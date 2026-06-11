امید عالیشاه، کاپیتان پرسپولیس، از مدیریت فدراسیون فوتبال و وضعیت نامشخص لیگ انتقاد کرد و درباره سهمیههای آسیایی، نتایج اخیر تیم و شایعات نقل و انتقالاتی صحبتهای صریحی را مطرح نمود.
امید عالیشاه ، کاپیتان باتجربه باشگاه پرسپولیس ، در حاشیه آخرین جلسه تمرینی این تیم، با لحنی انتقادی به وضعیت فعلی فوتبال ایران و بلاتکلیفی گستردهای که بر سر ادامه رقابتهای لیگ برتر سایه افکنده است، پرداخت.
او با اشاره به بازگشت بازیکنان به محیط تمرینات پس از یک وقفه طولانی، ابراز امیدواری کرد که هرچه سریعتر وضعیت موجود شفاف شود تا تیمها و بازیکنان بتوانند با آرامش خاطر به برنامههای خود برسند. عالیشاه به صراحت اعلام کرد که در حال حاضر تمامی فعالان فوتبال در یک وضعیت بلاتکلیفی مطلق به سر میبرند و این شرایط، که هیچگونه کنترلی بر آن توسط بازیکنان یا کادرهای فنی وجود ندارد، فشار روانی زیادی را بر آنها وارد میکند.
وی تاکید کرد که مسئولیت اصلی در این زمینه بر عهده فدراسیون فوتبال است و این نهاد باید در سریعترین زمان ممکن تکلیف نهایی مسابقات را روشن کند تا باشگاهها بتوانند برای آینده ورزشی و مدیریتی خود برنامهریزی دقیقی داشته باشند. یکی از جنجالیترین بخشهای صحبتهای او مربوط به سهمیههای آسیایی بود؛ او اشاره کرد که طبق اطلاعات منتشر شده در سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا، باشگاه گلگهر به عنوان سهمیه سوم معرفی شده و حتی قابلیت ویرایش این بخش نیز غیرفعال شده است.
او در این باره تصریح کرد که پرسپولیس هرگز به دنبال گدایی سهمیه نبوده و هرچند رقابت در بالاترین سطح آسیا آرزوی هر بازیکن و باشگاهی است، اما شیوه تخصیص سهمیهها در شرایط فعلی به هیچ عنوان درست و منصفانه نیست. او معتقد است سهمیهها باید تنها و تنها در مستطیل سبز و بر اساس نتایج واقعی مسابقات تعیین شوند تا عدالت ورزشی برقرار شود.
کاپیتان سرخپوشان در ادامه صحبتهای خود به فقدان مدیریت بحران در فوتبال ایران اشاره کرد و گفت که متأسفانه در زمانهایی که فرصت کافی برای برگزاری بازیها و حل مشکلات وجود داشت، هیچ اقدام مؤثری صورت نگرفت و در نهایت راحتترین اما غلطترین تصمیم، یعنی برگزار نکردن مسابقات، اتخاذ شد. او وضعیت فعلی را توصیف کرد که تیمها دو روز تمرین میکنند و سپس دوباره با ابهامات مواجه میشوند، وضعیتی که به عقیده او نه در شأن باشگاهی با تاریخچه پرسپولیس است و نه در شأن سایر تیمهای حاضر در لیگ برتر.
عالیشاه با تعجب و حتی با لحنی کنایهآمیز اظهار داشت که بسیار عجیب است که مسئولان تصمیمگیرنده هنوز نتوانستهاند راهکاری برای خروج از این بنبست پیدا کنند. در پاسخ به سوالاتی درباره افت امتیازات پرسپولیس در فصل گذشته، او با نگاهی به دهه اخیر، یادآور شد که این تیم دوران طلایی و بسیار موفقی را پشت سر گذاشته است و تنها در یک یا دو سال اخیر نتایج مطابق با انتظارات پیش نرفته است.
او با پذیرش مسئولیت مشترک اعلام کرد که وقتی تیمی نتیجه نمیگیرد، نمیتوان تنها انگشت اتهام را به سمت یک فرد یا گروه خاص گرفت؛ بلکه همه از بازیکنان گرفته تا تدارکات و مدیران تیم در این شکستها سهیم هستند. وی همچنین به عدم تعادل فنی در ترکیب تیم پیش از حضور وحید هاشمیان اشاره کرد و ابراز امیدواری نمود که در فصل جدید، کادر فنی از ابتدای سال فرصت کافی برای آمادهسازی و چیدمان درست تیم داشته باشد تا نتایج مطلوبی کسب شود.
در بخش پایانی گفتگو، عالیشاه به شایعات نقل و انتقالاتی و گمانهزنیهای گستردهای که پیرامون آینده او در باشگاه پرسپولیس وجود دارد، واکنش نشان داد. او با تاکید بر تعهد حرفهای خود اعلام کرد که وظیفه او حضور در تمرینات و بذل تمام توان برای پیروزیهای پرسپولیس است.
او صراحتاً گفت که تا زمانی که باشگاه و کادر فنی به حضور او نیاز داشته باشند، با افتخار در خدمت تیم خواهد بود و اگر روزی تصمیم بر جدایی گرفته شود، با احترام کامل خداحافظی خواهد کرد. او در این میان به شدت از رسانههای زرد که با هدف جذب مخاطب، حواشی بی مورد ایجاد میکنند، انتقاد کرد و گفت که بسیاری از این خبرها هیچ پایه واقعی ندارند و حتی تعداد بازدیدهای استوریهای شخصی برخی افراد از مخاطبان این رسانهها بیشتر است.
او تاکید کرد که هرگز دنبال این حواشی نیست و تنها متمرکز بر عملکردش در زمین مسابقه است، چرا که آمار و ارقام در نهایت حقیقت را بازگو میکنند. عالیشاه در پایان خاطرنشان کرد که هرگونه تصمیمگیری در مورد مسائل فنی و وضعیت سایر بازیکنان تنها در صلاحیت سرمربی تیم است و او به عنوان یک بازیکن، تنها به انجام وظایفش در زمین متعهد است تا زمانی که حضورش برای باشگاه مفید باشد
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