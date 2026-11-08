انتقال پیکر ۹ شهروند ایرانی از ترکیه به خوی پس از سانحه وان

پیکر ۹ شهروند ایرانی کشته‌شده در تصادف جاده‌ای در استان وان ترکیه، پس از تکمیل مراحل قانونی و شناسایی هویت، از طریق گذرگاه مرزی کاپی‌کوی به شهر خوی منتقل شد.

پیکر ۹ شهروند ایرانی که در جریان یک سانحه رانندگی مرگبار در ترکیه جان خود را از دست داده بودند، روز گذشته به صورت رسمی و قانونمند به خاک ایران بازگردانده شد. این انتقال در پی تصادف شدید میان یک کامیون باربر و یک مینی‌بوس مسافربری رخ داد که منجر به فوت ۹ نفر و زخمی شدن ۵ نفر دیگر گردید.

جزئیات فنی و مکان وقوع حادثه مرگبار

این واقعه تلخ شامگاه روز گذشته در جاده اوزالپ-سارای که در شهرستان اوزالپ واقع شده است، رخ داد. در این برخورد شدید، یک کامیون با یک دستگاه مینی‌بوس مسافربری برخورد کرد. نتایج این تصادف فاجعه‌بار شامل جان باختن پنج زن و چهار مرد بود. همچنین پنج مسافر دیگر در این حادثه دچار جراحت شدند و تحت درمان قرار گرفتند.

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مسئولان محلی و کنسولگری جمهوری اسلامی ایران بلافاصله پس از وقوع حادثه در صحنه حضور یافتند. سرکنسول موقت ایران در شهر وان، یعنی سید حسن یحیوی، به همراه سعید خواجوی که کنسول ایران در آن استان است، برای پیگیری امور مربوطه به محل سردخانه رفتند. هدف اصلی این حضور، کسب اطلاع دقیق از جزئیات حادثه و نظارت بر روند کارها بود.

فرآیند قانونی شناسایی و انتقال متوفیان

انتقال پیکرها بدون انجام مراحل اداری و پزشکی قانونی امکان‌پذیر نبود. پس از تکمیل مراحل کالبدشکافی که برای تعیین دقیق علت مرگ و هویت متوفیان ضروری بود، بستگان قربانیان در فرآیند شناسایی پیکرها مشارکت کردند. تنها پس از تایید نهایی هویت توسط بستگان و مراجع قضایی، فرآیند انتقال آغاز شد.

خودروهای ویژه شهرداری وان وظیفه جابجایی پیکرهای مطهر را بر عهده داشتند. این خودروها پیکرها را از محل نگهداری در وان برداشته و به سمت گذرگاه مرزی کاپی‌کوی هدایت کردند. این گذرگاه مرزی به عنوان نقطه خروج رسمی از ترکیه و ورود به ایران انتخاب شده بود تا تمامی پروتکل‌های امنیتی و مرزی رعایت شود.

در نهایت، پیکر ۹ شهروند ایرانی از طریق گذرگاه مرزی کاپی‌کوی عبور کرده و به شهر خوی در ایران منتقل شدند. این انتقال با هماهنگی کامل بین نهادهای امنیتی دو کشور و مسئولان محلی انجام پذیرفت تا هیچ خللی در فرآیند بازگشت جسد‌ها وجود نداشته باشد.

واکنش‌های سیاسی و پیگیری‌های مقامات ترکیه

کایهان ترکمن‌اوغلو، نماینده حزب عدالت و توسعه از استان وان، در واکنش به این حادثه تراژیک اظهار نظر کرد. او با ابراز تأسف عمیق از این اتفاق، تأکید کرد که روند انتقال پیکرها از همان ابتدا مورد توجه ویژه قرار داشته است. نماینده پارلمان ترکیه بیان کرد که درمان مجروحان نیز تحت پیگیری مداوم مقامات مربوطه بوده است.

این بیانیه نشان‌دهنده همکاری میان نهادهای محلی ترکیه و دیپلمات‌های ایرانی در شرایط اضطراری است. حضور کنسول‌ها و سرکنسول در تمام مراحل از جمله کالبدشکافی و شناسایی، تضمین‌کننده رعایت حقوق شهروندی ایرانیان در خارج از کشور بود. انتقال به شهر خوی به عنوان مقصد نهایی، نزدیک‌ترین مسیر امن برای بازگرداندن متوفیان به خانواده‌هایشان در ایران محسوب می‌شد.