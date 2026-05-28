انتقاد رئیس انجمن صنفی دفاتر مسافرتی از عدم حمایت و تضییع حقوق مسافران

حرمت الله رفیعی، رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران، از عملکرد دستگاههای اجرایی، فشار مالیات و بیمه، عدم حمایت در شرایط بحرانی، تضییع حقوق مسافران توسط ایرلاینها و وجود رانت در توزیع اینترنت پرو انتقاد کرد.
رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران، حرمت الله رفیعی، با انتقاد از عملکرد دستگاههای اجرایی در قبال این صنف، خواستار حمایت فوری از فعالان این حوزه شد.
وی با اشاره به محدودیتهای ناوگان هوایی و کاهش قدرت خرید مردم، اظهار داشت: دفاتر مسافرتی با وجود همه مشکلات، ملزم به ارائه خدمات به مردم هستند، اما متاسفانه نهتنها اقدامات حمایتی موثری صورت نگرفته، بلکه با مانعتراشیهای اداری نیز مواجه هستیم. رفیعی افزود: برای جلوگیری از تعدیل کارکنان و کاهش بار هزینههای دولت در پرداخت بیمه بیکاری، پیشنهاد امهال ۶ ماهه حق بیمه کارکنان ارائه شد که با این درخواست موافقت نشد.
وی همچنین از رویه سازمان امور مالیاتی در شرایط بحرانی انتقاد کرد و گفت: در شرایطی که فعالان این صنف درآمدی نداشتهاند، فشار برای بازپرداخت مالیات غیرمنصفانه و گاه با برخوردهای توهینآمیز همراه بوده است. رفیعی با تاکید بر کارشکنی برخی افراد در بدنه دولت، توضیح داد: با وجود دستور وزیر میراث فرهنگی برای ارائه تسهیلات به دفاتر مسافرتی، معاونتهای مربوطه از این دستور استنکاف کردند.
متولیان امر حتی برای برقراری اینترنت حرفهای (پرو) به ما قول مساعد دادند اما تاکنون اقدامی نشده است. وی از تخصیص رانتی اینترنت پرو به افراد غیرمرتبط انتقاد کرد و افزود: فعالیت دفاتر مسافرتی به اینترنت وابسته است، اما در حالی که برخی با رانت به این امکان دسترسی یافتهاند، فعالان نجیب این صنعت از حداقلها بیبهره ماندهاند.
رفیعی تصریح کرد: در حالت عادی که دفاتر مسافرتی از اینترنت برخوردار بودند، نمیگوییم امتیاز مضاعفی بخواهیم، حداقل با اختصاص اینترنت از بسته شدن دفاتر جلوگیری کنند تا چرخه اقتصادی بخشی از جامعه بچرخد. وی به تضییع حقوق مسافران اشاره کرد و گفت: تاکنون متولیان ایرلاینها و برخی مراکز اقامتی برای بازگشت هزینههای پرواز و هتلهای کنسل شده اقدامی نکردهاند.
به دلیل نبود یک مرجع واحد رسیدگی به شکایات، آمار دقیقی از مطالبات مردم در دست نیست، اما در خوشبینانهترین حالت، حداقل ۵۰۰ میلیارد تومان از پول مردم بابت کنسل شدن پرواز و هزینههای اقامت در اختیار ایرلاینها و مراکز اقامتی باقی مانده است. رفیعی خاطرنشان کرد: این صنعت میتواند پس از عبور از شرایط فعلی، بازوی مهمی برای اقتصاد کشور باشد، اما جای تاسف است که برای افرادی که از روابط بدون ضابطه برخوردارند، امکانات فراهم است، اما برای فعالان این صنعت که براساس ضوابط قانونی کار میکنند، هیچ حمایت موثری صورت نمیگیرد.
رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران با بیان اینکه براساس محاسبات انجام شده در جریان جنگ ۴۰ روزه رمضان، به فعالان این بخش پنج همت خسارت وارد شد، گفت: اگر این موضوع به هتلداران، بومگردان و راهنمایان گردشگری نیز تسری داده شود، مراکز اقامتی بیش از پنج همت خسارت دیدهاند و در مجموع، خسارت واردشده به صنعت گردشگری در رمضان از ۲۰ همت فراتر میرود.
رفیعی تصریح کرد: حدود ۶ هزار آژانس دارای مجوز در کشور با ۱۰۰ تا ۷۰۰ پرسنل فعال است، اگر تعداد کارکنان به ۱۰ نفر تقلیل داده شود، ۶۰ هزار پرسنل در آژانسهای هواپیمایی مشغول فعالیت هستند و صاحبان آژانسها باید علاوه بر پرداخت حقوق کارکنان، اجاره ملک، هزینه حاملهای انرژی، مالیات و بیمه را بپردازند
