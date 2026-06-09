نمایندگی ایران در وین با صدور یادداشتی، گزارش اخیر مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را دارای کاستی‌های جدی دانست و بر پایبندی ایران به پادمان جامع تأکید کرد. این یادداشت ضمن رد مبنای حقوقی قطعنامه‌های لغوشده شورای امنیت، خواستار بی‌طرفی آژانس شد.

نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل و سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین در یادداشتی تفصیلی به گزارش اخیر مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره اجرای موافقتنامه پادمانی ان‌پی‌تی با ایران واکنش نشان داد و آن را دارای کاستی‌های جدی و یک‌جانبه توصیف کرد.

در این یادداشت تأکید شده است که مهم‌ترین تحول دوره گزارش‌دهی، یعنی ادامه تجاوزات نظامی آمریکا و رژیم اسرائیل علیه حاکمیت، تمامیت ارضی و تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان ایران، در گزارش مدیرکل به‌درستی منعکس نشده است. جمهوری اسلامی ایران به طور کامل به تعهدات خود ذیل موافقتنامه پادمان جامع پایبند بوده و تمام تلاش خود را برای تسهیل فعالیت‌های راستی‌آزمایی آژانس به کار گرفته است، اما شرایط ناشی از حملات غیرقانونی نظامی گسترده آمریکا و رژیم اسرائیل، همراه با تهدیدات مداوم برای تکرار این حملات، اجرای عادی پادمان را به‌طور جدی تحت تأثیر قرار داده است.

ایران تصریح کرده است که موافقتنامه پادمان جامع فاقد سازوکار مشخص برای اجرا در شرایط جنگی است و انتظار آژانس برای اجرای عادی تعهدات در چنین وضعیتی، غیرحرفه‌ای و غیرمنطقی می‌باشد. در ادامه این یادداشت، نمایندگی ایران با رد مبنای حقوقی ارجاع به قطعنامه‌های لغوشده شورای امنیت تأکید کرده است که این قطعنامه‌ها بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت خاتمه یافته‌اند و احیای آنها فاقد وجاهت حقوقی است.

همچنین با انتقاد از رویکرد سیاسی برخی کشورها و سکوت آژانس در برابر حملات به تأسیسات هسته‌ای ایران، آمده است که هیچ کشوری به اندازه ایران تحت فعالیت‌های راستی‌آزمایی گسترده قرار نگرفته و در عین حال هیچ کشوری نیز به اندازه ایران از حقوق مشروع خود محروم نشده و هدف حملات نظامی به تأسیسات صلح‌آمیز هسته‌ای قرار نگرفته است. ایران یادآور شده است که آژانس باید نقش حرفه‌ای و بی‌طرف خود را ایفا کند و تحت تأثیر فشارهای سیاسی برخی کشورها قرار نگیرد.

متأسفانه، مدیرکل این حملات غیرقانونی را محکوم نکرده و رویکرد نادیده گرفتن حقایق، مشابه روند گزارش‌دهی در مورد برجام است که در آنجا نیز خروج غیرقانونی آمریکا به‌درستی برجسته نشد. این یادداشت همچنین به توافق قبلی ایران و آژانس در قاهره تحت عنوان گام‌های عملی اشاره کرده است که به دلیل موضع خصمانه سه کشور اروپایی و استفاده غیرقانونی از سازوکار ماشه که منجر به قطعنامه شورای حکام شد، لغو گردید.

ایران تأکید کرده است که گزارش مدیرکل تحولات مهمی مانند تداوم تهدیدات جدی آمریکا و رژیم اسرائیل علیه مؤسسات هسته‌ای تحت پادمان را نادیده گرفته است، علی‌رغم هشدارهای قبلی ایران به مدیرکل. در پایان، نمایندگی ایران خواستار بازگشت آژانس به رویکرد حرفه‌ای و بی‌طرفانه و پرهیز از اقدامات سیاسی شده است که مانع از ایفای نقش مؤثر آژانس در راستی‌آزمایی می‌گردد.

این یادداشت بر لزوم توجه به واقعیت‌های میدانی و حقوق بین‌الملل تأکید دارد و هرگونه اقدام یک‌جانبه و سیاسی را رد می‌کند





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