اصغر شرفی، مربی اسبق تیم ملی فوتبال، در گفتوگو با خبرورزشی به کارشکنیهای آمریکا، بیتفاوتی فیفا، شرایط سخت مکزیک و مدیریت غیرمناسب تیم ملی انتقاد کرد و پرسید چرا با وجود توهین و فلاکت اصرار بر شرکت در جام جهانی است.
مربی اسبق تیم ملی فوتبال کشورمان اظهار داشته است که حضور تیم ملی در جام جهانی با وجود کارشکنیهای آمریکا و بیتفاوتی فیفا، نشاندهنده اصرار Kennes بر شرکت در این مسابقات علیرغم توهینهای repeated و شرایط سخت است.
او با اشاره به سابقه غیبتهای طولانی تیم ملی در رقابتهای جهانی، پرسید: چه اصراری است که با این فلاکت باز هم به این مسابقات میرویم؟ آنها صراحتاً میگویند ما شما را نمیخواهیم، اما ما اصرار داریم. شرفی همچنین از شرایط بحرانی مکزیک و تأثیرات فیزیولوژیکی سفر طولانی на بازیکنان صحبت کرد. او توضیح داد که بازیکنان مجبورند در هتل باشند و نتوانند برای استراحت خارج شوند که این وضعیت روی روحیه آنها تاثیر میگذارد.
سفر ۱۲ ساعته شرق آمریکا به مکزیک و مشکلات خواب و بیداری نیز از دیگر نگرانیهای او بود. او با انتقاد از مدیریت تیم ملی و حضور مهدی محمدنبی به عنوان مدیر، پرسید: این آقای نبی کجای فوتبال بوده است؟ و تاکید کرد که قحطی فوتبالیستها در ایران آمده که چنین فردی مدیر تیم ملی شده است. شرفی اشاره کرد که احتمال involvement مسئولان فدراسیون برای دریافت جایزه میلیون دلاری دلیل این اصرار است.
او همچنین با انتقاد از ظاهر برخی مسئولان مانند رئیس فدراسیون در مجامع بینالمللی گفت: ناسلامتی شما نماینده ۹۰ میلیون ایرانی هستید، لااقل شیک پوش باشید. در بخش دیگری، شرفی از نحوه اعزام تیم ملی به مکزیک با یک هواپیمای آلمانی به جای ایرانایر انتقاد کرد و به یاد Giacchino برای سفر به جام جهانی ۱۹۷۸ آرژانتین با یک هواپیمای دربست جمبوجت ۷۲۷ که فضای داخلی آن طوری بود بازیکنان میتوانستند در هواپیما قدم بزنند و بازی کنند، استناد کرد
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