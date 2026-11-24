خانه موسیقی ایران با بیانیه‌ای اجرای حکم شلاق پرستو احمدی را محکوم کرد و خواستار شفافیت قضایی شد. این در حالی است که نهادهای مدنی و هنرمندان نیز ضمن تقدیر از وی، اقدام رژیم را ضدانسانی دانستند.

اجرای حکم شلاق پرستو احمدی ، خواننده موسیقی پاپ، و چهار تن از عوامل "کنسرت کاروانسرا"، واکنش‌های گسترده‌ای را در سطح جامعه و میان نهادهای صنفی هنر برانگیخته است. این اقدام که در پی انتشار ویدیوی آوازخوانی بدون حجاب اجباری در کاروانسرای تاریخی دیرگچین صورت گرفته، موجی از خشم و انتقاد عمومی را به دنبال داشته و تنش‌های موجود در عرصه فرهنگ و هنر ایران را بیش از پیش نمایان کرده است.

بیانیه خانه موسیقی ایران و خواسته‌های حقوقی

خانه موسیقی ایران در بیانه‌ای رسمی که سه‌شنبه سوم آذر منتشر شد، ابراز تاسف عمیق خود را از اجرای حکم شلاق برای پرستو احمدی و چهار عضو دیگر گروه اعلام کرد. این نهاد صنفی در این بیانیه تاکید داشته که همواره بر حق فعالیت حرفه‌ای زنان در عرصه موسیقی، از جمله حق خوانندگی و حضور در عرصه عمومی هنر، پافشاری داشته است. خانه موسیقی ایران باور دارد که زنان هنرمند نیز باید از حقوق برابر برای عرضه استعدادها، توانایی‌ها و مشارکت در حیات فرهنگی و هنری جامعه برخوردار باشند و این حق را غیرقابل چشم‌پوشی می‌داند.

Also read آلمان و نروژ در مسیر تقویت جبهه دفاعی اوکراین؛ تولید پهپاد در آلمان، سپر ضدپهپادی در نروژ

نماینده صنف موسیقی در بیانیه خود خواستار "بررسی فوری، شفاف و همه‌جانبه ابعاد حقوقی و قضایی" حکم صادره شده شد. این نهاد صنفی یادآور شد که پیش‌تر نیز درباره صدور احکام مشابه برای اهالی هنر، از قوه قضاییه خواستار شفاف‌سازی شده بود. در پاسخ‌های دریافتی از آن نهاد قضایی اعلام شده بود که حکم هنوز قطعی نیست و در صورت قطعیت، اطلاع‌رسانی خواهد شد. خانه موسیقی ایران اشاره کرد که اجرای حکم شلاق پس از دریافت چنین پاسخی، ضرورت روشن شدن روند قضایی پرونده را دوچندان می‌کند و این بی‌ثباتی در روند دادرسی را نگران‌کننده می‌داند.

این نهاد همچنین در بیانیه خود خواستار اتخاذ تدابیر قانونی و موثر برای جلوگیری از تکرار چنین مواردی شد. خانه موسیقی ایران بر لزوم صیانت از حقوق حرفه‌ای هنرمندان و امکان فعالیت آزادانه و قانونی آنان در عرصه فرهنگ و هنر تاکید ورزید. این درخواست‌ها نشان‌دهنده تلاش نهادهای صنفی برای ایجاد فضای امن‌تر برای فعالیت‌های هنری و جلوگیری از مداخلات قضایی در مسائل فرهنگی است که از دیدگاه این نهاد، نقض حقوق مسلم هنرمندان محسوب می‌شود.

واکنش‌های کیهان کلهر و نهادهای مدنی

کیهان کلهر، نوازنده برجسته و معروف ایرانی، نیز در بیانه‌ای که در تاریخ سوم آذر منتشر کرد، از پرستو احمدی و چهار عضو دیگر گروه تمجید کرد و خطاب به آنان نوشت که سرتان را بالا بگیرید زیرا اکنون بر صحنه قلب مردم نشسته‌اید و نامتان در تاریخ ستم‌شکنان ظلمت‌ستیز ثبت شد. کیهان کلهر در این بیانیه اشاره کرد که این بار نخست نیست که شلاق این ظلمت‌اندیشان زشت‌سیرت و متحجر بر پیکر هنر ایرانی، موسیقی و شعر و فرهنگ نواخته می‌شود. وی کینه‌ی تاریک‌دلان را با سربلندی و عزت اهل هنر و فرهنگ دیرینه دانست.

دفتر رسانه‌ای شاهزاده رضا پهلوی نیز در بیانه‌ای که دوم آذر منتشر شد، اجرای حکم شلاق احمدی و همکارانش را "اقدامی وحشیانه" با هدف "تحقیر و سرکوب" خواند. این دفتر اعلام کرد که رژیم متحجر و ضدزن جمهوری اسلامی از صدای زنان وحشت دارد و اجرای حکم شلاق بیش از هر چیز ماهیت ضدانسانی و حقیر جمهوری اسلامی را به نمایش می‌گذارد. دفتر شاهزاده رضا پهلوی تاکید کرد که این رژیم ضدایرانی به‌زودی نابود خواهد شد و زنان در ایران آزاد، بار دیگر در عرصه‌های هنری، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی خواهند درخشید.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران نیز دوم آذر صدور و اجرای حکم ۷۴ ضربه شلاق علیه پرستو احمدی و چهار همکارش را به‌شدت محکوم کرد. این نهاد صنفی خواستار "توقف سرکوب هنرمندان، لغو قوانین تبعیض‌آمیز و پایان دادن به مجازات‌های غیرانسانی" شد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در بیانیه خود نوشت که جمهوری اسلامی آزادی هنر و بیان، حق انتخاب پوشش و حضور آزادانه زنان در عرصه عمومی را برنمی‌تابد و با ابزارهایی چون شلاق و مجازات‌های قرون‌وسطایی در پی تحمیل سلطه و خاموش کردن صدای آزادی‌خواهی است. این نهاد صنفی تاکید کرد که آواز خواندن، هنر و انتخاب پوشش از حقوق مسلم انسان‌ها به شمار می‌رود و مبارزه برای آزادی و برابری را نمی‌توان از مبارزه با آپارتاید جنسیتی و ساختارهای زن‌ستیز حاکم تفکیک کرد.

پیامدهای حقوق بشری و واکنش‌های بین‌المللی

کارزار "سه‌شنبه‌های نه به اعدام" در بیانیه سوم آذر خود اعلام کرد که در آبان‌ماه بیش از ۸۱ نفر و در هفته گذشته دست‌کم ۲۹ زندانی در ایران اعدام شده‌اند. اعضای این کارزار از مردم و نهادهای مدنی خواستند برای جلوگیری از اجرای حکم اعدام میلاد آرمون و نوید نجاران، دو زندانی سیاسی متهم، اقدام کنند. این گروه در بیانیه این هفته به احکام اعدام پنج نفر در سه پرونده مرتبط با اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ اشاره کرد که متهمان حسین پروین، امیرحسین غلامشاهی و حسین جعفری بودند. اعضای کارزار هشدار دادند که ادامه صدور احکام مرگ، جان زندانیان با اتهام‌های عمومی و سیاسی، به‌ویژه بازداشت‌شدگان اعتراضات، را تهدید می‌کند.

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز در پیش‌نویسی که به ابتکار کانادا ارائه شد، به افزایش اعدام‌ها و دیگر موارد نقض حقوق بشر در ایران می‌پردازد. این پیش‌نویس برای رای‌گیری نهایی به مجمع عمومی ارجاع خواهد شد. این اقدام بین‌المللی نشان‌دهنده نگرانی فزاینده جامعه جهانی از وضعیت حقوق بشر در ایران و به‌ویژه نقض حقوق هنرمندان و زندانیان سیاسی است که می‌تواند پیامدهای دیپلماتیک و اقتصادی برای جمهوری اسلامی داشته باشد.

همزمان با این تحولات، کنشگران و نهادهای مدنی در خارج از ایران نیز اقدامات همبستگی را آغاز کرده‌اند. کانون ایرانیان جمهوری‌خواه جنوب سوئد سوم آذر در شهر مالمو چادری در حمایت از کارزار برپا کرد و شماری از اعضای کانون دست به اعتصاب غذا زدند. گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور آزادی تجمعات مسالمت‌آمیز و تشکل، در همبستگی با زندانیان اعتصاب غذای ۲۴ ساعته‌ای را آغاز کرد و خواستار توقف اعدام‌ها و نظارت مستقل بر وضعیت زندانیان در معرض اعدام شد. این اقدامات همبستگی نشان‌دهنده پیوند عمیق میان مبارزه برای حقوق بشر و آزادی بیان در ایران و جهان است.