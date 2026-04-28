انتقاد علی ربیعی از رویکردهای امنیتی: امنیت بدون اعتماد مردم، توخالی است

علی ربیعی، دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور، با انتقاد از تصمیمات امنیتی اخیر، بر اهمیت اعتماد عمومی و ارتباط آن با امنیت ملی تاکید کرد و طرح «اینترنت پرو» را نوعی نظم‌بخشی طبقاتی به دسترسی‌ها دانست.

علی ربیعی ، دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور، در یادداشتی انتقادی به رویکردهای امنیتی حاکم، بر اهمیت اعتماد عمومی و ارتباط آن با امنیت ملی تاکید کرد. او با ابراز تعجب از اتخاذ تصمیماتی که به نام امنیت، در واقع ضدامنیتی عمل می‌کنند، استدلال کرد که امنیت بدون اعتماد مردم، به مفهومی توخالی و غیرقابل اتکا تبدیل می‌شود.

ربیعی با اشاره به پژوهشی که چند ماه پیش در زمینه رابطه اینترنت و امنیت ملی انجام داده، توضیح داد که بسیاری از تهدیداتی که به اینترنت آزاد نسبت داده می‌شوند، از طریق کانال‌های دیگر نیز قابل تحقق هستند و تجربیات گذشته این موضوع را تایید می‌کنند. او در ادامه، نارضایتی مردم را به عنوان یکی از اساسی‌ترین عناصر امنیت ملی برشمرد و هشدار داد که نادیده گرفتن این عنصر، می‌تواند پیامدهای ناگواری به دنبال داشته باشد.

ربیعی به طور خاص به طرح موسوم به «اینترنت پرو» اشاره کرد و آن را نوعی نظم‌بخشی طبقاتی به دسترسی‌ها دانست. او با انتقاد از این رویکرد، بیان کرد که این طرح می‌تواند باعث ایجاد احساس بی‌اعتمادی در بین مردم شود، زیرا آنها تصور می‌کنند که بستن اینترنت، فیلترینگ و رونق وی‌پی‌ان‌ها، ارتباطی با تامین امنیت ندارد، بلکه با منافع و امتیازات خاصی برای تداوم این رویکرد در دوران پس از جنگ مرتبط است.

دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور تاکید کرد که امنیت ملی بدون مشارکت و اعتماد مردم امکان‌پذیر نیست و مردمی که در دوران جنگ از ایران دفاع کرده‌اند، شایسته اعتماد، توضیحات صادقانه و حق دسترسی عادلانه به اطلاعات هستند. او سیاست‌هایی که باعث ایجاد خشم، تبعیض و بی‌اعتمادی می‌شوند را مغایر با منافع ملی دانست و بر اهمیت حفظ سرمایه اجتماعی مردم به عنوان بخشی از امنیت ملی تاکید کرد.

ربیعی در بخش پایانی یادداشت خود، به ضعف سنت تصمیم‌گیری در کشور اشاره کرد و گفت که در محاسبات مربوط به قدرت ملی، کمتر به ذهنیت و نگرش جامعه توجه می‌شود. او خواستار توجه بیشتر به لایه‌های زیرین جامعه و درک عمیق‌تر از نیازها و دغدغه‌های مردم شد. او با تاکید بر ضرورت حفظ امنیت در میدان جنگ، خاطرنشان کرد که حفظ سرمایه اجتماعی مردم نیز به همان اندازه اهمیت دارد.

ربیعی در نهایت، بر لزوم اتخاذ سیاست‌هایی تاکید کرد که باعث افزایش اعتماد عمومی، کاهش تبعیض و تقویت انسجام اجتماعی شود. او معتقد است که تنها با اتخاذ چنین رویکردی می‌توان امنیت پایدار و همه‌جانبه را در کشور برقرار کرد. این یادداشت، بازتابی از نگرانی‌های عمیق در مورد رویکردهای امنیتی حاکم و لزوم توجه بیشتر به حقوق و آزادی‌های مردم است. این دیدگاه، در راستای تلاش برای ایجاد یک جامعه امن و آزاد، مبتنی بر اعتماد و مشارکت عمومی است.

او با بیان این نکته که امنیت ملی یک مفهوم چندوجهی است و تنها به مسائل نظامی و انتظامی محدود نمی‌شود، بر اهمیت توجه به ابعاد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی امنیت نیز تاکید کرد. او همچنین خواستار شفافیت بیشتر در تصمیم‌گیری‌های مربوط به امنیت ملی شد و بر لزوم پاسخگویی مسئولان به مردم در این زمینه تاکید کرد





EtemadOnline / 🏆 9. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

علی ربیعی امنیت ملی اعتماد عمومی اینترنت پرو فیلترینگ امنیت جامعه تصمیم‌گیری

United States Latest News, United States Headlines