادی قوانین و رویه‌های جمهوری اسلامی را از عوامل اصلی تداوم خشونت علیه زنان دانست. او به پدیده‌هایی مانند کودک‌همسری، معافیت پدر از قصاص در صورت قتل فرزند، و زندانی‌شدن زنان به دلیل مسائل پوشش اشاره کرد. همچنین، آزار جنسی زنان در بازداشتگاه‌ها به عنوان یکی از فجایع سیستماتیک برشمرده شد. در این راستا، عبادی به بازداشت سارا کاظمی کلهر، فعال حقوق زنان، نیز پرداخت و یادآوری کرد که نیروهای حکومتی در تاریخ ۳۰ آبان، هم‌زمان با ممانعت از برگزاری مراسم یادبود سوگند صیادی در گیلان‌غرب، او را بدون ارائه حکم قضایی بازداشت کردند.

نتیجه‌گیری نهایی و راهکارهای تحقق دموکراسی

در پایان یادداشت خود، شیرین عبادی تأکید کرد که حتی تصویب نهایی این لایحه نیز بدون لغو قوانین تبعیض‌آمیز موجود، امنیت زنان را تضمین نخواهد کرد. او بر این باور است که به‌رسمیت‌شناختن برابری کامل زنان و مردان شرط لازم برای ایجاد امنیت پایدار است. عبادی آزادی و برابری زنان و مردان را نخستین و مهم‌ترین گام در مسیر تحقق دموکراسی در جامعه دانست و خواستار تغییرات بنیادین در ساختار حقوقی شد تا از تکرار فجایع مشابه جلوگیری شود.