احکام اعدام میلاد آرمون و نوید نجاران در پرونده اکباتان تایید شد. انتقال این زندانیان به سلول انفرادی خطر اجرای فوری حکم را افزایش داده است.

میلاد آرمون و نوید نجاران ، دو زندانی سیاسی محکوم به اعدام در پرونده شهروند آرمان علی‌وردی، در روز شنبه ۳۰ آبان ماه به سلول‌های انفرادی زندان قزل‌حصار منتقل شدند. این انتقال ناگهانی دقیقاً دو روز پس از آن رخ داد که دیوان عالی کشور جمهوری اسلامی، احکام اعدام صادر شده علیه این دو متهم را قطعی و تایید کرد.

جزئیات انتقال و تایید نهایی احکام

بر اساس گزارش مرکز مشاوره و آموزش حقوقی دادبان، ماموران ناظر زندان قزل‌حصار در صبح روز شنبه ابتدا نوید نجاران و سپس میلاد آرمون را از بخش‌های عمومی جدا کرده و به اتاق‌های انفرادی منتقل کردند. این اقدام امنیتی بلافاصله پس از انتشار خبر قطعی شدن مجازات اعدام در دیوان عالی کشور صورت پذیرفت.

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شعبه نهم دیوان عالی کشور در تاریخ جمعه ۲۹ آبان ماه، درخواست تجدیدنظرخواهی‌های این دو زندانی را رد کرد و حکم اعدام آن‌ها را تأیید نمود. همزمان با این تصمیم، احکام اعدام دو متهم دیگر پرونده، یعنی مهدی ایمانی و سید محمدمهدی حسینی، نقض شد و پرونده آن‌ها جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض ارجاع داده گردید.

مواضع ذی‌نفعان و واکنش‌های بین‌المللی

حساب کاربری ارتباطات شاهزاده رضا پهلوی در شبکه ایکس، پنج‌شنبه ۲۸ آبان ماه با انتشار پیامی نسبت به خطر اجرای فوری احکام اعدام میلاد آرمون و نوید نجاران هشدار داد. این هشدار زمانی مطرح شد که گزارش‌های اولیه حاکی از ارسال احکام تایید شده به دادسرای اجرای احکام بود.

این چهار زندانی در خردادماه سال جاری توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی، تحت اتهام "محاربه" به اعدام محکوم شده بودند. قوه قضاییه نیز چهارم خردادماه اعلام کرده بود که شماری از متهمان پرونده اکباتان به اشد مجازات محکوم شده‌اند.

تاریخچه حقوقی و ادعای شکنجه

پرونده‌ای که منجر به محکومیت آرمون و نجاران شده، مربوط به اعتراضات سال ۱۴۰۱ و کشته شدن آرمان علی‌وردی است. پس از جانی باختن علی‌وردی در آبان ۱۴۰۱، بیش از ۵۰ نفر بازداشت شدند و در آبان ۱۴۰۳، شش متهم از جمله آرمون و نجاران به قصاص محکوم شدند. اما سپس احکامی برای حبس یا تبرئه نیز صادر گردید که باعث پیچیدگی پرونده شد.

ایران‌اینترنشنال پیش‌تر به نقل از نزدیکان متهمان، از شکنجه جسمی و روانی بازداشت‌شدگان و فشار برای گرفتن اعترافات اجباری خبر داده بود. متهمان در آذر ۱۴۰۳ ادعای خودداری از اعترافات در دادگاه و بیان اجبار در دوران بازجویی را مطرح کردند. همچنین اصغر خلیلی، رئیس سابق شعبه، تایید کرده بود که اعترافات به‌تنهایی کافی نیستند.

پیامدهای انسانی و شرایط زندان

دادبان در گزارش خود هشدار داد که انتقال آرمون و نجاران به انفرادی، احتمال اجرای زودهنگام حکم اعدام را افزایش داده و جان این دو جوان را در معرض خطر جدی قرار داده است. این انتقال می‌تواند روند اجرایی حکم را تسریع کرده و فرصت‌های قانونی باقی‌مانده را به حداقل برساند.

گزارش‌های غیررسمی از شرایط نامناسب زندان وکیل‌آباد مشهد و دیگر بازداشتگاه‌ها نیز حاکی از کمبود شدید امکانات بهداشتی، تغذیه ناکافی و محرومیت از ملاقات با خانواده برای زندانیان در بندهای خاص است. وضعیت فعلی نشان‌دهنده فشار فزاینده بر خانواده‌های این زندانیان سیاسی است.