انتقاد الهام آزاد از افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارکنان دولت

نماینده مجلس با رد افزایش ۳۵ درصدی حقوق برای سال ۱۴۰۶، آن را ناکافی دانست و خواستار نزدیک شدن این افزایش به نرخ تورم برای بهبود معیشت کارکنان و بازنشستگان شد.

الهام آزاد نماینده مردم نایین، خور و بیابانک در مجلس شورای اسلامی ، پیش‌بینی دولت مبنی بر افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارکنان دولت را در سال آینده غیرمنصفانه و ناکافی ارزیابی کرد. این نماینده مجلس تأکید نمود که این میزان افزایش حقوق هیچ‌گونه تناسبی با هزینه‌های معیشتی کارکنان و نرخ بالای تورم فعلی کشور ندارد و به هیچ وجه پاسخگوی نیازهای اولیه زندگی نیست.

عدم تناسب افزایش حقوق با نرخ تورم فعلی

به گزارش نماینده نایین، افزایش ۳۵ درصدی حقوق در سال ۱۴۰۶ بر اساس پیش‌بینی‌های دولت، با واقعیت‌های اقتصادی و نرخ تورم موجود همخوانی ندارد. آزاد معتقد است که این افزایش ناچیز نمی‌تواند قدرت خرید کارکنان دولت را حفظ کند و نیازمند بازنگری جدی است تا حداقل به نرخ تورم نزدیک شود. وی تصریح کرد که هدف این نیست که افزایش حقوق حتماً دقیقاً برابر با نرخ تورم باشد، اما باید به این نرخ نزدیک باشد تا از افت شدید سطح معیشت خانوارها جلوگیری شود.

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تأکید بر بررسی دقیق توان مالی دولت و هزینه‌ها

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در ادامه سخنان خود بر ضرورت دقت در تصمیم‌گیری‌های مالی تأکید کرد. آزاد بیان داشت که در تعیین میزان افزایش حقوق باید همزمان توان مالی دولت و وضعیت اقتصادی مردم، به‌ویژه کارمندان، مورد توجه قرار گیرد. وی خاطرنشان ساخت که درآمدها و توان مالی دولت باید به دقت بررسی شود تا تصمیم نهایی نه‌تنها برای کارکنان بلکه برای بازنشستگان و کارگران نیز پاسخگو باشد. این نماینده مجلس اشاره کرد که همه جوانب باید در نظر گرفته شود تا فشار معیشتی بر دوش اقشار آسیب‌پذیر افزایش نیابد.

وضعیت نگران‌کننده بازنشستگان و نیاز به افزایش بیشتر

یکی از محورهای اصلی صحبت‌های الهام آزاد، وضعیت دشوار معیشتی بازنشستگان بود. وی با اشاره به دریافتی ناچیز بسیاری از بازنشستگان، اظهار داشت که درصد افزایش حقوق این قشر باید به‌مراتب بیشتر از ارقام مطرح‌شده برای سایر کارکنان باشد. آزاد ابراز داشت که حتی افزایش‌های ۲۰ یا ۴۰ درصدی نیز برای بازنشستگان به‌تنهایی کافی نیست و این رقم باید به‌گونه‌ای باشد که بتواند حداقل‌های معیشتی را تأمین کند. نماینده مجلس تأکید کرد که بازنشستگان به دلیل درآمد ثابت و کاهش ارزش پول، بیشتر از سایر اقشار تحت تأثیر تورم قرار دارند و نیازمند حمایت ویژه‌تری هستند.

درخواست تجدیدنظر در سیاست‌گذاری‌های حقوقی و معیشتی

الهام آزاد در پایان بیان داشت که امیدواریم با اتخاذ سازوکارهای مناسب و در نظر گرفتن هم‌زمان توان مالی دولت و نرخ تورم، زمینه افزایش مناسب حقوق در سال آینده فراهم شود. وی خواستار رعایت ملاحظات منابع و مصارف دولت شد تا ضمن حفظ تعادل در بودجه، وضعیت معیشتی حقوق‌بگیران نیز بهبود یابد. نماینده نایین خاطرنشان کرد که تقویت قدرت اقتصادی خانوارها یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است و دولت موظف است با بازنگری در ارقام پیشنهادی، گامی موثر در جهت بهبود رفاه نسبی جامعه بردارد. این اظهارات نشان‌دهنده فشارهای فزاینده بر مجلس و دولت برای اصلاح سیاست‌های معیشتی در سال مالی آینده است.