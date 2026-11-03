انتقاد جبار آذین از فضای تلخ نمایش خانگی و درخواست تحول فرهنگی

جبار آذین منتقد سینما تولیدات شبکه نمایش خانگی را ناهمگون با فرهنگ اسلامی دانسته و خواستار مدیریت کارآمد و انقلاب فکری برای بازگشت امید و شادی به این رسانه است.

جبار آذین منتقد سینما در تحلیل وضعیت کنونی شبکه نمایش خانگی ، بر غلبه فضای تلخ و سیاه در تولیدات اخیر این رسانه تأکید کرد و خاطرنشان ساخت که مخاطبان همواره با آثاری تکراری و فاقد تنوع ژانری مواجه هستند.

دلایل غلبه فضای سیاه و خشونت‌بار

آذین با بیان اینکه اکثر سریال‌ها در ژانر اجتماعی و با سکانس‌های خشونت‌بار تولید می‌شوند، افزود که برخی آثار نیز به نمایش حرکات و روابط خلاف عرف جامعه می‌پردازند و این موضوع باعث شده تا فضای تلخ بر دیگر سبک‌ها غالب شود.

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وی در پاسخ به اینکه چرا تعداد سریال‌های خانوادگی و امیدبخش کمتر است، تصریح کرد که شبکه نمایش خانگی اگرچه به زیرمجموعه تلویزیون پیوست و ساترا برای نظارت بر آن ایجاد شد، اما فاقد مدیریت کارآمد و نگاه کارشناسی فرهنگی بوده است.

تهدید تهاجم فرهنگی و تقلید نادرست

این منتقد سینما هشدار داد که آثار پیشین شبکه نمایش خانگی تحت تأثیر هنرمندانی قرار داشت که فیلم‌های خارجی و به‌ویژه تولیدات ترکیه‌ای را کپی می‌کردند که این امر نوعی تهاجم فرهنگی به عرصه هنر داخلی وارد کرد.

جبار آذین ادامه داد که تولیدات فعلی شبکه نمایش خانگی سرشار از خشم، خشونت، مواد مخدر و تبلیغ ناهنجاری‌هاست و به جای ارائه الگوی خردمندانه، بسیاری از مناسبات خانوادگی و اجتماعی کشور را با فرهنگ ایرانی و اسلامی همسو نمی‌داند.

آسیب‌شناسی شخصیت‌پردازی‌ها و دیالوگ‌ها

آذین با انتقاد از شخصیت‌پردازی‌ها در سریال‌ها اشاره کرد که گاهی شخصیت‌های زن با رفتارهای خلافکارانه به عنوان قهرمان داستان معرفی می‌شوند که این موضوع ناشی از آگاهی عمدی یا نابخردی سازندگان است و به جامعه ایرانی آسیب می‌زند.

راهکارهای پیشنهادی برای بهبود وضعیت

منتقد سینما خواستار برگزاری انقلاب فکری و فرهنگی در شبکه نمایش خانگی شد تا تولیداتی هم‌محتوا با فرهنگ ملی ارائه شود و تأکید کرد که سازندگان باید به سلیقه مردم احترام بگذارند و از هنرمندانی وفادار به فرهنگ کشور دعوت به کار کنند.

او در پایان خاطرنشان کرد که تنها با اصلاح این رویکردها می‌توان جایگاهی برای این شبکه به دست آورد که مورد قبول خانواده‌ها باشد و امید و شادی را به ارمغان بیاورد تا از فرهنگ‌سوزی در جامعه جلوگیری شود.