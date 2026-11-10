حبیب کاشانی عضو شورای شهر تهران با انتقاد از هزینه‌های تجملی تبلیغات تلویزیونی در شرایط تورمی، بر اهمیت رعایت نام رسمی معابر و پاسداشت یاد شهدا تأکید کرد.

حبیب کاشانی ، عضو شورای شهر تهران ، در چهارصد و چهل‌وششمین جلسه این شورا، انتقادات شدیدی را وارد هزینه‌های سنگین و تجمل‌گرایی در تبلیغات تلویزیونی کرد. او با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی که مردم ایران در آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند، بر لزوم بازنگری در سبک و سیاق آگهی‌های تجاری تأکید نمود و خواستار مسئولیت‌پذیری بیشتر نهادهای تبلیغاتی شد.

شکاف طبقاتی در رسانه ملی و فشار معیشتی

عضو شورای شهر تهران با تأکید بر اینکه هم‌اکنون مردم با تورم بالا و مشکلات متعدد معیشتی مواجه هستند، بیان داشت که نمایش چنین حجمی از تجمل در فضایی که نهادهای مختلف برای کنترل تورم و جلوگیری از کوچک‌تر شدن سفره خانواده‌ها تلاش می‌کنند، کاملاً بی‌ربط است. کاشانی خاطرنشان ساخت که در روزهایی که فشار اقتصادی بر دوش اقشار مختلف جامعه سنگینی می‌کند، شاهد بریزوبپاش‌های غیرضروری در تبلیغات تلویزیونی نباشیم و این شکاف را درک کنیم.

Also read انتشار جهانی کربن ناشی از سوخت‌های فسیلی در ۲۰۲۶ کاهش می‌یابد

بی‌احترامی به نام شهدا در آگهی‌های تجاری

یکی دیگر از محورهای اصلی انتقادات کاشانی، نحوه آدرس‌دهی در تبلیغات تجاری بود که از نام رسمی معابر غافل شده است. او با انتقاد از یک مجموعه تجاری که در تبلیغات خود از نام بزرگراه شهید لشگری استفاده نکرده بود، بر ضرورت رعایت نام رسمی و تاریخی معابر و بزرگراه‌ها تأکید ورزید. این عضو شورا معتقد است که استفاده از نام‌های نادرست یا حذف نام شهدا از آدرس‌دهی‌ها، نوعی بی‌توجهی به ارزش‌های انقلابی و شهدای گرانقدر است.

سابقه اسارت حسین لشگری و مقاومت خنثی‌سازی بمب

حبیب کاشانی در بخش دیگری از سخنان خود، به تشریح زندگی و مقاومت خیره‌کننده شهید حسین لشگری پرداخت و ارقام دقیقی از دوران اسارت او ارائه داد. به گفته او، خلبان ایرانی ۶ هزار و ۴۱۰ روز در زندان‌های عراق اسیر بود و ۱۶ سال از این دوران طولانی را بدون اطلاع صلیب سرخ و در بی‌خبری کامل از وضعیت خود سپری کرد.

وی خاطرنشان کرد که شهید لشگری در ۲۷ شهریور ۱۳۵۹، پیش از آغاز رسمی جنگ ایران و عراق، به اسارت نیروهای عراقی درآمد. کاشانی با ستایش از این مقام معظم دفاع مقدس، یادآور شد که خلبان شهید با وجود فشارهای روانی و جسمی فراوان، هرگز حاضر نشد علیه کشورش اعتراف کند و وفاداری خود را تا آخرین لحظه حفظ نمود.

دستورالعمل‌های آموزشی برای نسل جوان و آینده

این عضو شورای شهر تهران با تأکید بر اهمیت حیاتی معرفی سبک زندگی و مقاومت شهدا به نسل جوان و کنونی، نام‌گذاری خیابان‌ها و بزرگراه‌ها به نام آنان را اقدامی ارزشمند و ضروری دانست. کاشانی از وزارتخانه‌های آموزش‌وپرورش، علوم و صنعت خواست تا برای آشنایی بیشتر کودکان و جوانان با زندگی و فداکاری‌های شهدا برنامه‌ریزی‌های ویژه‌ای انجام دهند.

در نهایت، او پیشنهاد داد که نهادهای آموزشی و رسانه‌ای با همکاری یکدیگر، خاطرات واقعی و ارقام دقیق مقاومت را در قالب‌های جذاب به نسل جدید منتقل کنند تا پاسداشت نام شهید لشگری تنها محدود به آدرس‌دهی خیابان‌ها نباشد، بلکه در فرهنگ عمومی جامعه نهادینه گردد و درس‌های مقاومت را برای آینده‌سازان کشور زنده نگه دارد.